Налоги для инвестора

Тут сразу сделаем оговорку, что отдельно декларировать необходимо доходы, которые не задекларировали ваши налоговые агенты.

Кто такие налоговые агенты

Самым распространенными налоговыми агентами являются работодатели. С каждой вашей заработной платы, они самостоятельно рассчитывают и выплачивают в бюджет налог НДФЛ (налог на доходы физических лиц).

Второй по распространенности налоговый агент — ваш брокер. Он так же фиксирует результат каждой вашей сделки и при получении дохода, самостоятельно удерживает с вашего счета и выплачивает в бюджет все тот же НДФЛ. Те же действия совершаются с полученными вами дивидендами.

В данном материале мы рассмотрим исключительно вопрос о налогах на дивиденды.

Дивиденды с ценных бумаг: ставка и отчетность

С российскими ценными бумагами и брокерами, зарегистрированными на территории страны, ситуация довольно простая и понятная: 13-15% (про градацию процентов налога НДФЛ подробнее тут) с любого вашего дохода переходит в пользу государства (о возможных подводных камнях мы расскажем ниже).

C иностранными брокерами ситуация несколько сложнее. В рамках российского законодательства он не является налоговым агентом, поэтому инвестор самостоятельно готовит и сдаёт декларацию по всем сделкам, совершенным с помощью иностранных брокеров.

Еще один очень важный, но практически неизвестный новичкам нюанс имеется в отношении дивидендов с иностранных ценных бумага при работе с российскими брокерами. При возникновении такого дохода последние не выступают в роли налогового агента по НДФЛ, а сумма дивиденда приходит к вам только за вычетом удержанного в пользу другой страны налога. Если между вашей страной и страной регистрации эмитента, выплатившего вам дивиденды, есть соглашение об избежании двойного налогообложения, то вы самостоятельно должны посчитать, должны ли вы своему государству, или налоги в стране эмитента перекрывают налоговый процент в вашей стране.

Удержанный по дивидендам налог зависит от страны эмитента и вида бумаги. Самый распространенный налог с дивидендов акций американских компаний — 10% — удерживается сразу депозитарием. Остаток в 3% необходимо задекларировать и заплатить в налоговую РФ в случае подписанной формы W-8BEN.

Если этого не сделать, то с дивидендов по умолчанию удержат 30% — в этом случае доплачивать в России ничего не надо, но все равно нужно подать декларацию.

Важно! Если сумма налога, уплаченная по месту нахождения источника дохода, превышает сумму налога в РФ, полученная разница не подлежит возврату из бюджета (п. 2 ст. 214 НК).

Кроме вышеуказанных особенностей межгосударственного налогообложения, существует так же ряд исключений из общих правил исчисления налогов.

Приведем несколько примеров:

С дивидендов фондов недвижимости REIT удерживается налог 30% во всех случаях, даже если подписана W-8BEN.

удерживается налог 30% во всех случаях, даже если подписана W-8BEN. Limited Partnership — налог 37% во всех случаях, даже если подписана W-8BEN.

— налог 37% во всех случаях, даже если подписана W-8BEN. Акции/ГДР/АДР других иностранных эмитентов — по ставке на дивиденды в стране регистрации эмитента. Форма W-8BEN не влияет.

Как уже говорилось выше, расчет доплаты по налогу на дивиденды осуществляется налогоплательщиком самостоятельно. Он производится на основании годовых отчетов брокеров. Более полную информацию о полученных доходах можно запросить у депозитария, но при этом надо иметь в виду, что услуга платная.

Полученные из отчета данные вы отражаете в декларации по форме 3-НДФЛ, которая подается в налоговые органы одним из удобных для вас способов:

в письменной форме в ИФНС по месту жительства;

в электронном виде в личном кабинете налогоплательщика.

Для формирования формы 3-НДФЛ можно либо воспользоваться онлайн-формой в личном кабинете налогоплательщика, либо заполнить ее с помощью актуальной на год составления декларации программой «Декларация».

Для 2021: актуальную версию программы можно скачать с сайта ФНС. Сформированную с помощью программы форму 3-НДФЛ можно подать в личном кабинете налогоплательщика или распечатать и подать лично.

После подачи декларации налоговая инспекция проводит камеральную проверку, длящуюся до трех месяцев со дня её представления. Проверить вашу декларацию могут и быстрее, но как показывает практика, лучше рассчитывать именно на этот срок.

Статус камеральной проверки можно контролировать в личном кабинете на сайте госуслуг или ФНС. Если в ходе контрольных мероприятий инспекция выявит ошибки, неточности или расхождения, то вы получите специальное требование, где будет указано, какие из поданных данных нуждаются в уточнении или корректировке. Если такое требование не поступит — значит камеральная проверка вашей декларации завершилась без ошибок. Об успешном контроле ИФНС вам сообщать не должна.

Уплата НДФЛ с дивидендов

Немного особенностей по уплате налогов на дивиденды, о которых обещали рассказать выше.

Готовясь к заполнению декларации, вы можете обнаружить, что по некоторым выплаченным дивидендам российских компаний не удержали 13%. Без паники! Есть холдинги, например, АФК «Система», которые получают прибыль в виде дивидендов от компаний, в которых имеет долю. На счет АФК «Система» дивиденды поступают уже за вычетом 13%, и она распределяет всю полученную прибыль между своими акционерами. Поэтому второй раз уплачивать не надо.

Так же, такие компании как Алроса, ФСК ЕЭС, МРСК Урала получают дивиденды от других компаний, и с их дивидендов будет удержано меньше 13%. Ничего доплачивать с дивидендов этих компаний не надо.

Другая ситуация: инвесторы не волнуются по вопросу уплаты налогов на дивиденды «российских» компаний, но все не так просто. Есть ряд ценных бумаг, которые являются депозитарными расписками и фактически зарегистрированы вне юрисдикции РФ.

Для российских компаний, зарегистрированных в других странах, налог на дивиденды рассчитывается по ставке страны регистрации. Если налоговая ставка ниже российской (13%) или подобного налога в стране регистрации нет вовсе, то инвестор должен самостоятельно рассчитать, задекларировать и уплатить недостающую сумму налогов. Брокер в данной ситуации уже не выступает вашим налоговым агентом, о чем многие и не догадываются!

Ярким примером таких «российских» компаний является компания РУС АГРО ПЛС: зарегистрирована на Кипре, где не удерживается налог и, следовательно, вам необходимо будет задекларировать и выплатить все 13% НДФЛ с данных дивидендов. В эту же категорию попадают акции российских компаний, которые фактически являются бумагами иностранных эмитентов. Пример: Полиметалл Интернэшнл плс (Polymetal International plc) — зарегистрирована в Джерси.

Определить страну регистрации можно по ISIN — уникальному идентификационному коду ценной бумаги. Первые две буквы обозначают страну регистрации. Справочный сайт: www.isin.ru. По ISIN нельзя определить страну регистрации депозитарных расписок, т. к. их выпускает иностранный банк-депозитарий.

Стоит также помнить, что в случае нахождения за границей более 183 дней (суммарно, не подряд) в календарном году вы автоматически становитесь налоговым нерезидентом. По всем доходам за период с 1 января по 31 декабря текущего года налоговая ставка будет считаться, как для нерезидентов: это касается в том числе дивидендов и купонов по российским бумагам.

При подаче декларации вы можете не только отчитаться по полученным дивидендам, но и провести сальдирование убытков в случае их получения. Например, вы получили убыток при работе с одним из брокеров, а через другого брокера получили дивиденды, т. е. чистый доход. Снизить налогооблагаемую базу дохода можно путем подачи заявления на сальдирование, т. е. на вычет убытка из дохода.

Интересный факт. Кулуарно среди брокеров бродит информация, что налоговая не сильно горит оптимизмом относительно взыскания сумм дохода, налог с которых не превышает одну тысячу рублей и, как правило, закрывает на невыплату таких сумм глаза (информация не точная).

В заключении хотим отметить, что незнание законов не освобождает от ответственности. И учитывать обязательства перед государством в виде налогов, желательно, не в период необходимости их выплачивать, а перед планированием инвестиций, закладывая их в себестоимость проводимых сделок.

Надеемся данный материал будет актуален и полезен нашим читателям. Удачных инвестиций!