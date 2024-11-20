Что почитать про финансовый менеджмент

Моделирование стоимости компании , Ирина Ивашковская. Комплексно по всем темам курса с фокусом на управлении и создании стоимости компанией, корпоративном управлении.

Управление денежными потоками. Как не оказаться на мели , Джон Теннент. Принципы и практика управления денежными средствами и денежным потоком: прогнозирование, финансирование, управление оборотным капиталом, критерии инвестирования, эффективное использование излишков денежных средств.

Опасные игры с деривативами , Лоран Жак. Иногда финансовые решения могут приводить к краху компаний с вековой историей. Книга рассказывает о таких кейсах, чтобы читатели не повторяли ошибки в будущем.

Инвестиционная оценка , Асват Дамодаран. Очень полезна, если нужно глубже разобраться с инвестиционным анализом. Подходит как для анализа компаний, так и финансовых рынков.

Принципы корпоративных финансов , Брейли Ричардс, Майерс Стюарт. Учебник, на котором обучилось не одно поколение финансовых менеджеров. Понятный разбор основных концепций финансового менеджмента, много кейсов, примеров и заданий для отработки.

Если вам интересен финансовый менеджмент, но не знаете, с чего начать, то знайте, что именно для вас мы открыли доступ к платной части курса. Вы можете бесплатно пройти два урока из основной программы. Это редкая возможность получить знания, которые были доступны только нашим студентам.

Вы сразу сможете оценить сложность материала, увидеть возможные пробелы в знаниях и составить более полное впечатление о курсе. Это уже не знакомство с основами, а реальное обучение с практическими заданиями.