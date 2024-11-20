Яндекс Практикум
Обучение для бухгалтеров

Что почитать про финансовый менеджмент

Преподаватели курса «Финансовый менеджмент» в Яндекс Практикуме поделились подборкой полезных ресурсов для погружения в профессию.

Телеграм-каналы

  • Курилка в Годмане. Канал о финансах, аналитике и IT. Много полезной инфографики, автор канала разбирает финансовые термины и рассказывает об области их применения.

  • Гуринович делится! Канал серийного предпринимателя Эдуарда Гуриновича, который в ходит в «Forbes 30 under 30». Много интересных идей в сфере бизнеса, анализ трендов, выпуски подкаста «Основатели» и многое другое. 

  • Криптовалюты для бизнеса. Канал рассказывает про то, как работают криптовалюты и как их использовать в бизнесе и трансграничных переводах в текущих условиях. 

  • CFO Russia.ru. Площадка для общения топ-менеджеров на темы управления и финансов. Регулярные конференции по централизации и трансформации казначейства, управлению дебиторской задолженностью, финансовыми рисками и процессами.

Сайты и электронные журналы

  • Деловые решения и технологии. Отраслевые исследования, новости законодательства. Можно оформить бесплатную подписку на интересующие темы.

  • Global VAT Comliance. Про VAT/GST/WHT в разных странах. 

  • Avalara. Про VAT/GST/Sales tax в разных юрисдикциях, методы автоматизации. 

  • Vat Update. Самые оперативные новости про косвенные налоги во всем мире. 

  • IBFD. Юридическая/налоговая база по миру, международные сертификаты и семинары в сфере налогов и финансов.

  • Справочник экономиста. Профессиональный журнал для экономистов и финансистов, посвященный экономике предприятия. Помогает найти ответы на многие вопросы в сфере экономики и финансового анализа. 

  • Банки Сегодня. Информационно-аналитическое финансовое издание. Много полезной информации — от новостей в мировой экономике (инфляция, ВВП, импорт/экспорт и т. д.) до подробного разбора финансовых коэффициентов. 

  • Association of corporate treasurers (ACT). Практики управления наличностью в казначействе. 

  • investfunds.ru. Данные по ценам на акции, доходности рынка и финансовых инструментов.

Книги

Если вам интересен финансовый менеджмент, но не знаете, с чего начать, то знайте, что именно для вас мы открыли доступ к платной части курса. Вы можете бесплатно пройти два урока из основной программы. Это редкая возможность получить знания, которые были доступны только нашим студентам.

Вы сразу сможете оценить сложность материала, увидеть возможные пробелы в знаниях и составить более полное впечатление о курсе. Это уже не знакомство с основами, а реальное обучение с практическими заданиями.

Коэффициенты рентабельности капитала

Этот урок взят из модуля, посвященного анализу финансовой отчетности компании. Он посвящен одному из этапов коэффициентного анализа — расчету и анализу показателей рентабельности.

Вы будете рассчитывать коэффициенты на отчетных цифрах компании МТС с помощью формул. Мы не оставим вас без помощи: в рабочем файле настроена автопроверка, а к каждому решению прилагается ход размышлений.

Финансовая модель проекта: выручка

Одна из основных целей курса — научиться комплексному управлению финансами компании через финансовую модель. Предлагаем приступить к практике прямо сейчас!

Вы будете моделировать выручку на примере фудтех-стартапа. Пока что не нужно погружаться слишком глубоко: мы пишем ход размышлений в учебнике, а вы просто повторяете все действия в копии файла.

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