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Аналитик данных, эксперт и программист 1С. Три IT-профессии, которые легко освоит любой бухгалтер

Если и менять профессию, то лучше делать это осознанно, понимая свои возможности, навыки и сильные стороны. Бухгалтерам повезло: у большинства из них уже есть необходимая база для того, чтобы освоить востребованные специальности и полностью поменять свой карьерный вектор.
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Аналитик данных, эксперт и программист 1С. Три IT-профессии, которые легко освоит любой бухгалтер
Иллюстрация: freepik/freepik

В этой статье мы расскажем о трёх профессиях из области IT, на которые бухгалтеры могут легко переучиться прямо сейчас. 

Профессия №1. Аналитик данных

Аналитик данных — это специалист в области обработки, анализа и интерпретации данных. Сделанные выводы помогают принимать решения в бизнесе, исследованиях, менеджменте и в других областях.

Такие специалисты нужны любой компании, от ритейла до маркетингового агентства, ведь бизнес стремится избежать ошибок и сэкономить деньги, поэтому хочет, чтобы любые решения принимались рационально.

Например, аналитик в отделе маркетинга помогает привлекать новых клиентов компании. Он занимается анализом поведения пользователей на сайте, чтобы скорректировать стратегию продвижения. Благодаря аналитику маркетологи не делают лишнюю работу и не принимают решения «вслепую».

У бухгалтеров и аналитиков данных есть общий бэкграунд: и те, и другие работают с данными и анализируют информацию. Кроме того, бухгалтеры отлично разбираются в бизнес-процессах компании, а именно это требуется от хорошего аналитика. Узнаете в статье: Инструменты аналитика данных, которые пригодятся в работе бухгалтера.

Задачи аналитика данных

Задачи могут быть разными и зависеть от конкретной организации или проекта.

Как правило, базовые задачи аналитика данных выглядят так:

  • Автоматизация сбора и обработки данных для формирования отчетов

  • Поиск закономерностей для принятия решений

  • Внедрение бизнес-метрик, которые помогают оценивать эффективность деятельности компании

  • Выдвижение новых гипотез, которые потом будут подтверждаться на практике

  • Проведение A/B тестирования, чтобы исследовать реакцию рынка и потребителей на изменения в продуктах или услугах компании

Школа Action Digital School переучивает бухгалтеров на аналитиков данных, основываясь на уже имеющемся у специалистов опыте. После обучения студенты получают диплом о профессиональной переподготовке и могут искать работу в дата-аналитике. 

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Навыки дата-аналитика

Аналитика данных находится на стыке трех направлений — программирования, математикиипонимания бизнес-процессов. Вот какие знания потребуются специалисту по аналитике данных:

Использование Big Data. Это умение работать с большими объёмами данных и использовать инструменты для их обработки. На их основе аналитики строят гипотезы, которые предлагают бизнесу.

Умение работать в Google Sheets или Excel. Эти программы позволяют выполнять различные операции, такие как фильтрация, сортировка и расчёты данных.

Визуализация данных в Qlik Sense, Tableau или Power BI. Чтобы говорить с бизнесом на одном языке, аналитик визуализирует данные с помощью специальных программ и представляет их в понятном и наглядном формате.

Написание запросов на языке SQL. Это умение писать структурированные запросы к базам данных, используя SQL (Structured Query Language). SQL позволяет извлекать, обновлять, вставлять и удалять данные из базы.

Формулирование гипотез. Аналитик формулирует предположения, основанные на доступных ему данных. Формулирование гипотез помогает аналитику проводить исследования и предоставлять их бизнесу.

A/B-тестирование. Это способ сравнения двух или более вариантов (A и B) в процессе анализа данных. Например, A/B-тестирование используют, чтобы понять, какой дизайн веб-сайта более привлекателен для пользователей, как лучше расположить элементы страницы: заголовки, изображения и так далее.

Важно понять, что нельзя быть аналитиком данных в вакууме. Как правило, аналитик должен хорошо разбираться в той области, в которой работает. Например, в банкинге или гейм-дизайне. Иначе он не сможет искать действительно выгодные решения для бизнеса — ведь он просто не будет понимать, как этот бизнес работает. Рассказали в статье: Зачем бизнесу специалисты, умеющие анализировать.

Зарплата аналитика данных 

Зарплата аналитика данных напрямую зависит от опыта работы, уровня и направления. Средняя сумма — от 60 000 до 300 000 рублей и выше. Например, руководители отделов аналитики могут претендовать и на 500 000 рублей.

Профессия №2. 1С-программист

1С — самая популярная в России программа для автоматизации учёта и управления предприятием. На нее переходят даже те компании, которые раньше пользовались зарубежными решениями. 

1С-программисты разрабатывают ПО для автоматизации работы компании. Разница с работой бухгалтера в том, что бухгалтер использует 1С в роли пользователя и решает с её помощью рутинные задачи бизнеса, а программист — создаёт более простые решения, чтобы тем же бухгалтерам было удобнее пользоваться программой. Реальная история Маргариты Очкасовой, которая из бухгалтера стала 1С программистом и монетизировала новые знания.

Получить профессию 1С-программиста можно в онлайн-школе Action Digital School. Курс «Из бухгалтера в 1С программиста» рассчитан на специалистов с бухгалтерским опытом, а по завершении курса вы получаете диплом о профессиональной переподготовке.

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Задачи 1С-программиста

Задачи 1С-программиста включают в себя разработку, настройкуиподдержку программного обеспечения на базе платформы 1С:Предприятие.

Вот основные задачи, с которыми сталкивается 1С-программист:

  • Разработка и модификация прикладных решений под нужды компании.

  • Установка ПО на компьютеры сотрудников.

  • Подключение внешнего оборудования (касса, электронные весы, сканер) к 1С.

  • Загрузка информации из интернет-магазина в систему учёта.

  • Тестирование и устранение ошибок в базах данных, анализ причин возникновения проблем, поиск оптимальных решений.

  • Резервное копирование данных.

  • Помощь сотрудникам в работе с 1С, составление инструкций.

  • Интеграция с другими системами.

Таким образом, 1С-программист работает над созданием и поддержкой программного обеспечения для автоматизации бухгалтерских процессов, обеспечивая эффективность работы предприятия. Рассказали в статье: Пять функций 1С, которые упростят работу любого бухгалтера

Навыки 1С-программиста

Чтобы стать 1С-программистом, понадобится изучить профильные знания. Некоторые из них уже доступны бухгалтеру — именно поэтому путь к новой профессии не займёт много времени.

➤ Язык программирования. Главный навык разработчика 1С — умение программировать в «1С:Предприятие». Этот язык помогает разрабатывать решения для конкретных бизнес-задач. Его легко освоить даже людям, не имеющим специального образования в области программирования. В нём используется простой и понятный синтаксис, и это делает его удобным для работы бухгалтеров и других специалистов без технической подготовки. 

➤  SQL. Знание SQL позволяет эффективно работать с базами данных и оптимизировать запросы для повышения производительности программы. Знание SQL позволяет программисту выполнять запросы к базе данных, создавать и изменять структуру таблиц, управлять данными.

➤ Microsoft Office. Microsoft Office, особенно Excel и Word, широко используются для создания отчетов и печатных форм. Уверенное знание этих программ позволяет 1С-программистам управлять оформлением форм, а также добавлять динамическое содержимое.

➤ Анализ данных. Важный навык 1С-программиста — умение анализировать бизнес-процессы компании и создавать решения, максимально автоматизирующие работу сотрудников.

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Зарплата 1С-программиста

Зависит от опыта и навыков. В среднем — от 80 000 до 150 000 рублей в месяц.  

Профессия №3. Эксперт 1С

1С эксперт — специалист по работе с программными продуктами компании 1С. Такой сотрудник востребован в компаниях, которые активно автоматизируют бизнес-процессы.

Чтобы быть хорошим специалистом, 1С эксперты должны постоянно отслеживать все в изменения и обновления в программных продуктах 1С. Работать можно как в штате, так и на фрилансе, оказывая консультационные услуги заказчикам. Эксперты школы Action Digital School подготовили: Обзор платформы 1С в 2023 году.

Задачи 1С эксперта 

1С эксперт в компании занимается разработкой, организацией и администрированием информационных систем на базе платформы 1С:Предприятие.

Вот список типичных задач 1С эксперта на рабочем месте:

  • Анализ бизнес-процессов компании и подбор подходящих решений на базе платформы 1С:Предприятие.

  • Разработка технических заданий для создания новых информационных систем или модернизации существующих.

  • Разработка и внедрение конфигураций 1С:Предприятие.

  • Техническая поддержка клиентов и пользователей в работе с 1С, решение проблем, исправление ошибок.

  • Оценка эффективности использования 1С:Предприятие.

  • Обучение сотрудников работе с 1С:Предприятие, создание инструкций, проведение мероприятий.

  • Участие в разработке новых функциональных решений системы вместе с разработчиком.

Эксперты школы Action Digital School разработали онлайн-курс «Эксперт 1С», рассчитанный на специалистов с бухгалтерским опытом, которым будет легко освоить новую профессию. В программе курса — 54 обучающих урока, более 30 практических инструментов, видео-разборы заданий от специалистов и полезные материалы. 

Навыки эксперта 1С

Навыки 1С эксперта частично пересекаются с теми, которыми владеет бухгалтер. Вот перечень самых базовых:

➤ Знание работы программы 1С:Предприятие. Специалист должен разбираться в структуре баз данных, настройках, конфигурациях и модулях. 

➤ Опыт работы с различными типами бизнес-процессов. Хороший эксперт понимает, как работает склад, как готовятся бухгалтерские документы, как проводится обработка продаж и закупок. 

➤ Навыки консультанта. 1С эксперт должен уметь общаться с бизнес-заказчиками, понимать их потребности и предлагать оптимальные решения. 

➤ Отслеживание трендов. Так как 1С постоянно обновляется и улучшается, важно постоянно посещать обучающие мероприятия, изучать документацию и общаться с профессионалами для поддержания своих знаний и навыков.

Не пропустите полезное: Как быстро редактировать макеты печатных форм в 1С: инструкция

Зарплата эксперта 1С

Зарплата 1С эксперта зависит от уровня квалификации, опыта работы, региона, компании и других факторов. В среднем сумма составляет от60 000 рублей до 120 000 рублей и выше. 

Где обучаться новым профессиям

Все три профессии хорошо подходят именно бухгалтерам — ведь они отлично умеют работать с данными и понимают, как работает бухучет. Но для того, чтобы освоить новую специальность, недостаточно посмотреть несколько роликов и почитать пару статей. Ведь для работы в IT-сфере нужны более глубокие и уверенные знания.

Какие варианты для обучения существуют? 

✓ Обучение в ВУЗах. Многие университеты предлагают свои программы по аналитике данных и 1С. Они качественные, но, как правило, длятся слишком долго: от 1 до 3 лет. А иногда вопрос смены профессии стоит очень остро, и приступить к работе хочется как можно скорее. 

✓ Обучение в онлайн-школах. Прохождение платных онлайн-курсов — вариант для тех, кто хочет получить серьёзные знания и сделать это быстро. 

Онлайн-обучение для бухгалтеров, кадровиков, юристов

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Action Digital School

Action Digital School

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Андрей Илларионов
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