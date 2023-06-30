Цифровые навыки: как бухгалтер может повысить чек за свои услуги

В этом материале мы расскажем, какие именно навыки пригодятся современному бухгалтеру и как их получить.
Какие рутинные действия можно автоматизировать с помощью цифровых навыков
Владение программами не существует в вакууме. Каждый цифровой навык нужен для того, чтобы автоматизировать рутину, с которой ежедневно сталкивается бухгалтер.
➤ Поиск информации. В интернете можно найти свежие новости, обновления в законах и нормативные акты, инструкции и рекомендации по бухгалтерскому учету.
Если бухгалтер находится в курсе последних изменений, он соблюдает требования законодательства и применяет актуальные подходы в своей работе.
Если бухгалтер сталкивается с нестандартными ситуациями или сложными вопросами, требующими глубокой экспертизы, ему необходимо знать, в каких сервисах или сообществах можно найти необходимые ответы. Например, можно использовать общение с экспертами онлайн-комьюнити в чатах бухгалтеров в Telegram.
➤ Обеспечение цифровой безопасности. Бухгалтеры работают с конфиденциальными данными, такими как налоговые декларации, зарплаты, банковские данные. Если безопасность данных нарушена, это может вызвать серьезные последствия, включая повреждение деловой репутации компании.
Современный бухгалтер должен понимать, с помощью каких инструментов защитить данные, с которыми он работает.
➤ Составление отчётов и графиков. Это могут быть отчёты о прибылях и убытках, о движении денежных средств, налоговые декларации, аналитика для регулирующих органов и руководства организации. Всё это важно грамотно подготовить и визуализировать — так, чтобы было понятно бизнесу.
Для этого необходимо умение пользоваться цифровыми программами. Например, использовать инструменты аналитика данных. Полезное здесь: Инструменты аналитика данных, которые пригодятся в работе бухгалтера
➤ Работа с Excel. Excel, входящий в пакет MS Office — это мощный инструмент для обработки и анализа данных. С его помощью бухгалтеры составляют таблицы, применяют формулы, анализируют данные и формируют графики и диаграммы. Лайфхаки для бухгалтера. Как быстро искать и заменять данные в таблицах Excel
Это минимальный набор действий, с которыми ежедневно сталкиваются бухгалтер. Использование цифровых инструментов значительно ускоряет выполнение задач и повышает продуктивность специалиста.
Три уровня цифровых навыков
Для удобства эксперты делят цифровые навыки на три уровня: базовые, средние и продвинутые.
№1. Базовые цифровые навыки. Владение электронное почтой, деловая переписка, поиск в интернете, умение общаться в мессенджерах WhatsApp и Telegram, использование видеосвязи в Zoom, Teams, Skype.
№2. Средние цифровые навыки. Обработка данных в Excel, SQL, работа в программах для автоматизации бухучёта — 1С, SAP или QuickBooks.
№3. Продвинутые цифровые навыки. Визуализация и анализ данных в Power BI, использование сложных формул в Excel, программирование на Python, аналитика в Tableau.
Средние и продвинутые цифровые навыки (Excel, SQL, Python, Power BI) изучают на курсах в Action Digital School. Это школа, где специалисты классических профессий, в том числе бухгалтеры, могут получить на базе своих навыков более востребованные навыки в digital-области.
Какие курсы доступны для бухгалтеров в школе Action Digital School
Какие цифровые навыки требуются от бухгалтера
Работодатели все чаще указывают в требованиях к вакансиям на бухгалтерские позиции цифровые навыки. Вот некоторые из них:
Навык
Описание
Результат применения
Обработка данных в SQL
SQL — это инструмент для всех специалистов, которые работают с базами данных. Знание SQL позволяет бухгалтерам выполнять сложные запросы для извлечения нужной информации из баз данных, фильтровать данные по определенным критериям и агрегировать данные для составления отчетов. Например, бухгалтеру нужно сделать отчет по зарплатам продавцов-консультантов за квартал. С помощью Excel он будет готовить отчёт 3 дня, а с помощью SQL — 2-3 минуты.
Автоматизация процесса анализа и интерпретации финансовой информации из баз данных
Обработка данных в Python
Python — простой язык программирования, позволяющий обрабатывать большие объёмы информации. С помощью Python можно писать скрипты и программы, которые автоматически импортируют данные из разных источников, проводят расчеты, фильтруют данные. Кроме того, Python помогает создавать модели для прогнозирования финансовой ситуации в компании.
Считается, что выучить этот язык очень легко, даже если вы никогда не сталкивались с разработкой.
Сокращение времени на рутину, улучшение качества анализа
Визуализация и анализ данных в Power BI
Power BI — это удобный инструмент бизнес-анализа с широким функционалом. Работа с этим инструментом позволяет:
— создавать дашборды и отчёты для более наглядного представления данных — например, коэффициента товарооборота или количества запасов на складе;
— обнаруживать аномалии в финансовых данных.
Более простое общение с руководителями и заказчиками за счёт удобной визуализации данных
Бизнес-прогнозирование с помощью Excel
Excel используют для составления простых таблиц и отчетов. Но продвинутое владение программой позволяет строить финансовые модели и анализировать её показатели.
Принятие более обоснованных решений бизнесом на основе смоделированных в Excel сценариев
Как бухгалтеру развить цифровые навыки: список рекомендаций
✓Владение цифровыми навыками — это хорошая почва для карьерного роста бухгалтера. Чем лучше вы ориентируетесь в Excel, Python, SQL или платформе 1С, тем востребованнее вы на рынке труда и тем проще вам перейти на более высокую должность.
Совет от эксперта. Для того чтобы сохранять востребованность, стоит регулярно выделять время на обучение.
✓ Отучитесь в онлайн-школе. Это даст вам преимущество перед коллегами и выделит перед начальством. Кроме того, учиться дистанционно удобно, так как не нужно никуда идти, а лекции можно смотреть в записи. Упоминание о пройденных курсах будет отлично смотреться в резюме, если вы решите поменять место работы или профессию.
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Альтернатива для бухгалтеров, которые хотят сменить карьерный путь
Развитие цифровых технологий меняет профессиональную жизнь специалистов:
Повышается средний трудовой возраст — так, например, в сферу IT активно «заходят» люди от 40 и 50 лет.
Всё больше людей предпочитают проходить курсы в онлайн-школе, а не получать второе высшее. Ведь в вузах учатся годами, а на курсах навыки можно получить быстро, всего за 6—8 месяцев.
Через несколько лет бухгалтерской работы можно перейти в смежную специальность в IT-сфере — например, стать дата-аналитиком.
Как и бухгалтер, аналитик работает с данными, но не ограничивается финансовыми операциями, а предоставляет бизнесу информацию и рекомендации для принятия стратегических решений. Кроме того, аналитик может работать с различными типами данных. Например, с поведением пользователей в мобильном приложении или в социальных сетях.
Аналитик данных — популярная и высокооплачиваемая профессия. Зарплата опытного специалиста может превышать 300 000 рублей. Чтобы получить навыки, необходимые для работы в дата-аналитике, приходите в школу Action Digital School и регистрируйтесь на курс «Из бухгалтера в аналитика данных».
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