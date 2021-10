Ценные бумаги каких немецких компаний стоит рассмотреть инвестору

Экономики Германии и Франции — столпы, на которых держится Евросоюз: вторая по величине ВВП (по номинальной величине, рассчитанной по паритету покупательной способности) экономика мира. Доля 27 стран Евросоюза в мировой экономике — 21%, а доля Германии в ВВП ЕС — 20%. Ближайшая соизмеримая экономика в составе ЕС — Франция с долей 15.5%.

Еще более заметна роль Германии в зоне евро — единственном в мире на сегодняшний день полноценном валютном союзе, состоящим из 19 стран членов ЕС. Германия — главный выгодополучатель валютной интеграции и как крупнейшая экономика, и как крупнейший инвестор и экспортер еврозоны. Показательно, что почти 90% торгового профицита зоны евро (разницы между экспортной выручкой и импортным оттоком) приходится именно на эту страну: пожалуй, самое яркое свидетельство выгод от интеграции.

Кроме этого, на долю Германии приходится треть от суммарной капитализации фондового рынка Евросоюза: после Брексита немецкий фондовый рынок с центром во Франкфурте является крупнейшим в ЕС.

Тем не менее, экономика и фондовый рынок Германии имеет ряд специфических особенностей. Это объясняется тем, что немецкая экономика — самый яркий представитель типа экономического роста, называемого «либеральным банкингом». Он предполагает центральную роль крупных банков в поддержке экономического роста и обеспечении инвестиционных потребностей. Это сильно отличает Германию, например, от Чехии, Китая или России с «торгово-индустриальным» типом экономического роста (лидерская роль экспорта и реального сектора экономики). Также это отличает Германию от Соединенных Штатов или Великобритании (доминирующая роль фондового рынка, способного «потянуть» практически любые риски эмитентов).

Так, В ФРГ ценными бумагами владеет меньшая доля населения, чем в англосаксонских странах. Эта специфика объясняется особой ролью банковского капитала в экономике страны. Банковский кредит является основной формой финансирования потребностей реального сектора в долгосрочном капитале.

В структуре акционерной собственности ФРГ преобладают крупные институциональные собственники. Крупнейшей группой собственников выступают нефинансовые компании: на них приходится свыше 40% всех выпущенных акций. Крупные пакеты находятся у немецких банков (около 7%). При этом роль банков на самом деле значительно выше, т. к. во многих случаях именно банки, которые выступают депозитариями, часто получают право голосовать от имени акционеров на общих собраниях.

При сравнительно скромном уровне развития рынка акций, рынок облигаций ФРГ (по объему облигационной задолженности) является третьим в мире национальным рынком после США и Японии.

Лидирующая роль Германии на фондовом рынке Европы определяется особенностью структуры экономики. Доля промышленности в германской экономике с типичными для нее предприятиями среднего бизнеса составляет 22% и позволяет ей занимать ведущее 2-3 место на мировом рынке. В других крупных промышленных странах Европы (Франция, Италия, Великобритания) в последнее время шли мощные процессы деиндустриализации, а потому их доля в данном секторе значительно меньше.

Германия является крупнейшим и наиболее технологически продвинутым в мире производителем чугуна, стали, угля, цемента, химикатов, машин, транспортных средств, станков, электроники, продуктов питания и напитков, судостроения, текстильных изделий. ФРГ — второй в мире экспортер машиностроительной продукции, транспортных средств, химических веществ и бытовой техники.

Характерно, что ни одна другая страна так тесно не связана с мировой экономикой и не имеет такой зависимости от конъюнктуры мирового рынка, как Германия. Доля экспорта в выручке большинства концернов, входящих в биржевые индексы, достигает в среднем 50% и больше (Adidas, Bayer, Daimler и т.д.). Фирмы среднего бизнеса и так называемые «hidden champions», высокоспециализированные предприятия со сфокусированным продуктовым портфелем, очень часто выходят за счет своих успешных нишевых продуктов на уровень 80% экспорта.

Новые возможности для роста лежат в секторе услуг. В то время как в Германии более 2/3 всей экономики формируется за счет сектора услуг, экспорт услуг составляет менее 20%. Несмотря на смещение центра тяжести мировой экономики в направлении Азии, ЕС по-прежнему остается крупнейшим в мире внутренним рынком и главным покупателем германских продуктов и услуг.

Таким образом, сочетание лидерских ролей Германии как центра евровалютной интеграции и крупнейшей экономики ЕС с явно выраженной промышленной доминантой и сферой услуг однозначно говорит в пользу долгосрочной экономической политики, направленной на консервативную рисковую модель, наиболее приемлемую для развития банковского и традиционного реального секторов экономики.

Для придания нашей статье большей практической пользы реальным инвесторам, ниже приводим список наиболее интересных к покупке, на наш взгляд, акций немецких компаний, ориентированный на среднесрочные вложения от 3х лет. Дивиденды выплачиваются раз в год.

Allianz SE #ALV

Крупнейшая немецкая страховая компания и одна из крупнейших в мире, входящая в список системно значимых для мировой экономики. Компания ведёт свою деятельность на всех основных финансовых рынках мира.

Годовая дивидендная доходность — 4,83%, выплачивают ежегодно более 20 лет.

Средняя целевая цена (на основе данных 10-ти аналитических агентств*) — 231,20€, потенциал роста 15,74%.

Компания Allianz SE вошла в список лучших мировых брендов Interbrand в 2021 году. Из факторов риска для компании, можно отметить последствия недавнего наводнения в Германии, Бельгии и Нидерландов, в результате которого, компания будет вынуждена выплатить существенные страховые суммы пострадавшим.

BASF SE #BAS

Крупнейший в мире химический концерн с широким портфелем продуктов от основных химикатов до индивидуальных системных решений.

Годовая дивидендная доходность — 5,23%, выплачивают ежегодно с 1990

Средняя целевая цена (на основе данных 15-ти аналитических агентств*) — 80,93€, потенциал роста 29,27%

В городе Шварцхайде, Германия BASF строит завод по производству аккумуляторов, который будет оснащать до 400 000 электромобилей ежегодно или 13,3% от всех произведенных автомобилей

Bayer AG #BAYN

Немецкая химико-фармацевтическая транснациональная корпорация.

Годовая дивидендная доходность — 4,14%, выплачивают ежегодно с 2000.

Средняя целевая цена (на основе данных 12-ти аналитических агентств*) — 67,00€, потенциал роста 38,46%.

Компания вкладывает существенный процент выручки в НИОКР и инновационное развитие. Одобрения FDA и европейских регуляторов ожидает целый ряд перспективных препаратов Bayer. Глобальный характер компании, подразумевает значительную степень диверсификации доходов.

Deutsche Post AG #DPW

Одна из ведущих мировых логистических и почтовых компаний.

Годовая дивидендная доходность — 2,51%, выплачивают ежегодно с 2001.

Средняя целевая цена (на основе данных 14-ти аналитических агентств*) — 64,72€, потенциал роста 21,45%.

Пандемия Covid-19 и принимаемые меры являются как двигателем роста логистической отрасли, так и серьезным фактором риска. Это обеспечивает волатильность акций, которую можно использовать для хорошего входа в эту дивидендную бумагу.

Vonovia SE #VNA

Немецкая компания, владеющая и управляющая жилой недвижимостью.

Годовая дивидендная доходность — 3,11%, выплачивают ежегодно с 2015.

Средняя целевая цена (на основе данных 12-ти аналитических агентств*) — 65,74€, потенциал роста 22,06%.

В мае 2021 года Vonovia заключила соглашение с Deutsche Wohnen, о слиянии. В рамках сделки на 18 млрд € будет создана компания с более чем 500 000 квартир по всей Германии и общей стоимостью недвижимости около 90 млрд евро. Не смотря на общий позитивный тренд на рынке недвижимости, власти Европы имеют мощные рычаги регулирования данного рынка, вплоть до ограничения маржинальности.

Volkswagen AG #VOW3

Немецкий автомобильный концерн.

Годовая дивидендная доходность — 2,48%, выплачивают ежегодно с 2000.

Средняя целевая цена (на основе данных 11-ти аналитических агентств*) — 272,55€, потенциал роста 35,80%.

Продукция компании Volkswagen составляет 11,4% мирового рынка автомобилей. В 2020г. компания утроила продажи электромобилей. Гендиректор VW Group Герберт Дисс поставил перед концерном задачу выпустить 26 млн электромобилей к 2028 году и стать крупнейшим в мире производителем в этой области, опередив Tesla.

Подводя итог, мы обобщили в таблице мнения аналитиков и собственные оценки по каждому вышеописанному инструменту. Особенно хотелось бы отметить тот факт, что средняя дивидендная доходность на европейском рынке — около 3% в год, что почти вдвое выше, чем у американского (S&P 500).

* по материалам аналитиков: Baader Bank, Barclays Capital, Bernstein Research, Credit Suisse Group, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Group Inc., Independent Research GmbH, Jefferies & Company Inc., Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank), JP Morgan Chase & Co., Kepler Cheuvreux, Merrill Lynch & Co., Inc., Morgan Stanley, Norddeutsche Landesbank, RBC Capital Markets, UBS AG, Warburg Research

Необходимо помнить, что с дивидендов немецких компаний удерживается налог — от 0% до 26%. Писали об особенностях в статье нашего проекта.

Мы рекомендуем для работы с ними одну из самых крупных европейских бирж — Xetra. Однако далеко не все популярные брокеры позволяют работать с биржевыми инструментами, торгуемыми на данной бирже. Из самых популярных можно отметить БКС, ВТБ и «Открытие Инвестиции». При этом, из опыта работы самым удобным мы бы назвали «Открытие Инвестиции».

Информация по упоминаемым в данной статье инструментам не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и ни в коем случае не должна рассматриваться в этом качестве в понимании ст. 6.2. № 39 от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг». Совершение любых сделок с ценными бумагами связано с риском потери части или всей суммы инвестированных средств. Доходность, отраженная в прошлых периодах не может гарантировать аналогичную доходность в будущем.

Статья подготовлена в соавторстве с профессором, доктором экономических наук, бизнес-консультантом Александром Полиди.