Как торговать с торговым плечом выгодно: актуальный гайд по маржинальной торговле криптовалютой в 2026

Однако маржинальная торговля несет с собой не только высокие прибыли, но и значительные риски. Отсутствие правильной стратегии и неверный риск-менеджмент могут привести к потере значительной части капитала. Именно поэтому маржинальная торговля требует внимательности, дисциплины и системного подхода.

В этом материале мы подробно рассмотрим, что такое маржинальная торговля, представим наиболее эффективные стратегии для работы с криптовалютами и дадим советы по контролю рисков, чтобы вы могли торговать с кредитным плечом безопасно и прибыльно.