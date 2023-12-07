Бухгалтер, финансист, экономист: какую профессию в финансах выбрать

Вам никогда не казалось, что вы выполняете чью-то работу? Вместо того чтобы готовить квартальный отчет, ваш начальник требует прямо сейчас разработать бюджет на следующий год, а еще собрать первичные документы вместе с компанией «Рога&Копыта», а еще у Розы Васильевны скоро день рождения и нужно премию выдать… Залог успеха любого бизнеса — это грамотная финансовая политика. Поэтому в каждой компании есть специалисты, отвечающие за финансы: бухгалтер, финансист или экономист. Разбираемся что кто делает и кому сколько платят за это.

Чем занимается бухгалтер

Вы все прекрасно знаете, что бухгалтер — это далеко не только «тот, кто начисляет зарплату». Но на него часто скидывают больше задач, чем прописано в договоре, поэтому зафиксируем официально:

Бухгалтер ведет учет финансовых операций компании, регистрирует доходы и расходы, занимается зарплатами, готовит отчетность для налоговой и других органов. Средняя зарплата — 71 900 рублей в месяц (по данным zarplan).

Если вы — уже он, то следующий шаг — вырасти до главного бухгалтера. Пригодятся такие качества:

аккуратность и внимательность;

ответственность и навыки менеджмента;

умение работать с документами и цифрами;

знание бухгалтерского учета и налогообложения.

Профессия бухгалтера будет востребована всегда, потому что без грамотного учета и отчетности компаниям не выжить.

Бухгалтеру нужно практиковаться, чтобы не теряться при возникновении сложных задач. Поэтому наш курс «Главный бухгалтер» включает в себя 20 практических кейсов, а также онлайн-тренажеры, на которых можно отработать навыки. Главбух, кстати, получает уже 95 000 в месяц.

Чем занимается финансист

Финансисты — серьезные и важные люди (нет). Они отвечают за финансовое планирование, управляют всеми деньгами и решают, сколько в этом году можно потратить на новогодний корпоратив или мерч от компании.

Финансовым аналитиком можно стать с нуля, но у бухгалтеров безусловное преимущество. Получают они, в среднем, 126 200 рублей в месяц. Если хотите работать финансистом, а потом вырасти до финансового директора компании, пригодятся такие качества:

аналитический склад ума;

способность к стратегическому мышлению;

умение принимать решения;

знание экономики и финансов.

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Чем занимается экономист

Экономист, что логично, занимается экономикой — изучает процессы и закономерности на рынке, чтобы помочь компании увеличить прибыль.

Получает он не так много, как герои нашей статьи выше — 75 300 рублей ежемесячно, хотя ему достаточно многое нужно иметь, чтобы выполнять свою работу хорошо:

аналитический склад ума;

умение работать с цифрами;

знание экономики;

способность к прогнозированию.

Неудивительно, что задачи экономиста часто достаются бухгалтерам, так как начальство хочет сэкономить на найме другого сотрудника. А все потому, что экономисты нужны во всех организациях, особенно в аналитических агентствах, банках и других финансовых учреждениях.

Мы проанализировали рынок и нашли вариант, где нынешние экономисты и бухгалтера смогут получать больше — 222 300 рублей. Никаких секретов: нужно освоить стратегию на курсе «Директор по экономике и финансам». В программе — лекции экспертов из крупного бизнеса, 15 кейсов, 32 тренажера и шаблоны необходимых документов.

Люди, которые работают с финансами, — самые важные в организациях. Именно бухгалтеры, финансисты и экономисты не дают компаниям потратить все деньги и находят их «из ниоткуда» — но ведь вы все это знаете и так, потому что сами занимаетесь этим.

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