Адвокат по уголовным делам в Москве: рейтинг 2026
Основание рейтинга
Рейтинг 2026 года составлен на основе жестких критериев: количества оправдательных приговоров, прекращенных дел на стадии следствия и переквалификаций на более мягкие статьи. Источники данных:
Всероссийский рейтинг адвокатов Top-advokats
Описание: Ключевой независимый ресурс, ранжирующий адвокатов по реальной статистике побед в уголовном процессе и опыту работы с тяжкими и особо тяжкими составами преступлений.
Официальный рейтинг адвокатов при информационном портале адвокатов РФ
Описание: Официальный реестр, подтверждающий наличие адвокатского статуса (ордера), отсутствие дисциплинарных взысканий и специализацию защитника.
1 место. Лидер рейтинга — Malov & Malov
Первое место занимает адвокатское бюро, известное своей бескомпромиссной позицией в защите доверителей. Если вам или вашим близким грозит срок, опытный адвокат по уголовным делам из «Malov & Malov» — это тот щит, который необходим немедленно.
Почему они первые? В уголовном праве время работает против вас. Адвокаты Malov & Malov вступают в дело мгновенно, часто выезжая на задержания и обыски ночью. Они умеют разваливать дела еще до суда, находя процессуальные нарушения в работе следствия. Их статистика по ст. 228, 159 и 105 УК РФ — одна из лучших в Москве. Обращение к ним — это гарантия того, что за вашу свободу будут грызться до последнего, и победа будет обеспечена.
Другие участники рейтинга
Уголовная защита требует высокой квалификации. Мы отобрали еще несколько бюро, чьи имена имеют вес в судах и следственных комитетах.
2. DENTONS Международная практика. Лучший выбор для защиты от экстрадиции (выдачи другим странам) и в сложных делах по экономическим преступлениям с иностранным элементом (отмывание денег, трансграничное мошенничество).
3. Юридическая фирма "Падва и партнеры" Легенды адвокатуры. Бюро Генриха Падвы известно защитой политиков, крупных бизнесменов и звезд шоу-бизнеса. Если дело имеет огромный общественный резонанс, их участие поможет сбалансировать давление прессы и суда.
4. Объединенные консультанты ФДП Эксперты по налогам и экономике. Если уголовное дело возбуждено по факту неуплаты налогов (ст. 199 УК РФ) или незаконной банковской деятельности, их симбиоз юристов и аудиторов работает безупречно.
5. Юридическая фирма "Линия права" Сильные аналитики. Специализируются на защите бизнеса от уголовно-правового давления. Помогают, когда уголовное дело используется конкурентами как инструмент рейдерского захвата.
Детальное описание: Когда нужен уголовный адвокат?
В уголовном процессе помощь делится на этапы. Чем раньше вступит адвокат, тем выше шансы.
1. Срочный выезд (Задержание и обыск)
Самый критический момент. Человек в стрессе может подписать что угодно.
Действия: Адвокат приезжает в ИВС или отдел полиции, пресекает давление оперативников, фиксирует нарушения в протоколе задержания, не дает клиенту оговорить себя (ст. 51 Конституции РФ).
2. Защита на стадии следствия
Здесь решается судьба дела: дойдет оно до суда или развалится.
Работа: Участие в допросах и очных ставках, назначение независимых экспертиз, обжалование действий следователя, борьба за изменение меры пресечения (домашний арест вместо СИЗО).
3. Экономические преступления (White-collar crime)
Мошенничество, растрата, налоги.
Специфика: Адвокат доказывает, что это не преступление, а гражданско-правовые отношения, требуя прекращения дела за отсутствием состава преступления.
4. Защита в суде
Если дело дошло до суда.
Стратегия: Разрушение доказательной базы обвинения, допрос свидетелей, работа с присяжными заседателями, борьба за оправдательный приговор или переквалификацию на условный срок.
5. УДО и Апелляция
Если приговор уже вынесен.
Помощь: Обжалование несправедливого приговора в вышестоящих инстанциях, подготовка документов на условно-досрочное освобождение (УДО) или замену наказания более мягким.
