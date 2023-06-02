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Обзор платформы 1С в 2023 году: новые возможности 

В этой статье Владимир Лисенков, эксперт школы Action Digital School и практикующий 1С-программист, расскажет, какие новые функции платформы помогают автоматизировать бухгалтерский учет и взаимодействие с персоналом, а еще — зачем активно изучать возможности 1С в контексте ухода западных решений с рынка.
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Обзор платформы 1С в 2023 году: новые возможности 
Иллюстрация: Andrea Piacquadio/pexels

Что такое 1С: развитие платформы и конкуренты 

Для большинства людей платформа 1С связана исключительно с бухгалтерией или складскими операциями. Действительно, в конце 90 — начале 2000 годов, когда фирма 1С начала завоевывать рынок российского ПО, компании чаще всего использовали ее флагманские программные продукты, которые автоматизировали бухгалтерию, склад и расчет заработной платы,

Сегодня платформа 1С — не узкоспециализированная программа для бухучета, а среда для разработки программ, ориентированных на решение бизнес-задач широкого профиля.

Важно, что конкурентов у платформы нет. Сложно представить, что руководитель предприятия, будь то интернет-магазин или мебельное производство, выберет альтернативу 1С. Здесь как с Excel: да, похожие программы существуют, но все предпочитают проверенный вариант. 

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Какие возможности появились на платформе в 2023 году 

Изменения, связанные с российским законодательством

С января 2023 года в законодательстве были введены новые правила по учету НДФЛ. Также изменения коснулись порядка расчета страховых взносов: теперь взносы начисляются по единому тарифу и нет необходимости считать взносы по видам страхования.

Чтобы реализовать корректный учет в соответствии с российским законодательством, компании 1С нужно было дорабатывать свои конфигурации разработки для бухгалтерии и склада. Такие изменения происходят регулярно, так как законодательство в сфере бухгалтерского и налогового учета не статично.

Но это не развитие самой платформы — скорее, просто адаптация под текущую действительность. 

Есть и более масштабные изменения, которые тоже связаны с выходом новых законов, но имеют куда большее технологическое значение для развития всех программ на платформе 1С. О них — ниже. 

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Дистанционная работа. Личный кабинет сотрудника

В доковидный период дистанционная работа воспринималась офисными сотрудниками скорее как привилегия — во многих компаниях возможность поработать из дома нужно было «заслужить».

Необходимость заново выстраивать рабочие процессы в удаленном режиме во время самоизоляции стала толчком к пониманию, что формат работы не влияет на продуктивность и эффективность людей.

Более того, отсутствие необходимости оплачивать аренду и обслуживание офисов существенно сокращает издержки компании.

После выхода закона № 407-ФЗ, который регулирует формат удаленной работы, у сотрудников появилась возможность работать дистанционно на законном основании. В связи с этим возникли новые требования к учетным системам.

С оперативно отреагировала на новые реалии и не только внесла доработки в конфигурацию «Зарплата и Управление персоналом», но и доработала сервис «1С:Кабинет сотрудника».

Основная задача этого сервиса — наладить электронный документооборот с сотрудниками, работающими на дистанционной основе. То есть подписывать документы,  получать расчетные листки, запрашивать различные справки. 

Как работает сервис «1С:Кабинет сотрудника»

Сотрудник может подключаться к сервису через мобильное приложение или браузер и осуществлять операции, которые раньше возможно было совершать исключительно через личное обращение в отдел бухгалтерии.

Вот так выглядит приложение на экране мобильного телефона.

Основные функции сервиса

  • Показ сведений об отгулянных отпусках. К примеру, если сотрудник собирается отдохнуть, через сервис он может увидеть количество дней отпуска, которые у него остались, а также подробные данные, сколько дней из положенного отпуска он уже потратил и когда это было.

  • Подача заявления на отпуск. Сотрудник может дистанционно написать заявление на отпуск, подписать его электронной подписью и отправить на согласование руководителю и в отдел кадров.

  • Обновление личной информации. Через кабинет можно передавать в отдел кадров актуальную личную информацию: например: сведения о смене фамилии, паспортные данные, контакты.

Интеграция с маркетплейсами

Бурный рост онлайн-торговли повлек за собой увеличение количества складов и сетевых торговых точек.

Важное направление развития конфигураций, автоматизирующих работу складов и магазинов — это интеграция с маркетплейсами.

Что изменилось. Интеграция от 1С позволила продавцам выгружать карточки номенклатуры из маркетплейса и помещать свою номенклатуру в онлайн-витрину.

При работе с товаром в онлайн-пространстве важно избежать двойного ввода данных, поэтому у пользователей есть возможность создавать унифицированные карточки номенклатуры и использовать их для разных площадок.

Как было раньше. Без интеграции продавец должен был вносить информацию как в свою учетную систему, так и в личный кабинет на каждом маркетплейсе. При большом количестве различной номенклатуры это отнимало время и силы, приходилось делать много повторяющейся работы.

Кроме того, интеграция позволяет сократить количество возвратов, которые происходят из-за некорректного описания товара, и получать информацию об остатках в актуальном времени, чтобы продавец мог быстро заказать дополнительный товар у своего поставщика. 

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Система взаимодействия

Впервые сервис взаимодействия появился в платформе 1С в конце 2019 года. Несмотря на то, что это не новинка, он регулярно обновляется в каждом релизе. Так, сейчас система взаимодействия позволяет пользователям обмениваться текстовыми сообщениями, организовывать видеоконференции и демонстрировать экран своего компьютера.

И самое главное — разработчики могут реализовывать новый функционал: например, создавать чат-ботов, которые облегчают взаимодействие с приложениями.

В одном из последних релизов 2023 появилась новая опция — интеграция с мессенджерами Telegram и WhatsApp.

К примеру, вы можете отправить в телеграм сообщение «продажи», указать дату, и через вам в чат сразу придет отчет по продажам за это число. Это очень удобно: ведь телефон с телеграмом всегда у вас под рукой, и никакого дополнительного ПО устанавливать не нужно.

Замена западных решений

Ниша, которую покидают западные вендоры — это  рынок ERP-систем на крупных предприятиях. Сдача отчетности и автоматизация предприятий небольшого и среднего бизнеса остается за 1С. Но в крупных предприятиях производственного сектора и в холдингах у 1С всегда был основной конкурент — немецкая компания SAP, которая весь прошлый год готовилась к уходу.

Может ли 1С заменить SAP? Многие годы 1С оттачивает и развивает одно из своих флагманских решений — «1С:ERP. Управление холдингом» и «1C:ERP Управление производственным предприятием». Поэтому сейчас многие специалисты по SAP проходят курсы переквалификации, где учатся взаимодействовать с платформой 1С.

Курсы для бухгалтеров «1С:Эксперт»можно пройти в Action Digital School, а также официальном центре 1С, который оперативно представил обучение для специалистов по зарубежным ERP-системам. По некоторым прогнозам доля 1С на рынке ERP-систем должна вырасти до 75%. 

Надо понимать, что процесс перехода на 1С для огромных холдингов достаточно сложен. Внедрение 1С:ERP на простом производственном предприятии занимает как минимум год. Но если предприятие только собирается закупать и внедрять систему автоматизации, то делать выбор в пользу SAP — очень рискованно.

Отечественное решение будет более предсказуемым и надежным. Но насколько отсутствие здоровой конкуренции окажет положительное влияние на развитие 1С — открытый вопрос. 

Сейчас в мире стремительно меняется все: законодательство, тренды, технологии.  Неизменным остаётся одно — нехватка квалифицированных специалистов. Приходите изучать курс по 1С в Action Digital School, чтобы получить востребованный навык, который многократно усилит вашу ценность на рынке труда

Приглашаем присоединиться к нашему телеграм-каналу Action Digital School. В нем мы не только общаемся, но и делимся полезными карточками, чек-листами и гайдами, о том, как перезапустить карьеру. Подписывайтесь!

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Комментарии

4
  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 35 минут назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    программа 1С хорошая, но сырая!!!!!! ЗУПП не успевают править за  законодателями,  НДФЛ не так считает, не так выгружает и вообще живет "своей жизнью". Да и заполнение статистики "хромает". Учатся на несчастных клиентах и обкатывают решения. А хвастаться... альтернативы то нет (а если есть то скоренько налогом прихллопнут)

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 28 минут назад

      Главный бухгалтер

      не успевают править за  законодателями,  НДФЛ не так считает, не так выгружает и вообще живет "своей жизнью".

      в этом плане всё время думается....

      Ну вот очень часто заводится тема, про то что бухи не нужны, с их работой прекрасно справится кампьютыр......

      Ну хорошо....

      Масееенький вопросеГ: а кто всё это запрограммирует? причём запрограммирует так, что бы не пришлось что-то донастраивать, перепроворять правильность выходных данных и всего прочего что должно будет учитывать при функционировании этой системы всевозможные нюансы всевозможных вариантов осуществляемых операций ?

  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 23 минуты назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    Arhimed0: " а кто всё это запрограммирует?" ха-ха))) так толпы прогр., которых ринулись обучать. P.S. всегда считала буха на участке ЗП самым важным))) а если введут уведомление по НДФЛ (может примут может нет, а может еще чего примут), то: болеть, гулять в отпуске, рожать и т.д. и т.п. они будут всегда "половинчато".

  • Логотип Лидия Анатольевна
    Лидия Анатольевна 12 минут назад

    Лидия Новожилова

    Мне иногда кажется, что 1С делает из бухгалтеров кнопочников: нажал кнопки в определенном порядке - будет тебе счастье, шаг влево, шаг вправо - расстрел на месте. А то, что творится с НДФЛ с Нового года, я уже и удивляться перестала.

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип Action Digital School
Action Digital School

Обзор платформы 1С в 2023 году: новые возможности 

В этой статье Владимир Лисенков, эксперт школы Action Digital School и практикующий 1С-программист, расскажет, какие новые функции платформы помогают автоматизировать бухгалтерский учет и взаимодействие с персоналом, а еще — зачем активно изучать возможности 1С в контексте ухода западных решений с рынка.

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