18 апреля, с 16:00 до 18:00 по московскому времени, мы проведем уникальный онлайн–марафон «42 незаменимых приема для работы с таблицами»

Для кого этот марафон
Марафон будет полезен для бухгалтеров, юристов, специалистов отдела кадров и всех, кто работает в офисе. Если вы сталкиваетесь с необходимостью обработки данных в своей работе, этот марафон для вас. Он покажет, как сделать вашу работу с данными более эффективной и приятной.
Что вы получите
Участники марафона научатся оптимизировать процессы работы с данными, использовать Excel для анализа и хранения информации, а также автоматизировать выполнение рутинных задач. Это позволит выполнять свои обязанности быстрее и продуктивнее.
Кроме того, каждый участник получит сертификат, который подтвердит его участие и новые навыки.
Подарки для участников
Мы подготовили для вас полезные подарки:
Файлы для практики приемов;
Памятку по изученным функциям;
Ответы на вопросы о марафоне;
Сертификат об участии;
Кроме того, каждый зарегистрированный участник получит специальный подарок — памятку по горячим клавишам Excel, которая поможет еще больше ускорить вашу работу.
Если вы хотите прокачать свои профессиональные навыки и перезапустить карьеру, подписывайтесь на телеграм-канал Action Digital School.
Здесь вы найдете кучу полезных карточек, чек-листов и гайдов, а также научитесь оптимизировать трудозатраты с помощью разных ИТ–инструментов.
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