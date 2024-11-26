Продвинутый тест для руководителей

Как понять, что вы хороший руководитель? Подсчитать созвоны в календаре? А может, поставить KPI по любви подчиненных? У нас есть более точный инструмент.

Мы составили продвинутый тест для тех, кто руководит продуктами и командами. Он поможет оценить, хорошо ли у вас развиты управленческие навыки, сравнить ваш уровень с требованиями рынка и понять, куда и как развиваться.

Тест серьезный: вопросы и рекомендации составляли эксперты

Если точнее, методисты и продакт-менеджеры Практикума и ЭКОПСИ — один из крупнейших в России кадровый консалтинг. Поэтому тест получился немаленьким: лучше заложить время, чтобы пройти его и внимательно прочитать отчет после.

В этом тесте вы будете принимать решения в рабочих ситуациях

Какая стратегия самая выгодная? А какая, наоборот, не принесет результатов.

На основе ответов мы определим, насколько хорошо у вас развиты восемь главных навыков управленца.

После теста вы получите подробный отчет с инструкциями

Мы составим диаграмму ваших навыков и пришлем рекомендации, как их развивать.

Еще там будет список книг, инструментов и методик, ссылки на статьи, вебинары, подкасты и курсы, которые в этом помогут.

Попробуйте, даже если управление командой пока только в планах

Этот тест — для начинающих и продолжающих руководителей, но он будет полезен всем, кому хочется расти на рабочем месте. Развитые софт-скилы станут вашим преимуществом в любой роли и компании.

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