Из бухгалтера в 1С аналитика: где получить качественное образование

Вы действующий бухгалтер, но давно ищете путь в IT? Тогда вас точно заинтересует новая востребованная IT-специальность — «Аналитик 1С». В статье рассказали, как ее освоить бухгалтеру по ускоренной программе и почему учиться выгоднее на платных курсах, а не на бесплатных.

Как бухгалтеру выбрать надежные курсы и стать 1С аналитиком

Профессия «Аналитик 1С» сегодня одна из наиболее востребованных и высокооплачиваемых, многие бухгалтеры стремятся ее освоить. Получить образование и развиваться в этом направлении хотят как молодые специалисты, так и профессионалы с большим опытом. Узнайте, как новая профессия меняет жизнь ваших коллег: Уйти в 1С аналитику после 18 лет работы в бухгалтерии? Почему бы и нет?! История успеха Надежды Криницыной.

По мнению карьерных консультантов Action Digital School, действующий бухгалтер уже обладает половиной профессиональных навыков аналитика 1С. Поэтому, чтобы получить профильное образование и стать востребованным специалистом, совсем необязательно тратить 4-5 лет на программу ВУЗа. Достаточно пройти онлайн-курсы.

Например, практически все бухгалтеры в своей работе используют программу «1С». Чтобы углубиться в функционал ПО, специалисты проходят профпереподготовку. После, на базе новых знаний и навыков становятся аналитиками 1С, увеличивая свой доход практически в два раза.

Сегодня в интернете можно найти обучающие программы разного формата и стоимости. Однако выбрать действительно выгодные по содержанию — не самая легкая задача.

Получить престижную профессию вы можете в школе Action Digital School на курс «Из бухгалтера в 1С аналитика». Вы научитесь внедрять систему 1С и эффективно ей управлять, работать с требованиями бизнеса и пользователей, составлять технические задания для разработчиков, понимать специфику разных видов учета и работать с типовыми конфигурациями 1С.

Почему бухгалтеру учиться на аналитика 1С выгоднее на платных курсах, а не на бесплатных

Аналитик 1С — профессионал, который не только оперирует инструментами ПО «1С», но и понимает специфику и внутренние процессы бизнеса, его финансовую составляющую. Основная задача аналитика 1С — наладить контакт между бизнесом, которому необходимо автоматизировать процессы и программистами, которые реализуют эту задачу. Профессия 1С аналитика: новые возможности для финансового успеха бухгалтера.

Чтобы стать 1С аналитиком, вы можете воспользоваться бесплатными программами и осваивать навыки самостоятельно или пройти обучение по специально разработанному курсу и гарантированно стать востребованным 1С аналитиком.

Например, если вы уверены в своих силах, достаточно компетентны, располагаете запасом времени и не хотите платить за обучение, поиск вариантов можно начать с бесплатных курсов. Здесь сразу нужно быть готовым к неопределенным срокам и результатам и вот почему.

Минусы бесплатных курсов по 1С аналитике

➖ Получите только базовую информацию. Материалы бесплатных курсов, как правило, содержат в себе вводные данные о профессии и базовую информацию, которую бухгалтер в 99% случаев уже знает на собственном опыте. Такие курсы дадут вам представление о профессии, но не позволят освоить необходимые навыки для применения их на практике, на работе в реальной компании.

➖ Будете получать неактуальную информацию. Лекции и практические задания крайне редко актуализируют или не следят за информацией вовсе. Пройдя такие курсы, вы потратите время и освоите навыки, которые давно устарели и не требуются работодателям. Так уже на этапе трудоустройства можете разочароваться в профессии, потерять свое время и нервы.

Если вы все-таки решили попробовать стать аналитиком 1С, освоив необходимые знания и навыки по материалам бесплатных курсов — у нас есть маленький лайфхак: попробуйте договориться о помощи со знакомым специалистом. Тогда у вас будет возможность задать уточняющие вопросы и попросить подсказку в случае практических неудач. Только помните, что вам придется встраиваться в чужой график и беречь чужое время, чтобы остаться в добрых отношениях.

Плюсы платных курсов по 1С аналитике

➕ Четкая и продуманная структура. Материал разбит на обучающие уроки и практические задания, что позволит не просто изучить теорию, а погрузиться в изучение нюансов деятельности на практике. Кроме того, в процессе обучения вас сопровождает куратор, который всегда на связи и ответит на любой уточняющий вопрос.

➕ Актуальная информация. Над материалами для таких курсов постоянно работают эксперты и профессионалы с большим опытом. Поэтому информация вовремя обновляется и всегда актуальна, а навыки, приобретенные на платных курсах, востребованы работодателями и реально помогают решать рабочие задачи не только аналитику 1С, но и бухгалтеру. Все что вы хотели знать об 1С: эксперты ответили на 10 популярных вопросов.

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Как стать «1С» аналитиком с нуля: инструкция для начинающих

Если вы решили стать аналитиком «1С» с нуля, то настройтесь на изучение большого количества теоретической базы и освоение всех необходимых инструментов. Чтобы стать высококвалифицированным и востребованным специалистом, вы должны приобрести набор определенных навыков и выполнить ряд ключевых действий, которые и приведут вас к цели.

📝 Эксперты Action Digital School разработали инструкцию из трех шагов, которая поможет минимизировать ошибки и быстрее освоить специальность:

📌 Узнайте все о профессии. Перед тем, как начать кардинальные изменения в карьере, подробно узнайте, чем занимаются аналитики 1С. Понять, что ждет вас в профессии, (например, требования к сотрудникам, уровень зарплаты, перспективы карьерного роста, подводные камни, можно из информационных статей, по отзывам друзей и знакомых, а еще — общаясь в профессиональных сообщества и с экспертами в данной области.

📌 Выберите правильные курсы. Если ваша цель — получение новой специальности и гарантированное трудоустройство, лучше сделать выбор в пользу платных курсов. Однако выбирайте обучение в онлайн-школах с проверенной репутацией. Обратите внимание:

на составителей курса — это должны быть эксперты и профессионалы с большим опытом работы;

на наличие лицензии у онлайн-школы;

на отзывы в интернете бывших учеников.

📌 Определите удобный график обучения на курсе. Чтобы совмещать учебу с текущей работой, выбирайте курсы с гибким графиком, который можно легко подстроить под вас. Например, школа Action Digital School позволяет студентам самостоятельно выбирать время и дни занятий, что позволяет легко совмещать профессиональную переподготовку с работой.

На курс «Из бухгалтера в 1С аналитика» вы научитесь внедрять систему 1С и эффективно ей управлять, работать с требованиями бизнеса и пользователей, составлять технические задания для разработчиков, понимать специфику разных видов учета, работать с типовыми конфигурациями 1С и получите официальный диплом о профпереподготовке.

Сколько времени бухгалтеру нужно учиться на аналитика «1С»

Длительность обучения зависит от учебного центра и его программы. Качественный курс «Аналитик 1С с нуля» на образовательных онлайн-площадках длится от 12 месяцев. За время обучения студент получает все необходимые знания и навыки для работы, в том числе глубокое понимание процессов платформы 1С. Это необходимо человеку, который никогда не работал с 1С!

Курс «Аналитик 1С» от онлайн-школы Action Digital School разработан экспертами специально для бухгалтеров и продуман настолько, что стал одним из самых коротких и эффективных среди предложений на образовательном рынке в России. Поэтому вы не будете тратить, просматривая лекции с уже известной базой, а сможете сразу углубиться в изучение инструментов аналитика 1С. Таким образом, вы освоите новую специальность и повысите свои скиллы всего за 8 месяцев!

Чтобы стать востребованным аналитиком 1С и подтвердить свою квалификацию при трудоустройстве в любой понравившейся компанию, вам нужно иметь на руках диплом о профпереподготовке по профессии 1С аналитик. Его получают все студенты, успешно окончившие курс онлайн-школы Action Digital School.

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