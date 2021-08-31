Сколько длится выездная налоговая проверка: сроки, причины продления и приостановки

Выездная налоговая проверка (ВНП) — мероприятие длительное и не очень приятное. Срок проверки — время, которое прошло с даты вынесения решения о ее проведении до дня составления справки о прошедшей выездной проверке. Налоговый кодекс говорит, что этот срок не может превышать 2 месяца. Однако, на практике ВНП может существенно затянуться.

Налоговый кодекс предусматривает возможность пролонгации выездной проверки на срок до 4-х месяцев, а в исключительных случаях — до 6-ти. Основания и порядок продления сроков ВНП определены в Приказе ФНС РФ от 07.11.2018 № ММВ-7-2/628@.

Проверка может быть продлена как по причинам, связанным с налогоплательщиком, его статусом или действиями, так и по основаниям, не зависящим от проверяемого.

Крупнейший налогоплательщик

При проверке крупнейших налогоплательщиков, сроки выездной проверки могут быть увеличены по вполне логичным причинам — статус крупнейшего предполагает большое количество операций, значительные объемы выручки и документов, а значит, на проверку потребуется больше времени.

Один из вариантов избежать проверок — налоговый мониторинг. Это форма контроля, когда ФНС получает доступ к информационным системам, бухгалтерской и налоговой отчетности организации. Например, к базе 1С, электронному документообороту и т.п. С 2021 года в налоговом мониторинге участвуют такие компании, как Роснефть или Газпром (их дочерние компании). А также иностранные компании — две «дочки» Procter & Gamble, МЕТРО Cash & Carry, Нестле и др. В период налогового мониторинга не проводятся камеральные (пункт 1.1. статьи 88 НК РФ) и выездные (пункт 5.1 статья 89 НК РФ) проверки.

Обособленные подразделения

Наличие обособленных подразделений также является основанием для продления сроков проверки. И чем больше количество подразделений, тем длительнее проверка. Так, при наличии более чем 10 подразделений проверка может быть продлена на шесть месяцев.

Задержка с представлением документов

Непредставление запрошенных проверяющими документов в установленные сроки — еще одно основание для продления сроков. Напомним, что запрошенные в ходе налоговой проверки документы необходимо предоставить в течение десяти рабочих дней.

Препятствование проверке

Если налогоплательщик препятствует проведению проверки, например, не представляет документы, запрещает сотрудникам общаться с проверяющими, не пускает проверку на свою территорию, сроки проверки могут быть увеличены. Кроме того, в этом случае продлеваются и сроки давности привлечения к ответственности за налоговые правонарушения.

Получение информации о нарушениях

В ходе проверки налоговики могут получить сведения от полиции или из иных источников о нарушениях налогоплательщиком законодательства. В этом случае может потребоваться дополнительная проверка, а значит общий срок ВНП будет увеличен.

Задержки при встречных проверках и допросах свидетелей

В рамках проведения выездной налоговой проверки:

делаются запросы в банки,

проводятся встречные проверки контрагентов,

привлекаются эксперты, в том числе переводчики,

опрашиваются свидетели.

По каждой из этих процедур законом установлены сроки, при нарушении которых налоговый орган может принять решение об увеличении сроков налоговой проверки.

Чрезвычайные ситуации

Если в период проведения проверки с проверяемой организацией или проверяющим органом случается чрезвычайная ситуация (пожар, потоп, авария и т. д.), сроки выездной проверки могут быть увеличены.

Как видим, список оснований для продления сроков выездной налоговой проверки довольно большой.

Что еще нужно знать о сроках выездной проверки

Помимо продления сроков налоговый орган может вынести решение о приостановлении ВНП. В этом случае срок перестает течь, и проверка по сути сдвигается на будущее.

Приостановление проверки возможно в общей сложности не более чем на 6 месяцев. Поводом для приостановления выездной налоговой проверки являются:

встречные проверки контрагентов налогоплательщика,

получение информации от иностранных государств (в этом случае возможно приостановление проверки на срок до 9 месяцев),

проведение экспертиз,

перевод документов на иностранном языке.

На время приостановления проверки налоговый орган не проводит контрольные мероприятия на территории налогоплательщика, возвращает оригиналы документов, полученных в ходе проверки, приостанавливает запрос новых, не ходит с осмотрами.

На практике продление сроков и приостановление редко происходят однократно и сразу на весь отведенный законом срок. Чаще встречаются ситуации, когда налоговый орган сначала принимает решение о приостановке для проведения встречных проверок, затем продлевает срок проверки для получения дополнительных сведений, следом идет приостановка на время экспертизы, потом снова продление и так несколько раз. В такой ситуации довольно сложно бывает уследить за соблюдением сроков и достаточностью оснований для тех или иных действий проверяющих.

Из за назначения дополнительных мероприятий у крупного бизнеса продолжительность проверки может растянуться на 1,5-2 года.

Кроме того, в ходе проверки приходится постоянно взаимодействовать с налоговыми инспекторами: собирать нужные документы, писать объяснения и возражения. Сроки такого взаимодействия ограничены законом, поэтому эту работу нельзя отложить на потом, приходится отодвигать текущие задачи. Не всегда у компании есть в штате достаточно сотрудников, чтобы выделить для общения с налоговиками отдельного человека.

Чтобы не отвлекать сотрудников от текущих рабочих задач, можно нанять сторонних консультантов, которые являются профессионалами и имеют большой опыт взаимодействия с налоговыми органами при проведении налоговых проверок.

Как уже отмечалось, сроки ВНП исчисляются с момента вынесения решения о проверке и до даты составления справки о проведении проверки. Однако, составление справки не означает, что общение с налоговыми органами закончено и можно вздохнуть спокойно.

В течение двух месяцев после завершения проверки налоговики готовят акт по результатам ВНП. Затем еще месяц дается налогоплательщику для предъявления возражений на акт налоговой проверки. Потом следует рассмотрение возражений, досудебное решение вопросов с налоговыми органами, а возможно и суд.

Обратите внимание: нарушение со стороны налоговой общих сроков проверки не может являться единственным основанием для отмены решения.

Все это требует немалого количества времени, а также знаний и опыта в общении с налоговыми органами. Практически невозможно перевести квалифицированного сотрудника на общение с налоговой по вопросам налоговой проверки без ущерба его текущей работе.

Чтобы налоговая проверка не парализовала работу компании, вы можете привлечь налоговых юристов на период ВНП.

Что говорит судебная практика?

Суды не считают, что нарушение сроков в ходе проведения проверки должны повлечь какие-то последствия для ФНС. Ведь был срок и был пропущен или затянут, то на результат проверки это повлиять не может. Если нарушения нашлись, значит за них положено наказать.

Например в Постановление АС Московского округа от 23.05.2019 по делу № А40-222695/2018 суд установил, что нарушение сроков для выдачи решения после проведения проверки не повлияло на права налогоплательщика и вообще было связано с дополнительными мероприятиями по контролю.

Попытка истца обратиться к п. 14 статьи 101 НК РФ (в ней говорится что если должностное лицо ФНС не соблюдало требований НК, то это может стать основанием для отмены решения по итогам проверки, в частности, если инспектор не предоставлял доступа к документам), тоже не получила поддержки. Ведь налогоплательщику позволяли знакомиться со всеми материалами проверки.

Вот еще одно Постановление, на этот раз АС Северо-Западного округа от 21 мая 2020 г. № Ф07-2512/20 по делу № А56-53853/2019.

Общество подало в суд на инспекцию, т. к. считало, что та неправомерно затягивает сроки ВНП. И суды в начале его поддержали. Но инспекция продолжала настаивать, что никаких незаконных действий с ее стороны не было. В итоге Постановлением установлено единственное нарушение — позднее вручение акта выездной налоговой проверки.

Так что даже победа в судах первых инстанций не гарантирует, что инспекция не пойдет дальше, чтобы защитить свои интересы.

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