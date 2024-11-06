Как спрогнозировать вероятность увольнения сотрудника и получить еще миллион инсайтов из одного графика

Мало того, этот метод позволит вам оценить качество разных источников кандидатов, а еще выявит проблемные места в процессе адаптации, оценит эффективность подбора и даст много других выводов о жизненном цикле сотрудника в компании. И для его использования вам необязательно иметь степень по математике или разбираться в анализе данных. Он доступен всем и каждому. Заинтригованы и хотите узнать больше?

В таком случае представляем вам его величество График выживаемости.

График выживаемости, или график Каплана-Мейера (Kaplan-Meier plot), пришел к нам из медицинских исследований и был разработан для оценки выживаемости пациентов в процессе лечения. Да-да, все серьезно, врачи хотели понять, как то или иное лечение (или его отсутствие) влияет на выживаемость пациентов с течением времени.

Позже этот метод стали применять в исследованиях как довольно универсальный инструмент по анализу конечных состояний процессов и вероятности их наступления.

Ниже мы научимся строить график выживаемости на базе Excel и интерпретировать результаты наблюдений. Мы сознательно не будем использовать R, Python и более сложные стат. расчеты, для того чтобы сделать инструмент доступным для практиков без знаний в анализе данных.