Все что вы хотели знать об 1С: эксперты ответили на 10 популярных вопросов

С помощью платформы 1С можно не только автоматизировать ведение бухучета и складских операций. Сегодня это уже не отдельная программа, а своеобразная среда, с помощью которой разрабатывают целые комплексы направлений для решения обширного перечня задач в бизнесе, в образовании, в администрировании.

Эксперты школы Action Digital School ответили на 10 популярных вопросов о программе, которые часто задают наши студенты.

Вопрос 1. Какие новые возможности появились на платформе 1С в 2023 году?

1С без большого преувеличения можно сравнить с живым организмом, который оперативно реагирует на происходящие в обществе изменения. Помимо небольших доработок, связанных с поправками в законодательство, внесены и более существенные изменения.

Доработан сервис «1С: кабинет сотрудника», позволяющий обеспечить электронный кадровый документооборот со специалистами, работающими удаленно. Для подключения к сервису теперь не требуется личное обращение в бухгалтерию.

Значительно улучшены возможности интеграции с маркетплейсами. Пользователь теперь может создавать унифицированные карточки номенклатуры товаров, а потом использовать их для работы с разными торговыми площадками. Это сокращает время ввода данных, позволяет снизить количество ошибок оператора и дает возможность получать актуальную информацию о товарных остатках.

Дальнейшее усовершенствование получил сервис взаимодействия между пользователями. Доступны: демонстрация экрана своего компьютера, обмен текстовыми сообщениями, организация видеоконференций, создание чат-ботов. Появилась возможность взаимодействия с Telegram и WhatsApp.

Владимир Лисенков, эксперт школы Action Digital School и практикующий 1С-программист в статье сделал обзор платформы 1С в 2023 году. Он рассказал, какие новые функции платформы помогают автоматизировать бухгалтерский учет и взаимодействие с персоналом.

Вопрос 2. Сколько компаний в России используют платформу 1С? Есть ли у нее аналоги или конкуренты?

По итогам 2023 года компания-разработчик является лидером среди отечественных поставщиков соответствующего ПО. Количество компаний-пользователей в России сопоставимо с числом предприятий малого и среднего бизнеса. По статистике около 83% рабочих мест в нашей стране автоматизированы с помощью продуктов «1С». И несмотря на то, что, существуют некоторые аналоги, реальных конкурентов для программного обеспечения «1С» просто нет. Кроме того, в связи с уходом с российского рынка западных компаний, платформа 1С активно развивает программное обеспечение для крупных предприятий. А это значит, что спрос на специалистов, в том числе 1С программистов будет только расти!

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Вопрос 3. Может ли бухгалтер самостоятельно освоить программу 1С, используя профессиональную литературу, видео экспертов или бесплатные курсы?

Конечно, да. Сейчас в открытом доступе есть все: от пособий и учебников до обучающих роликов с пошаговой инструкцией. Вы сможете анализировать примеры и по аналогии разбирать собственные задачи. Постепенно вы освоите инструменты и начнете применять на практике.

Из популярной литературы для изучения 1С подойдет пособие Андрея Гартвича «1С: Бухгалтерия 8 как на ладони» или «1С:Бухгалтерия 8.3 с нуля. 101 урок для начинающих».

Еще для знакомства с 1С-программированием эксперты рекомендуют книгу Максима Радченко «1С:Программирование для начинающих. Детям и родителям, менеджерам и руководителям».

Что касается бесплатных курсов, которые также можно найти в интернете, то чаще всего они дают лишь погружение в профессию, то есть базовые знания об 1С, на основе которых вы сможете сделать вывод — подходит ли вам это направление или нет. Получить глубокие знания о программе на таких курсах вы не сможете.

Учтите, что стать реальным знатоком 1С самостоятельно сможет только тот специалист, который умеет самостоятельно систематизировать полученные знаниями, обладает самодисциплиной, а также имеет знакомых экспертов, которые смогут подстраховать и помочь, если на пути изучения 1С у вас возникли вопросы.

Если вы понимаете, что не обладаете набором таких навыков, то лучше остановить свой выбор на платных курсах.

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Вопрос 4. Какие престижные профессии можно освоить, если владеешь знаниями программы 1С?

Вопреки убеждениям, что 1С — это лишь бухгалтерия, навыки работы с программой открывают широкие перспективы для более выгодного трудоустройства: 1С-программист, аналитик 1С, 1С-эксперт. Зарплата здесь в разы выше, а вот специалистов на рынке труда не хватает. Например, заработная плата бухгалтера и эксперта 1С на всем известном hh.ru отличается в 6 раз. Предложения на должность бухгалтера начинаются от 50 000 рублей, а нижний порог оплаты труда 1С программиста в два раза выше — от 100 000. Рынок вакансий изобилует интересными предложениями о поиске профессионалов своего дела: более 180 активных вакансий в Москве и области. Рассказали в статье: Аналитик данных, эксперт и программист 1С. Три IT-профессии, которые легко освоит любой бухгалтер.

Кстати, если вам по душе работа бухгалтера, но не хватает карьерного роста — пройдите курс «Эксперт 1С» в школе Action Digital School. После обучения у вас будут все знания и навыки, чтобы, например, внести предложения по модернизации производственных процессов на текущем месте работы, а заодно и шанс двинуться вверх по карьерной лестнице. А если работать «на дядю» уже не хочется, сможете освоить профессию 1С программист и применить полученные навыки для развития собственного дела. Как это делает бухгалтер на аутсорсе Маргарита Очкасова.

Вопрос 5. Насколько сложно научиться программировать в 1С? Нужно ли обладать специальными навыками или уметь пользоваться определенными программами?

«Дорогу осилит идущий» — прекрасные слова, применимые и к изучению программирования в 1С. Но здесь, конечно, нужно учесть, что проще будет научиться тому, кто ежедневно использует программу в работе.

Например, бухгалтеру, работнику склада, продавцу, кадровику, финансисту, руководителю — перечень внушительный, но, конечно, не полный. Ведь в этом случае вам понятен алгоритм работы, смысл и логика действий программы и программиста. А в остальном, каких-то особенных навыков не требуется.

Стать программистом в 1С — не значит изучить сложный язык программирования и писать заумные программы. Ведь язык 1С считается самым простым в освоении. А его важное преимущество (для российского рынка) — возможность написания кода на русском языке.

Задача программиста 1С — создать, на базе имеющегося ПО 1С, алгоритм для выполнения конкретных задач конкретного потребителя. 1С дает возможность создавать и использовать модули, позволяющие собирать нужный программный код будто из кубиков.

Наши будущие студента часто спрашивают, реально ли самостоятельно выучиться и стать программистом 1С? Конечно, это возможно. Даже внутри программного обеспечения есть небольшое встроенное обучение, но его вряд ли будет достаточно для полноценной подготовки.

Нужно понимать, что вариант самообучения займет много времени и сил, и вряд ли поможет сэкономить средства. Ведь нужно определить, найти и приобрести учебную литературу, видеоуроки, программное обеспечение... А как быть с домашками, практикой, выявлением и исправлением возможных ошибок?

Все же, чтобы стать профессионалом, на начальном этапе лучше обратиться также к профессионалам. Action Digital School, например, обучает бухгалтеров программированию в 1С «от А до Я», а если вы уже знакомы с программой — новые инструменты и повышение скилла до бухгалтера-эксперта или даже 1С-программиста сегодня очень ценятся на рынке вакансий.

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Вопрос 6. Сколько времени нужно специалисту, чтобы освоить программу 1С с нуля на курсах?

Курсы по изучению программы и получению профессии 1С эксперт для начинающих специалистов длятся от 2 до 4 месяцев. Конечно, сроки варьируются в зависимости от уровня вашей подготовки, индивидуальных способностей и скорости обучения. На продолжительность курса влияет и его интенсивность: чем насыщеннее и глубже, тем больше времени потребуется для усвоения материала. Подготовили инструкцию, которая поможет вам научиться быстро редактировать макеты печатных форм в 1С.

Вопрос 7. Какая требуется материальная база для начала работы с программой 1С?

Компьютера или ноутбука будет достаточно, но стоит обратить внимание на технические характеристики. Для установки программы и комфортной работы с 1С, компьютер должен обладать определенными параметрами:

Операционная система со всеми установленными обновлениями: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7;

процессор Intel (i3 и выше) или AMD Ryzen (1600 или выше);

оперативная память не менее 4 Гбайт;

SSD диск.

Доступ к интернету даст возможность использовать базу данных, без этого работа с места не сдвинется.

Разработчики регулярно выпускают обновления ПО. Но без устойчивого интернет-подключения обновиться не получится. Также, в зависимости от того, чем вы планируете заниматься и ваших целей, может потребоваться дополнительное оборудование: сканер штрих-кодов или принтер.

Вопрос 8. Достаточно ли онлайн-курсов, чтобы начать изучать 1С или требуется среднее специальное/высшее образование?

Как и в любой другой области, для изучения 1С требуется определенный уровень знаний и навыков. Однако совсем необязательно бросаться получать высшее или среднее специальное образование, чтобы освоить инструменты 1С и приступить к работе. Изучить инструменты программы в рамках курса в онлайн-формате, где материал уже подобран и структурирован, а задания разбираются досконально – под силу каждому. Сделать это вы можете в школе Action Digital School на курсах «Эксперт 1С», «Аналитик 1С» или «Программист 1С». Структурированную теорию, вообще, учить гораздо легче, чем искать информацию самостоятельно. Главное — правильный подход и целеустремленность. Кстати, онлайн-курсы — отличный способ взять себя в руки и не расслабляться в процессе обучения. Тем более, когда наставник контролирует учебный процесс и отвечает на любые вопросы по теме. Если вы хотите стать профессиональным разработчиком 1С и создавать собственные конфигурации программы, то образования и опыта бухгалтера уже будет ощутимо не хватать. Опыт работы с другими языками программирования, такими как C++, Java или Python будет значимым преимуществом, так как 1С использует эти языки для написания кода. Так что, специализированный онлайн-курс в качестве основы для освоения программы 1С помогут быстрее разобраться в базе.

Вопрос 9. Есть ли список актуальной литературы по программе 1С, которую можно изучать самостоятельно?

Программное обеспечение 1С имеет длительный опыт применения, чрезвычайно востребовано пользователями и, к тому же, разработано в России.

Благодаря этому существует (и постоянно пополняется!) довольно обширная библиотека, призванная помочь при прохождении обучающих курсов и позволяющая попытаться самостоятельно изучить программу.

Можно подобрать как литературу для «чайников», делающих первые шаги в изучении 1С, так и для более продвинутых читателей, уже имеющих за плечами некоторый багаж знаний по теме.

Подборка книг по 1С, рекомендованная нашими экспертами

Максим Радченко «1С:Программирование для начинающих. Детям и родителям, менеджерам и руководителям. Разработка в системе «1С: Предприятие 8.3». Подойдет для тех, кто в самом начале пути.

Максим Радченко , Елена Хрусталева «1C: Предприятие 8.3. Практическое пособие разработчика. Примеры и типовые приемы». Отличная помощь для программиста.

Елена Хрусталева «101 совет начинающим разработчикам в системе «1С: Предприятие 8». Книга для начинающих разработчиков.

Елена Хрусталева «Язык запросов «1С:Предприятия 8». Поможет научиться базовому навыку работы с программой — читать и составлять запросы.

Елена Хрусталева «Разработка сложных отчетов в «1С: Предприятии 8». Система компоновки данных». В книге найдете примеры составления отчетов, в ней есть ценная информация как для начинающих, так и для опытных специалистов.

Алексей Гладкий «1С: Управление торговлей 8.2. Понятный самоучитель для начинающих». Пригодится специалистам, которым необходимо узнать больше об автоматизации деятельности торгового предприятия.

А если обучение по книгам показалось для вас слишком сложным, не отчаивайтесь. Ведь самостоятельное обучение всегда выставляет повышенные требования к «студенту», в том числе, и в самоорганизации, и в умении отделить важное от второстепенного. Все мы разные, по-разному усваиваем и укладываем в своей голове знания.

Возможно, есть смысл найти хорошего преподавателя или «проверенные» курсы, а книги пригодятся для более тщательной проработки полученной информации.

Вопрос 10. Сколько можно зарабатывать, если изучил платформу 1С и стал в ней экспертом?

Заработная плата бухгалтера и эксперта 1С на всем известном hh.ru отличается в 6 раз. Минимальная з/п бухгалтера 50 000 рублей, а оплата работы эксперта 1С начинается от 300 000. И это только бухгалтерское дело. На базе 1С можно выйти в другие ниши, где зарплата еще выше. По сути, знание 1С дает возможность бухгалтеру войти в IT с совершенно другим уровнем дохода. Для примера, средняя заработная плата 1С-аналитика 150 000 – 200 000 рублей. Навыки работы с инструментами 1С открывают широкие возможности трудоустройства: крупные предприятия нуждаются в 1С-программистах и специалистах, сведущих в модернизации производственных процессов! А кроме того, инструменты 1С помогут вести собственное дело легко и комфортно.

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