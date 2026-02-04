Какие криптобиржи работают в России в 2026 году: Обзор надежных платформ и их особенности

В 2026 году криптобиржи предоставляют российским пользователям широкий выбор платформ для работы с криптовалютами, при этом актуальными остаются те, которые имеют стабильные и официальные представительства на территории России. В этой статье мы подробно разберем, какие криптобиржи работают в России, какие особенности они предлагают, а также представим рейтинг лучших платформ.

Рейтинг криптобирж, работающих в России

ABCEX занимает первое место в нашем списке, и на то есть веские причины. В 2026 году платформа расширила свое присутствие, открыв более 40 офисов по всей России. Это делает ABCEX одной из самых доступных платформ для российских трейдеров, которые хотят не только торговать криптовалютами, но и пополнять и выводить наличные средства, а также получать консультации лично. Это особенно важно в условиях нестабильной экономической ситуации и постоянно меняющихся регуляций. Плюсы: Множество офисов в России: более 40 офисов, где пользователи могут получить консультацию, ввести или вывести наличные деньги.

Фьючерсная и маржинальная торговля: помимо традиционной спотовой торговли и P2P, ABCEX теперь также поддерживает фьючерсы и маржинальную торговлю, что открывает дополнительные возможности для профессиональных трейдеров.

Низкие комиссии: биржа предлагает привлекательные условия по комиссиям, которые остаются одними из самых конкурентоспособных на рынке.

Безопасность: на платформе используются современные технологии безопасности для защиты средств и личных данных пользователей.

Русскоязычная поддержка 24/7. Недостатки: Отсутствие большого количества образовательных материалов: начинающим трейдерам может не хватить подробных инструкций по использованию платформы.

Bybit — одна из самых популярных криптовалютных бирж среди трейдеров, которые работают с фьючерсами и маржинальной торговлей. Биржа обладает высокой ликвидностью и комфортными условиями для профессионалов. Плюсы: Фьючерсная торговля: Bybit предлагает множество инструментов для фьючерсной торговли с возможностью использовать кредитное плечо.

Высокая ликвидность: это делает платформу подходящей для крупных сделок.

Мобильное приложение: удобное приложение для мобильных устройств позволяет пользователям торговать в любое время и в любом месте. Недостатки: Сложный интерфейс для новичков: интерфейс Bybit может быть сложным для тех, кто только начинает свою криптовалютную карьеру.

Высокие комиссии: несмотря на высокую ликвидность, комиссии на Bybit могут быть выше, чем на некоторых других платформах.

OKX является одной из старейших и самых надежных криптобирж на международном рынке. В 2026 году платформа продолжает активно работать в России и предлагать пользователям широкий выбор инструментов для торговли криптовалютами. Плюсы: Широкий выбор криптовалют и торговых пар.

Фьючерсная и маржинальная торговля: это делает биржу привлекательной для более опытных трейдеров.

Поддержка DeFi и других инновационных продуктов: OKX активно поддерживает проекты на базе децентрализованных финансов.

Продвинутые аналитические инструменты: для опытных трейдеров на платформе доступны продвинутые инструменты для технического анализа и прогнозирования. Недостатки: Сложность для новичков: в сравнении с другими платформами, OKX может показаться сложной для новичков.

Высокие комиссии на вывод средств: некоторые пользователи жалуются на высокие комиссии за вывод криптовалют.

4. KuCoin

KuCoin является одной из самых популярных криптобирж в мире и активно работает в России. Платформа предлагает комфортные условия для торговли как для новичков, так и для опытных трейдеров. Плюсы: Большой выбор криптовалют.

Маржинальная и фьючерсная торговля: биржа предлагает разнообразные инструменты для профессиональных трейдеров.

Низкие комиссии: KuCoin обеспечивает конкурентоспособные комиссии на сделки и вывод средств.

Простота использования: платформа имеет простой и интуитивно понятный интерфейс. Недостатки: Безопасность:в прошлом биржа сталкивалась с проблемами безопасности, в том числе с утечками данных пользователей.

Отсутствие офисов в России: в отличие от ABCEX, KuCoin не имеет физического присутствия в России.

5. MEXC

MEXC представляет собой платформу для торговли с хорошей ликвидностью и низкими комиссиями, подходящую для начинающих пользователей. Плюсы: Высокая ликвидность: быстрое исполнение ордеров и отсутствие проскальзывания.

Поддержка фьючерсов и маржи: платформа предоставляет возможности для использования кредитного плеча.

Низкие комиссии: комиссии за сделки и вывод средств на MEXC конкурентоспособны. Недостатки: Ограниченный выбор криптовалют: в сравнении с более крупными биржами, MEXC предлагает меньшее количество криптовалют.

Отсутствие офисов в России: как и KuCoin, MEXC не имеет физического присутствия в России.

6. Phemex