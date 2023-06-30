Цифровые навыки: как бухгалтер может повысить чек за свои услуги

Чем больше развиваются технологии, тем сильнее растут требования к бухгалтерам. Работодатели хотят максимально автоматизировать бухучёт, поэтому ищут специалистов, которые владеют инструментами автоматизации. Получается, для того, чтобы оставаться востребованным на рынке труда и расти в заработке, необходимо совершенствовать цифровые навыки.

В этом материале мы расскажем, какие именно навыки пригодятся современному бухгалтеру и как их получить.

Какие рутинные действия можно автоматизировать с помощью цифровых навыков

Владение программами не существует в вакууме. Каждый цифровой навык нужен для того, чтобы автоматизировать рутину, с которой ежедневно сталкивается бухгалтер.

➤ Поиск информации. В интернете можно найти свежие новости, обновления в законах и нормативные акты, инструкции и рекомендации по бухгалтерскому учету.

Если бухгалтер находится в курсе последних изменений, он соблюдает требования законодательства и применяет актуальные подходы в своей работе.

Если бухгалтер сталкивается с нестандартными ситуациями или сложными вопросами, требующими глубокой экспертизы, ему необходимо знать, в каких сервисах или сообществах можно найти необходимые ответы. Например, можно использовать общение с экспертами онлайн-комьюнити в чатах бухгалтеров в Telegram.

➤ Обеспечение цифровой безопасности. Бухгалтеры работают с конфиденциальными данными, такими как налоговые декларации, зарплаты, банковские данные. Если безопасность данных нарушена, это может вызвать серьезные последствия, включая повреждение деловой репутации компании.

Современный бухгалтер должен понимать, с помощью каких инструментов защитить данные, с которыми он работает.

➤ Составление отчётов и графиков. Это могут быть отчёты о прибылях и убытках, о движении денежных средств, налоговые декларации, аналитика для регулирующих органов и руководства организации. Всё это важно грамотно подготовить и визуализировать — так, чтобы было понятно бизнесу.

Для этого необходимо умение пользоваться цифровыми программами. Например, использовать инструменты аналитика данных. Полезное здесь: Инструменты аналитика данных, которые пригодятся в работе бухгалтера

➤ Работа с Excel. Excel, входящий в пакет MS Office — это мощный инструмент для обработки и анализа данных. С его помощью бухгалтеры составляют таблицы, применяют формулы, анализируют данные и формируют графики и диаграммы. Лайфхаки для бухгалтера. Как быстро искать и заменять данные в таблицах Excel

Это минимальный набор действий, с которыми ежедневно сталкиваются бухгалтер. Использование цифровых инструментов значительно ускоряет выполнение задач и повышает продуктивность специалиста.

Три уровня цифровых навыков

Для удобства эксперты делят цифровые навыки на три уровня: базовые, средние и продвинутые.

№1. Базовые цифровые навыки. Владение электронное почтой, деловая переписка, поиск в интернете, умение общаться в мессенджерах WhatsApp и Telegram, использование видеосвязи в Zoom, Teams, Skype.

№2. Средние цифровые навыки. Обработка данных в Excel, SQL, работа в программах для автоматизации бухучёта — 1С, SAP или QuickBooks.

№3. Продвинутые цифровые навыки. Визуализация и анализ данных в Power BI, использование сложных формул в Excel, программирование на Python, аналитика в Tableau.

Средние и продвинутые цифровые навыки (Excel, SQL, Python, Power BI) изучают на курсах в Action Digital School. Это школа, где специалисты классических профессий, в том числе бухгалтеры, могут получить на базе своих навыков более востребованные навыки в digital-области.

Какие курсы доступны для бухгалтеров в школе Action Digital School

Какие цифровые навыки требуются от бухгалтера

Работодатели все чаще указывают в требованиях к вакансиям на бухгалтерские позиции цифровые навыки. Вот некоторые из них:

Навык Описание Результат применения Обработка данных в SQL SQL — это инструмент для всех специалистов, которые работают с базами данных. Знание SQL позволяет бухгалтерам выполнять сложные запросы для извлечения нужной информации из баз данных, фильтровать данные по определенным критериям и агрегировать данные для составления отчетов. Например, бухгалтеру нужно сделать отчет по зарплатам продавцов-консультантов за квартал. С помощью Excel он будет готовить отчёт 3 дня, а с помощью SQL — 2-3 минуты. Автоматизация процесса анализа и интерпретации финансовой информации из баз данных Обработка данных в Python Python — простой язык программирования, позволяющий обрабатывать большие объёмы информации. С помощью Python можно писать скрипты и программы, которые автоматически импортируют данные из разных источников, проводят расчеты, фильтруют данные. Кроме того, Python помогает создавать модели для прогнозирования финансовой ситуации в компании. Считается, что выучить этот язык очень легко, даже если вы никогда не сталкивались с разработкой. Сокращение времени на рутину, улучшение качества анализа Визуализация и анализ данных в Power BI Power BI — это удобный инструмент бизнес-анализа с широким функционалом. Работа с этим инструментом позволяет: — создавать дашборды и отчёты для более наглядного представления данных — например, коэффициента товарооборота или количества запасов на складе; — обнаруживать аномалии в финансовых данных. Более простое общение с руководителями и заказчиками за счёт удобной визуализации данных Бизнес-прогнозирование с помощью Excel Excel используют для составления простых таблиц и отчетов. Но продвинутое владение программой позволяет строить финансовые модели и анализировать её показатели. Принятие более обоснованных решений бизнесом на основе смоделированных в Excel сценариев

Как бухгалтеру развить цифровые навыки: список рекомендаций

✓Владение цифровыми навыками — это хорошая почва для карьерного роста бухгалтера. Чем лучше вы ориентируетесь в Excel, Python, SQL или платформе 1С, тем востребованнее вы на рынке труда и тем проще вам перейти на более высокую должность.

Совет от эксперта. Для того чтобы сохранять востребованность, стоит регулярно выделять время на обучение.

✓ Отучитесь в онлайн-школе. Это даст вам преимущество перед коллегами и выделит перед начальством. Кроме того, учиться дистанционно удобно, так как не нужно никуда идти, а лекции можно смотреть в записи. Упоминание о пройденных курсах будет отлично смотреться в резюме, если вы решите поменять место работы или профессию.

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✓ Смотрите бесплатные ролики по использованию цифровых инструментов или проходите пробные уроки. Здесь главное — регулярность и систематичность, ведь когда вы потребляете бесплатный контент, у вас мало мотивации, чтобы продолжать учиться.

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✓ Следите за новыми технологиями и трендами. Это поможет быть в курсе последних цифровых разработок и использовать их в своей работе. Не пропустите статью: Пять функций 1С, которые упростят работу любого бухгалтера

✓ Посещайте профильные мероприятия. Так вы сможете перенимать опыт у экспертов и знакомиться с людьми, которые дадут совет или вдохновят на карьерное развитие.

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✓ Уже сейчас начните использовать цифровые инструменты для простых задач. Постепенно вы привыкнете к интерфейсу и возможностям и будете самостоятельно разбираться в нюансах использования программы. А потом и сами не заметите, как автоматизировали огромное количество рутины. Главное — сделать первый шаг.

Альтернатива для бухгалтеров, которые хотят сменить карьерный путь

Развитие цифровых технологий меняет профессиональную жизнь специалистов:

Повышается средний трудовой возраст — так, например, в сферу IT активно «заходят» люди от 40 и 50 лет. Всё больше людей предпочитают проходить курсы в онлайн-школе, а не получать второе высшее. Ведь в вузах учатся годами, а на курсах навыки можно получить быстро, всего за 6—8 месяцев.

Через несколько лет бухгалтерской работы можно перейти в смежную специальность в IT-сфере — например, стать дата-аналитиком.

Как и бухгалтер, аналитик работает с данными, но не ограничивается финансовыми операциями, а предоставляет бизнесу информацию и рекомендации для принятия стратегических решений. Кроме того, аналитик может работать с различными типами данных. Например, с поведением пользователей в мобильном приложении или в социальных сетях.

Аналитик данных — популярная и высокооплачиваемая профессия. Зарплата опытного специалиста может превышать 300 000 рублей. Чтобы получить навыки, необходимые для работы в дата-аналитике, приходите в школу Action Digital School и регистрируйтесь на курс «Из бухгалтера в аналитика данных».

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