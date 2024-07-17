Апгрейд для кадровика и специалиста по персоналу

Повысить доход можно за счет карьерного коучинга или открытия своего агентства по подбору персонала. Но если вы пока не готовы уйти в свободное плавание, оптимальным решением может стать правильный выбор направления в рекрутменте и повышение квалификации.

Идти ли в IT

Апгрейд для рекрутера — расширение его навыков в соответствии с современными тенденциями и спросом на рынке труда. Одно из перспективных направлений, в котором специалист по подбору персонала может успешно реализоваться, — информационные технологии.

Вопрос не в том, чтобы переучиться на программиста или переквалифицироваться в администратора баз данных. Кадровик может иначе влиться в стремительно развивающуюся сферу IT — стать рекрутером, который специализируется на подборе IT-специалистов.

Число сотрудников ИТ-компаний в России за четыре года выросло в 1,5 раза. Это связано с тем, что сейчас каждому бизнесу нужны IT‑продукты, а значит, нужны люди, которые смогут это обеспечить. Задачу поиска таких специалистов выполняют IT‑рекрутеры.

Почему востребованы IT‑рекрутеры

Общество зависит не просто от внедряемых информационных технологий, но и от их дальнейшего развития и прогресса. Постоянное развитие сферы IT — это двигатель, которому всегда будут нужны новые специалисты.

Также популярность IT направлений можно объяснить с финансовой точки зрения. Постоянно растущий спрос на квалифицированные кадры только увеличивает их ценность. Высокие зарплаты практически стали синонимом работы в сфере IT.

70% времени работодателя уходит на поиск нужных специалистов среди быстро растущего рынка соискателей. И это без учета времени на адаптацию в компании. Поэтому растет спрос на рекрутеров, которые понимают язык «айтишников» и способны стать связующим звеном между ними и работодателем.

Чем занимаются IT-рекрутеры

Обязанности IT-рекрутера заканчиваются после успешного прохождения испытательного срока трудоустроенного кандидата. Список задач состоит из следующих пунктов:

изучение специфики, особенностей IT-компании и ее целей;

поиск кандидата;

собеседование;

знакомство с работодателем;

согласование выхода на работу;

подготовка команды к появлению нового сотрудника;

отслеживание успехов кандидата до окончания стажировки.

Алгоритм работы рекрутинга знаком каждому специалисту по подбору кадров, но сфера IT специфична и требует особого подхода к найму. Недостаточно использовать общие фразы или перечислять преимущества компании. От рекрутера требуется полное погружение в цифровую сферу и знание терминологии, чтобы расположить к себе соискателей и выстроить доверительное общение.

Каких специалистов и для каких задач подбирают

Спрос на IT-специалистов растет: например, в 2023% году число вакансий в этой сфере увеличилось на 80%. Рынок труда в IT по-прежнему дефицитный.

Дефицит кадров продолжает оказывать влияние на уровень зарплат. Средние предлагаемые зарплаты для IT-специалистов сильно обгоняют средние по России — 90 тыс. против 67,5 тыс. рублей в месяц.

При этом компании ищут не только разработчиков, но и аналитиков, тестировщиков, девопс-инженеров.

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Например, на Хабр Карьере в I квартале 2024 года чаще всего искали бэкенд-разработчиков и системных аналитиков.

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Особенности и трудности рекрутмента в сфере IT

Рынок труда в IT имеет специфический характер. Каждый соискатель требует индивидуального и узкопрофильного подхода. Перечислим основные нюансы, которые могут вызывать определенные трудности в работе кадрового работника:

Специфический «язык». Полностью учить языки программирования не придется, но знать, для чего они нужны, обязательно. Объясняется это тем, что при собеседовании айтишники частенько употребляют в речи профессиональный сленг и задают вопросы по набору технологий. IT-рекрутеру важно чувствовать себя уверенно в этой области.

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Случай из практики. Один IT-рекрутер поделился забавным случаем из своей практики. В крупной IT-компании на собеседовании возникли трудности в построении диалога с кандидатом на вакансию «бэкенд-разработчик». Программисты в принципе народ немногословный, их язык — это код, который они печатают. Большинство из них — интроверты, привыкли писать, а не говорить.

Рекрутеру помогли опыт и находчивость. Она посадила кандидата за компьютер, и они некоторое время переписывались по интересующим вопросам в мессенджере. Это снизило напряженность и сократило дистанцию в общении.

Поиск подходящих специалистов. Хорошему ИТ-специалисту после публикации резюме на «Хедхантере» в день прилетает более ста сообщений. Поэтому такие ценные кадры легче заметить и получить от них ответ в специализированных сообществах и форумах.

Высокая конкуренция. Если в 2021 году специалист получал оффер и считал себя трудоустроенным, то в 2024 году айтишник получает несколько офферов и не останавливает поиск. Поскольку зарплаты в IT-секторе растут, специалисты продолжают принимать предложения даже после трудоустройства. Пресечь конкуренцию сложно, но упростить найм можно с помощью сформированной базы кандидатов и беспроигрышных офферов.

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Перспективы развития в профессии

Доход рекрутера в IT в среднем выше, чем в других сферах. Вот примеры реальных вакансий, актуальных в мае 2024 года:

Кроме высокого заработка, у IT-рекрутера много других перспектив:

Профессия устареет только вместе с IT-специалистами . Сейчас такое может случиться только на страницах фантастических книг.

Кандидаты в IT-специалисты все чаще предпочитают работать удаленно . IT-рекрутер тоже может эффективно организовать себе удаленную работу.

Интересные задачи — неотъемлемая составляющая работы в ИТ-сфере. Постоянно появляются технологии, которые требуют новых решений и подходов. Скучно не будет.

Как стать IT-рекрутером

Совершить апгрейд до ИТ-рекрутера можно несколькими способами:

Самостоятельно развиваться в профессии: читать посты и статьи в профильных блогах и сообществах в соцсетях, смотреть видео на Ютубе и посещать вебинары и конференции.

Пройти курсы: узнать тонкости и секреты профессии, закрыть реальные кейсы, сформировать портфолио и приобрести уверенность можно с помощью обучения на курсе «IT‑Рекрутер» от Action Digital School.

Пройти стажировку: так можно получить опыт работы в реальных условиях, проявить себя и зарекомендовать перед потенциальными работодателями.

IT-Рекрутер Более 25 лет Актион создает продукты для разных профессий. Мы точно знаем, каким должно быть обучение именно для вас Оставить заявку

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