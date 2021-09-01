Совет директоров: назначение и полномочия. Нужен ли совет в ООО с одним учредителем?

Что такое совет директоров, нужен ли он в ООО, и как собственник может через него контролировать официальное руководство компании, оставаясь при этом «в тени».

Что такое совет директоров и зачем он нужен

Совет директоров (СД) — один из органов управления в коммерческих организациях. Как правило, он встречается в компаниях крупного бизнеса.

Для ООО он необязателен, и создается по желанию учредителей. В акционерных обществах дело обстоит немного по-другому. Если акционеров в компании менее 50 — СД необязателен. Если их от 50 до 1 тысячи — обязателен совет директоров с числом членов не менее трех. От 1000 и более акционеров — число членов СД должно быть не менее 7.

Сам по себе совет директоров не является исполнительным или «законодательным» органом в обществе. Скорее, он контролирует деятельность исполнительного органа (генерального директора), а также действует в промежутках между собраниями акционеров.

Главная задача совета директоров — стратегическое планирование и контроль достижения поставленных целей специалистами компании.

Совет директоров в ООО: какие выгоды он несет?

С учетом того, что подавляющее большинство компаний в форме ООО создается с единственным учредителем, который в то же время является генеральным директором, необходимость в организации совета директоров для многих покажется, как минимум, избыточной. Что ему там делать, за чьей деятельностью наблюдать? В период, когда вновь созданный бизнес только начинает свое развитие, такое утверждение будет вполне справедливым.

Организация работы компании начинается с подготовки устава — именно там будут прописаны все самые главные правила управления, поэтому разработку устава должны проводить профессиональные юристы.

Когда число сотрудников и размер оборотов растет, и единственному собственнику-директору уже не хватает времени за всем уследить, проблему может решить совет директоров. При этом расширять число участников в ООО директор не планирует. Это может быть обусловлено различными причинами, от отсутствия подходящих лиц, которые что-то могут внести в бизнес, до возможных рисков разделения этого бизнеса впоследствии.

Какие же плюсы есть в совете директоров?

Члены СД не указываются в ЕГРЮЛ . Если у лица, контролирующего компанию, есть желание избежать публичности — он может стать Председателем совета директоров, а компанию и директорство в ней оформить на доверенное лицо. Совету директоров можно придать чисто формальные функции , за совершение которых их нельзя будет привлечь к ответственности. Совет директоров надзирает за деятельностью гендиректора в интересах участников в то время, когда они сами, к примеру, этого делать не могут.

Полномочия совета директоров

Наиболее полно полномочия СД указаны в п. 2.1 ст. 32 ФЗ «Об ООО». Из самых важных можно выделить:

возможность образования исполнительных органов общества и досрочного прекращения их полномочий;

возможность передать полномочия ЕИО управляющему или управляющей компании.

Эти полномочия СД передают участники общества, и обязательно закрепляют их в уставе ООО.

Кроме того, участники могут передать СД право по одобрению крупных сделок и выполнять еще ряд ключевых задач по управлению обществом:

утверждать внутренние документы ООО,

учреждать филиалы, допофисы и представительства,

утверждать положения о структурных подразделениях,

принимать решения о вступлении в ассоциации,

утверждать и назначать аудитора и проверку,

определять сумму вознаграждения директору и представителям коллегиального исполнительного органа ООО,

осуществлять подготовку и проведение собрания участников.

Также СД могут быть переданы такие полномочия, как утверждение бизнес-плана, KPI, рекомендации по распределению прибыли ООО, решение о получении компанией кредитов, займов.

Подготовка положения о работе совета директоров — непростая задача. Ее необходимо, как минимум, обсудить с квалифицированными юристами. Записаться на консультацию вы можете заказав обратный звонок по ссылке.

Судебная практика об ответственности совета директоров

В первую очередь, как самих членов совета, так и директора и учредителей волнует вопрос с ответственностью (в т.ч. субсидиарной).

1.Дело о привлечении к субсидиарной ответственности бывших членов совета директоров организации-банкрота, купивших долю в обществе другой компании накануне банкротства своего общества (Определение ВС № 307-ЭС19-18723).

По мнению кредиторов должника, совет директоров согласовал отчуждение крупного актива на нерыночных условиях, причем накануне возбуждения банкротного дела.

Это было первое дело в коллегии ВС по экономическим спорам, о субсидиарной ответственности лиц, занимающих такие посты. Обычно ответчиками в подобных спорах выступают генеральные директора и владельцы бизнеса.

Суть дела: Совет директоров общества с ограниченной ответственностью «Теплоучет», состоящий из трех человек, обратился к управляющей компании «Сварог» с заявлением о вступлении общества в состав участников УК. Для этого они одобрили сделку о покупке ООО доли в уставном капитале УК в размере чуть более 57% и внесло в капитал последней права требования по дебиторской задолженности на сумму в 867 млн руб. к ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» и обществу «ИТБ». Стоимость переданных прав была определена в 610 млн руб.

На следующий день была возбуждена процедура банкротства ООО «Теплоучет», а через несколько месяцев общество признали банкротом в упрощенном порядке.

В итоге упомянутых членов СД пытались в нескольких инстанциях привлечь к субсидиарной ответственности. По мнению заявителя, рыночная стоимость доли в уставном капитале управляющей компании составила 367 млн руб., когда как выше указано, что купили эту долю за 610 млн.

Как указал заявитель, в результате совершения этой сделки должник утратил возможность истребования реальной ко взысканию дебиторской задолженности и удовлетворения за ее счет требований кредиторов. По мнению заявителя, эти действия привели к банкротству компании.

В трех инстанциях суды отклоняли требование о привлечении членов совета директоров к субсидиарной ответственности. Верховный суд отменил судебные акты предыдущих инстанций и отправил дело на новое рассмотрение. И заодно напомнил, что контролирующие должника лица могут быть привлечены к субсидиарной ответственности, если их виновное поведение привело к невозможности погашения задолженности перед кредиторами.

Заодно ВС указал критерии, наличие которых поможет определить, действительно ли действия КДЛ могли привести к банкротству компании:

наличие реальной возможности существенно влиять на деятельность компании;

реализация данной возможности сопоставима с масштабами деятельности компании (например, реально привести компанию к банкротству);

указанные лица являются инициаторами такого поведения и потенциальными выгодоприобретателями наступивших для компании негативных последствий.

ВС добавил, что ответчики являлись членами совета директоров должника, а такой статус предполагает наличие возможности оказывать существенное влияние на деятельность.

В то же время одобрение одним из членов совета директоров убыточной сделки само по себе не является достаточным для привлечения его к субсидиарной ответственности.

К ответственности подлежит привлечению то лицо, которое инициировало совершение подобной сделки и (или) получило (потенциальную) выгоду от ее совершения. Соответственно, надлежало также определить степень вовлеченности каждого из ответчиков в процесс вывода спорного актива и осведомленности о причинении данными действиями значительного вреда кредиторам.

Иными словами, для субсидиарки мало быть просто членом совета директоров и принять решение, которое приведет к негативным для компании последствиям. Важно, кто именно начал этот процесс, и насколько все остальные были в него вовлечены. То есть, необходимо оценивать степень вины каждого участника.

Конкретно в этом деле один из бывших членов совета директоров ООО «Теплоучет» впоследствии являлся руководителем УК, поэтому управляющую компанию стоило привлечь в качестве соответчика. В этой связи ВС отменил судебные акты нижестоящих судов и вернул дело на новое рассмотрение первой инстанции.

2.Член совета директоров может быть привлечен к субсидиарной ответственности при банкротстве компании.

Однако это произойдет только в том случае, когда устав и Положение содержат четко прописанные функции и обязанности СД.

И если действия членов совета действительно привели к банкротству, это доказано, то арбитражный суд привлечет их к субсидиарной ответственности (постановление АС Северо — Кавказского округа от 15 июня 2020 г. по делу № А53-25814/2014).

3.Если члены СД и «теневые» собственники компании поставили перед собой задачу уйти от ответственности в случае банкротства, то они вполне могут это сделать.

В уставе компании и в Положении о совете директоров прописываются чисто формальные права СД. При этим, через СД даются устные указания официальному руководству ООО (генеральному директору).

Например, реальный собственник банка (через зависимых от него лиц) являлся членом совета, обладающего небольшими полномочиями. При этом он давал устные обязательные указания Председателю Правления.

Кредитная организация вскоре обанкротилась, и прокуратура возбудила уголовное дело. В ходе допроса выяснилось, что один из членов СД является фактическим собственником банка. ЦБ и ФНС потребовали от конкурсного управляющего привлечь данного субъекта к субсидиарной ответственности.

Однако арбитраж отказал конкурсному управляющему.