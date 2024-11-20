Что почитать про финансовый менеджмент

Телеграм-каналы
Курилка в Годмане. Канал о финансах, аналитике и IT. Много полезной инфографики, автор канала разбирает финансовые термины и рассказывает об области их применения.
Гуринович делится! Канал серийного предпринимателя Эдуарда Гуриновича, который в ходит в «Forbes 30 under 30». Много интересных идей в сфере бизнеса, анализ трендов, выпуски подкаста «Основатели» и многое другое.
Криптовалюты для бизнеса. Канал рассказывает про то, как работают криптовалюты и как их использовать в бизнесе и трансграничных переводах в текущих условиях.
CFO Russia.ru. Площадка для общения топ-менеджеров на темы управления и финансов. Регулярные конференции по централизации и трансформации казначейства, управлению дебиторской задолженностью, финансовыми рисками и процессами.
Сайты и электронные журналы
Деловые решения и технологии. Отраслевые исследования, новости законодательства. Можно оформить бесплатную подписку на интересующие темы.
Global VAT Comliance. Про VAT/GST/WHT в разных странах.
Avalara. Про VAT/GST/Sales tax в разных юрисдикциях, методы автоматизации.
Vat Update. Самые оперативные новости про косвенные налоги во всем мире.
IBFD. Юридическая/налоговая база по миру, международные сертификаты и семинары в сфере налогов и финансов.
Справочник экономиста. Профессиональный журнал для экономистов и финансистов, посвященный экономике предприятия. Помогает найти ответы на многие вопросы в сфере экономики и финансового анализа.
Банки Сегодня. Информационно-аналитическое финансовое издание. Много полезной информации — от новостей в мировой экономике (инфляция, ВВП, импорт/экспорт и т. д.) до подробного разбора финансовых коэффициентов.
Association of corporate treasurers (ACT). Практики управления наличностью в казначействе.
investfunds.ru. Данные по ценам на акции, доходности рынка и финансовых инструментов.
Книги
Принципы корпоративных финансов, Брейли Ричардс, Майерс Стюарт. Учебник, на котором обучилось не одно поколение финансовых менеджеров. Понятный разбор основных концепций финансового менеджмента, много кейсов, примеров и заданий для отработки.
Инвестиционная оценка, Асват Дамодаран. Очень полезна, если нужно глубже разобраться с инвестиционным анализом. Подходит как для анализа компаний, так и финансовых рынков.
Опасные игры с деривативами, Лоран Жак. Иногда финансовые решения могут приводить к краху компаний с вековой историей. Книга рассказывает о таких кейсах, чтобы читатели не повторяли ошибки в будущем.
Treasury management: The Practitioner’s Guide, Steven M. Bragg. Методы управления денежными потоками, управление оборотным капиталом, инвестициями, финансированием и рисками.
Управление денежными потоками. Как не оказаться на мели, Джон Теннент. Принципы и практика управления денежными средствами и денежным потоком: прогнозирование, финансирование, управление оборотным капиталом, критерии инвестирования, эффективное использование излишков денежных средств.
Финансовый менеджмент, Бригхем, Гапенски. Комплексно по всем темам курса «Финансовый менеджмент».
Управление инвестициями, Фрэнк Фабоцци. Управление финансовыми инвестициями, оценка различных финансовых инструментов.
Моделирование стоимости компании, Ирина Ивашковская. Комплексно по всем темам курса с фокусом на управлении и создании стоимости компанией, корпоративном управлении.
Treasury fundamentals, Antonio Morelli. Основные понятия и принципы корпоративного казначейства, управление активами, наличностью, рисками.
Corporate Treasury and Cash Management, Robert Cooper. Корпоративное казначейство и управление наличностью: основные инструменты, измерение и управление рисками.
Budgeting: A Comprehensive Guide, Steven M. Bragg. Принципы, структура и процесс корпоративного бюджетирования.
Budgeting for Managers, Sid Kamp, Eric Dunbar. Бюджетирование для менеджеров корпораций.
Budgeting basis and beyond, Jae K. Shim, Joel G. Siegel, Allison I. Shim. Вопросы корпоративного стратегического и операционного бюджетирования и анализа.
Principles of Finance with Excel, Simon Benninga, Tal Mofkadi. Финансовое моделирование в Excel.
Corporate Finance: A Valuation Approach, Simon Benninga, Oded Sarig. Финансовые модели и оценка инвестиций в Excel.
Financial planning using Excel: forecasting, planning and budgeting techniques, Sue Nugus. Использование Excel для финансового прогнозирования, планирования и бюджетирования.
Financial Markets & Corporate Strategy, Mark Grinblatt, Sheridan Titman. Оценка стоимости компании.
Corporate Finance. Theory and practice, Damodaran. Комплексно по всем темам курса «Финансовый менеджмент».
Strategic Deals in Emerging Capital Markets, Ivashkovskaya, Grigorieva, Nivorozhkin. Оценка стоимости в сделках слияний и поглощений на развивающихся рынках.
Management and cost accounting, Colin Drury / Management and cost accounting, Bhimani, Horngren, Datar, Rajan / Performance Management, Workbook. Книги по всем темам модуля 2 и модуля 3 курса «Финансовый менеджмент».
Financial Management, Workbook. Книга по темам модулей 4, 5, 6 и 7.
Essentials of Working Capital Management, James Sagner / Working Capital Management: Applications and Case Studies, James Sagner. По темам модуля 4 — об управлении оборотным капиталом на разных стадиях операционного цикла.
Если вам интересен финансовый менеджмент, но не знаете, с чего начать, то знайте, что именно для вас мы открыли доступ к платной части курса. Вы можете бесплатно пройти два урока из основной программы. Это редкая возможность получить знания, которые были доступны только нашим студентам.
Вы сразу сможете оценить сложность материала, увидеть возможные пробелы в знаниях и составить более полное впечатление о курсе. Это уже не знакомство с основами, а реальное обучение с практическими заданиями.
Коэффициенты рентабельности капитала
Этот урок взят из модуля, посвященного анализу финансовой отчетности компании. Он посвящен одному из этапов коэффициентного анализа — расчету и анализу показателей рентабельности.
Вы будете рассчитывать коэффициенты на отчетных цифрах компании МТС с помощью формул. Мы не оставим вас без помощи: в рабочем файле настроена автопроверка, а к каждому решению прилагается ход размышлений.
Финансовая модель проекта: выручка
Одна из основных целей курса — научиться комплексному управлению финансами компании через финансовую модель. Предлагаем приступить к практике прямо сейчас!
Вы будете моделировать выручку на примере фудтех-стартапа. Пока что не нужно погружаться слишком глубоко: мы пишем ход размышлений в учебнике, а вы просто повторяете все действия в копии файла.
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