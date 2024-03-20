18 апреля, с 16:00 до 18:00 по московскому времени, мы проведем уникальный онлайн–марафон «42 незаменимых приема для работы с таблицами»

Это ваш шанс освоить Excel от базовых функций до продвинутых возможностей. Марафон поможет вам научиться организовывать данные, анализировать их, визуализировать, а также автоматизировать многие рутинные задачи.

Для кого этот марафон

Марафон будет полезен для бухгалтеров, юристов, специалистов отдела кадров и всех, кто работает в офисе. Если вы сталкиваетесь с необходимостью обработки данных в своей работе, этот марафон для вас. Он покажет, как сделать вашу работу с данными более эффективной и приятной.

Что вы получите

Участники марафона научатся оптимизировать процессы работы с данными, использовать Excel для анализа и хранения информации, а также автоматизировать выполнение рутинных задач. Это позволит выполнять свои обязанности быстрее и продуктивнее.

Кроме того, каждый участник получит сертификат, который подтвердит его участие и новые навыки.

Подарки для участников

Мы подготовили для вас полезные подарки:

Файлы для практики приемов;

Памятку по изученным функциям;

Ответы на вопросы о марафоне;

Сертификат об участии;

Кроме того, каждый зарегистрированный участник получит специальный подарок — памятку по горячим клавишам Excel, которая поможет еще больше ускорить вашу работу. Зарегистрироваться

Если вы хотите прокачать свои профессиональные навыки и перезапустить карьеру, подписывайтесь на телеграм-канал Action Digital School.

Здесь вы найдете кучу полезных карточек, чек-листов и гайдов, а также научитесь оптимизировать трудозатраты с помощью разных ИТ–инструментов.

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