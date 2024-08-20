Проблемы при внедрении СЭД и пути их решения

Малому и среднему бизнесу стоит искать облачные версии ЭДО. Они не требуют установки на сервер компании, поэтому получится сэкономить на аппаратной части. Еще у облачной программы нет разовой большой оплаты, которая может оказаться неподъемной для начинающих проектов. Необходимо только оплачивать помесячно за каждого подключенного к СЭД сотрудника. Это выгодно, позволяет управлять затратами при внедрении системы электронного документооборота.

Чтобы не было сложностей с освоением, нужно заранее сравнить интерфейс разных программ. Предпочтение отдается наиболее понятной и простой.

Для сотрудников организовывается обучение по использованию. При поддержке разработчика настраиваются шаблоны документов, маршруты отправки. Все это упрощает переход на ЭДО.

При интеграции СЭД обязательно назначается ответственное лицо внутри компании. Сотрудник должен вникнуть во все аспекты, чтобы предоставлять актуальные ответы для остальной команды. Все должны знать, к кому можно обратиться за помощью в освоении.

Руководство заранее определяет, какие документы необходимо обрабатывать в электронном виде. Поэтому еще до перехода есть четкие цели. Это поможет выбрать программу, способную их выполнить.

При наличие большого архива, оцифровывать документацию в нужный формат можно заранее. Тогда после установки приложения потребуется меньше времени, чтобы все заработало.

Директорам важно собирать от сотрудников обратную связь. Следует интересоваться, как им работается с программой, какие возникают сложности. Далее нужно поддерживать связь с разработчиками. Это позволит получать регулярные обновления софта, при необходимости можно будет доработать функционал под потребности фирмы. Вот такие пути решения существуют у распространенных трудностей.