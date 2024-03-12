А2Б
ЭДО

Облако или коробка: какой выбрать СЭД в 2024 году

Система управления бизнесом со встроенным внутренним электронным документооборотом (ЭДО) упрощает управление компанией с большим количеством протоколов, приказов, технической документации.
24 7
Облако или коробка: какой выбрать СЭД в 2024 году
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

В России в 2024 году предстоит еще большее распространение системы электронного документооборота (СЭД) по инициативе ФНС. Но не все пользователи знают особенности работы программы СЭД. Она может быть локальной или облачной. У каждой версии есть свои преимущества с недостатками, которые важно знать, чтобы сделать грамотный выбор.

Что такое облако и коробка

В целом система электронного документооборота позволяет создавать документы в цифровом формате на компьютере, а затем быстро передавать другим сотрудникам. Можно одновременно работать над одним документом нескольким пользователям. Руководству доступен просмотр движения документа, кто его создал, где он находится сейчас.

Функционирует все это благодаря программе, содержащей набор модулей. Они определяют функционал.

Софт может быть развернут на локальном сервере организации (отдельном компьютере) или в облачном хранилище, расположенном удаленно. Поэтому и называется коробочным или облачным.

Облачный СЭД

Первый вариант называется On-Cloud.

Клиент не покупает систему управления бизнесом, а получает к ней доступ. Это происходит при помощи ввода логина с паролем, выданных при  заведении сотрудника в системе.

Работать можно через браузер ноутбука, компьютера, планшета, смартфона или через мобильное приложение. За доступ оператор взимает абонентскую плату. Ее размер зависит от количества подключенных модулей. Если выбрать полный пакет, подключить много сотрудников, цена будет выше.

Когда нужен только внутренний документооборот, к которому потребуется доступ 5–10 человек, цена окажется минимальной. При изменении масштабов бизнеса можно менять количество подключенных модулей, число пользователей.

Коробочный СЭД

Второй вариант называется On-Premise.

Он предполагает покупку программы и установку на локальный сервер. Заплатив разово всю стоимость, клиенту передаются права владельца.

Стоимость коробочной версии зависит от количества входящих в нее модулей и числа компьютеров, на которые она может быть установлена. Если доработка не потребуется, то никаких расходов больше не предвидится. Покупатель может пользоваться софтом неограниченное время.

Производитель предложит продлить техподдержку и обновление версий начиная со второго года использования за 20% от стоимости приобретения и возможных выполненных доработок.

При этом данные системы управления бизнесом и цифровые файлы хранятся в компьютерной машине компании. Это повышает безопасность, минимизирует вероятность утечки. Но для работы сервера придется подготовить особенные условия. 

Наведите порядок во внутренних документах компании, исключите потери, сократите сроки согласования

Лучшее соотношение цены и возможностей

Какую СЭД выбрать

Чтобы определить, какая СЭД лучше, нужно хорошо понимать достоинства и недостатки обоих типов. Это упростит выбор. Рассмотрим плюсы и минусы системы электронного документооборота обоих типов в деталях.

Плюсы облачной версии СЭД

К преимуществам облачной СЭД относятся:

  • Отсутствие больших затрат на старте бизнеса.

  • Подключение сотрудников с настройкой логинов и паролей занимает 1 час. После можно сразу приступать к работе.

  • Клиенту не нужна локальные сервера, специальные условия для работы. 

  • Подключаться можно с любых устройств, поэтому обрабатывать документацию получится из дома или даже в транспорте.

  • Передача данных от пользователей в облако происходит по защищенному каналу.

  • Разработчик сам обновляет софт — в штате не нужно держать специалиста или программиста.

  • Удобный выбор функций — клиент заказывает только те модули СЭД, которые необходимы для его бизнеса. Это помогает сэкономить на цене.

Разбирая плюсы облачной системы электронного документооборота, стоит отметить и недостатки. Если клиент забыл вовремя заплатить за подключение, услуга перестает работать.

Без интернета подключиться к облаку не получится, а значит обрабатывать документацию можно только при наличии Wi-Fi, проводного подключения или мобильного интернета, за что придется дополнительно платить.

Плюсы коробочкой версии СЭД

К плюсам СЭД из коробки относятся такие факты:

  • Данные не выходят за пределы фирмы, они хранятся на собственном сервере, что исключает утечку конфиденциальной информации.

  • Внутренний обмен документами между рабочими компьютерами может происходить по локальной сети без подключения к интернету.

  • Если доработок не требуется, то после покупки отсутствуют дополнительные платежи. Покупатель становится бессрочным владельцем программы. 

Но у коробочного решения есть минусы. Основной — высокая цена на старте. Еще потребуется покупка сервера, организация правильных условий для его работы. Сюда включается: поддержание постоянной температуры, создание резервного питания.

Работать с электронными документами получится только с тех устройств, на которые установлена программа. А их количество ограничено лицензией

Подведем итог по выбору СЭД в 2024 году.

Коробочный вариант — лучше для крупных компаний, имеющих достаточно ресурсов для разовой покупки, установки сервера, его обслуживания. Это поможет держать конфиденциальную информацию в условиях повышенной секретности.

Для небольшого бизнеса – лучше облачная СЭД с минимальной месячной платой, которую можно скорректировать по количеству выбранных функций, числу пользователей. 

Получите бесплатную консультацию по настройке СЭД в вашей компании

Наведите порядок во внутренних документах компании, исключите потери, сократите сроки согласования!

Запишитесь на бесплатную консультацию

Оставьте контакты и наши менеджеры с вами свяжутся:

Принимаю оферту и даю согласие по перс.данным

Реклама: ООО «А2Б», ИНН 0278193901, erid: LjN8Kb1AX

Начать дискуссию

Клерк

Как выбрать конфигурацию 1С? Показываем на примерах

Продукцией 1С пользуется 1,5 миллиона компаний и учреждений, но не всегда их используют на полную мощность. Рассказываем, что умеют популярные продукты и чем они могут полезны разным видам бизнеса.

Как выбрать конфигурацию 1С? Показываем на примерах
15

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
НК РФ

🔥 Готовы новые поправки в НК по налогам: мнение эксперта

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект с масштабными поправками в НК.

8
915
Бухгалтеры

💻Смотрите выступления экспертов на конференции «Клерка» из любой точки мира!

Много дел и не успеваете посетить конференцию, чтобы пообщаться с коллегами и спикерами? Присоединяйтесь к нам онлайн! Так вы точно узнаете все новое о налогах, кадрах и бухгалтерском учете.

11

Календарь вебинаров

25
Лучшие спикеры, новый каждый день
Лимиты по УСН

Упрощенцы должны учитывать основные средства по ФСБУ 6/2020. Предприниматели в том числе

ИП не ведут бухучет, но должны следить за остаточной стоимостью основных средств, которую считают по нормам бухучета. То есть – по ФСБУ 6/2020.

33
ITCOM
Первичные документы

Электронные перевозочные документы: что это такое, преимущества, кому необходимы в 2024 году

ЭПД — это электронные перевозочные документы, которые представляют собой аналог привычных бумажных документов — путевого листа, товарно-транспортной накладной, заказ-наряда, заказа и заявки, сопроводительной ведомости, договора фрахтования. Все ЭПД имеют утвержденную ФНС форму и используются в электронном документообороте, без необходимости дублирования указанных в них сведений на бумаге.

Электронные перевозочные документы: что это такое, преимущества, кому необходимы в 2024 году
23
Маркировка товаров

Товары без маркировки будут перерабатывать, а не уничтожать

Контрафактные товары без маркировки будут перерабатывать для государственных и муниципальных нужд. Это позволит сэкономить бюджетные деньги на уничтожение такой продукции и передать товары нуждающимся.

2
44

Онлайн-курсы

46
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Projecto.pro
Управление производством

Проектная зрелость организации: что это и какие уровни бывают

В каждой сложившейся компании или организации со временем может наступить момент баланса, когда все процессы настроены и создается ощущение, что в таком режиме можно работать если не вечно, то в течение максимально долгого срока.

Проектная зрелость организации: что это и какие уровни бывают
12
ПланФикс
Ведение бизнеса

Эффективное общение для бухгалтера: как ничего не забыть и не потерять

Что может быть удобнее, чем по-быстрому в мессенджере обсудить вопрос с коллегой или клиентом? Это доступно и заманчиво как фастфуд — и так же вредно, когда начинаешь им злоупотреблять: сроки выполнения отчетов подгорают, нужных документов нет, информация потерялась в длинных диалогах.

Эффективное общение для бухгалтера: как ничего не забыть и не потерять
28
А2Б
ЭДО

Облако или коробка: какой выбрать СЭД в 2024 году

Система управления бизнесом со встроенным внутренним электронным документооборотом (ЭДО) упрощает управление компанией с большим количеством протоколов, приказов, технической документации.

Облако или коробка: какой выбрать СЭД в 2024 году
24
Сальдо ЕНС

Какие справки может заказать бухгалтер про ЕНС и ЕНП: перечень от ФНС

Состояние ЕНС можно проверить в личном кабинете. А также можно заказать в ИФНС или в ЛК документы — справки, выписки.

77
Штрафы за налоговые нарушения

Штраф за неуплату налога может быть и при положительном сальдо ЕНС + мнение практика

Положительное сальдо ЕНС спасет от 20-процентного штрафа за неуплату налогов, но не спасет от 40-процентного штрафа.

8
2,3 тыс.
6-НДФЛ

Пока 6-НДФЛ за 1 квартал можно сдавать по рекомендованной форме, с апреля – по утвержденной

С отчета за 1 квартал 2024 года действует новая форма 6-НДФЛ. Более того, этих форм – две.

57

Разборы законов

1 200
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
StealRadar
Авторское право

Нарушение исключительного права на произведение. Нужно мнение зала, ну или хейта накидайте⁠⁠

Меня часто мучает вопрос, благое ли дело я делаю или же «щемлю честных предпринимателей»? Как Вы считаете?

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
2
76
Евгений Рябов
Право

Партнёрский договор и корпоративный договор: сходство и различия договорных конструкций

На практике предприниматели нередко путают корпоративный договор и партнёрский договор. В этой статье кратко рассмотрим сущностные сходства и различия данных договорных конструкций.

30
Александр Андрианов
Банки

Бухгалтерский учет переплаты по налогу на имущество за прошлые годы. Мнение налоговых консультантов

У Банка по итогам 2023 года возникла переплата по налогу на имущество, выявленная в 2024 году. Как правильно отразить расходы прошлых лет в текущем году?

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
35
Госзакупки

Сельхозпроизводителям с госучастием упростят доступ к госзакупкам

Депутаты хотят, чтобы 223-ФЗ не распространялся на компании с государственным участием больше 50%, если они производят сельскохозяйственную продукцию.

28
Трудовое право

От сотрудников можно требовать ежедневные отчеты о работе

Что должен сотрудник делать на работе, прописано в его трудовом договоре и должностной инструкции.

9
288
Малый и средний бизнес

Малые технологические компании получат льготные кредиты под 3%

Предприятия смогут получить до 1 млрд рублей в кредит и направить эти средства на инвестиционные или оборотные цели.

66

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Консалтинг Онлайн
Вебинары для бухгалтеров

Бесплатный вебинар! Федресурс: аудит, финансовая отчетность и чистые активы — обязательные публикации в реестре до 30.03.2024

Все организации, которые проводят аудит, обязаны размещать в Федресурсе два сообщения о финансовой отчетности!

Бесплатный вебинар! Федресурс: аудит, финансовая отчетность и чистые активы — обязательные публикации в реестре до 30.03.2024
42

Интересные материалы

Павел Бессонов
Субсидиарная ответственность

Как передать документы арбитражнику, чтобы исключить риск субсидиарки

Казалось бы что может быть проще, чем передать документы. Расскажу о некоторых нюансах .

23