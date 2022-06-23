Мораторий на дивиденды в 2022 году?

Кроме того, разберемся, как и по каким признакам определять точки входа/выхода в инструменты в преддивидендном сезоне для получения максимального результата.

Дивиденды

Начнем от печки. Что такое дивиденды вообще, и по каким общим правилам принимаются решения об их выплате или невыплате акционерам.

Дивиденды — доля прибыли компании, которая пропорционально будет выплачена каждому держателю акций.

Например, компания выпустила 1 000 акций и за год заработала 1 000 рублей прибыли. Если принято решение о распределении среди акционеров всей годовой прибыли, то дивиденды на одну акцию составят 1 рубль.

Особое внимание хотим обратить на то, что размер дивиденда практически не зависит от стоимости акции на бирже, т. к. распределяется только прибыль от деятельности компании.

Для получения дивидендов необходимо быть владельцем акций на дату закрытия реестра.

Реестр — список лиц или компаний, которым принадлежат акции эмитента с фиксацией их количества за каждым владельцем.

Принятие решение о выплате дивидендов происходит, как правило, в два этапа:

Совет директоров подводит финансовый итог деятельности компании за год и дает рекомендацию выплачивать дивиденды, или пустить прибыль на развитие компании;

и дает рекомендацию выплачивать дивиденды, или пустить прибыль на развитие компании; ОСА (общее собрание акционеров) окончательно утверждает или не утверждает рекомендацию совета директоров.

Таким образом, если вы планируете доходность от размещения капитала получать только за счет дивидендных выплат, вы должны учитывать, что кроме фиксированной позиции компании по выплатам дивидендов вас могут поджидать еще два обстоятельства — отсутствие собственно прибыли у компании и нежелание ОСА ее распределять.

На этом с теорией заканчиваем и переходим к рассмотрению практических действий по выбору инструментов для инвестирования с целью дивидендной доходности. Ознакомиться с календарем дивидендов по российским акциям можно тут.

Критерии отбора бумаг

Начнем с набора простых и довольно очевидных критериев отбора бумаг

Стабильность выплат дивидендов

Для анализа данного критерия знакомимся с уставными нормативами компании в отношении дивидендов, а также изучаем историческую статистику по выплатам. В связи с тем, что фондовый рынок России довольно молод, это не займет много времени.

Предсказуемость финансовых результатов

Выводы по этому критерию можно строить на публикуемых эмитентом промежуточных результатах по РСБУ/МСФО за текущий год, а также на прогнозах менеджмента компании и действиях инсайдеров.

Существенный (в идеале высокий) уровень дивдоходности

Тут нам на помощь также приходят исторические сведения, в идеале соотнесенные с фундаментальными финансовыми индексами (ставка ЦБ, индекс биржи и т. д.).

Время закрытия дивидендного гэпа

Дивидендный «гэп» — резкое движение цены акции сразу после даты закрытия реестра для выплаты дивидендов. Как правило, это более-менее прогнозируемый из исторических сведений показатель.

После проведения предварительного анализа и отбора наиболее подходящих под вышеуказанные критерии бумаги, необходимо определить момент входа в инструмент.

Что лучше выбрать?

Наиболее благоприятными на мой взгляд являются:

1. Приобретение акции в момент объявления дивидендов и удержание их до отсечки.

Данный способ позволяет заработать на ажиотажном росте цены акции, т.к. желающие «обмануть» рынок и получить дивидендную доходность не особо осознают, что своими действиями разгоняют цену до уровней, падение с которых может не покрыться размером дивиденда. В этой ситуации есть высокий риск того, что общее собрание акционеров может не утвердить рекомендацию совета директоров и отказать в выплате дивидендов. Также важно правильно понять, состоится ли разгон цены и успеть купить бумагу до начала ее роста. Продавать в принципе можно в день отсечки, т.к. в этот день котировки максимальны.

Предварительно внимательно изучаем:

информацию об отказе от моратория на банкротство — это позволяет компаниям сохранить право выплачивать дивиденды или проводить обратный выкуп акций

— это позволяет компаниям сохранить право выплачивать дивиденды или проводить обратный выкуп акций информацию о юрисдикции мажоритариев. Например, Северсталь и НЛМК отказались от выплат дивидендов в связи с тем, что основные участники компаний находятся вне российской юрисдикции и как следствие не могут получать дивиденды. Не могут они, не получат по их решению и все остальные.

Сайт раскрытия официальной информации https://www.e-disclosure.ru.

Примером применения подобной тактики могут служить акции МТС и Газпрома, которые выстрелили на объявлениях о дивидендах. В условиях неопределенности и тонкого рынка информация о дивидендах может серьезно подвинуть котировки акций!

В компаниях с государственным участием важно следить за действиями инсайдеров. Например, в середине мая до объявлений компании о выплате дивидендов, я внимательно изучал стакан с заявками по акциям Газпрома. В «стакане» я заметил появление очень крупных заявок, что очень часто свидетельствует, что какой-то инсайд стал доступен крупным игрокам и глупо не использовать такой очевидный факт. Поставил свои заявки по цене чуть выше крупных и в результате приобрел акции Газпрома по цене 240,12 руб.

Естественно после официального объявления о дивидендах, цена резко ушла за 300 руб., т .е. минимальный результат этой сделки — доход в размере 25%.

Результаты по реальным сделкам публиковал на канале.

В свете последних событий на первый план выходят бюджетные организации потребительского сектора и компании с государственным участием (Газпром, ОГК-2, ТГК-1, Мосэнерго, Роснефть, Татнефть пр., Сургутнефтегаз пр.) благодаря своей стабильности и прогнозируемости.

Квазиоблигации Юнипро #UPRO отличаются стабильностью дивидендных выплат (дважды в год), дивидендные гэпы закрывались достаточно быстро — от трех дней (с 2017 — в среднем за 18 торговых дней). Но в текущих условиях Совет директоров «Юнипро» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года.

2. Покупка акций после закрытия дивидендного реестра и удержание до восстановления котировок.

Зачастую, после закрытия реестра, котировки просаживаются ниже уровня с которого стартовал преддивидендный рост. В этом случае, за счет дисконта от просадки можно получить несколько процентов дополнительного дохода.

Проиллюстрируем это на нескольких примерах ниже.

Газпром#GAZP

Дивиденд: 52,53р.

Дата закрытия реестра: 20.07.22, купить до: 18.07.22

Дата выплаты: 03.08.22

Год выплаты дивидендов

ставка ЦБ, %

дивиденды, % годовых

дата закрытия реестра

min* цена акции

гэп

max* цена акции

период закрытия див. гэпа

2021

5,50%

4,26%

15.07.2021

270,06р. 4-5 недель

275,51р. 0,5 недели

297,39р. 0,5 недели

1 неделя

2020

4,50%

7,83%

16.07.2020

182,26р. 0,5 недели

182,52р. 1-2 недели

208,0р. 5-6 недель

1 месяц

2019

9,00%

6,98%

18.07.2019

220,19р. 0,5 недели

212,00р. 1-2 недель

255,35р. 1-2 недели

0,5 месяца

2018

7,25%

5,53%

19.07.2018

134,40р. 4-5 недель

136,47р. 0,5 недели

148,0р. 1-2 недели

менее 1 месяца

2017

9,00%

6,46%

20.07.2017

115,35р. 4-5 недель

115,75р. 4-5 недель

125,55р. 1-2 недели

2,5 месяца

2016

10,50%

5,41%

20.07.2016

139,48р. 4-5 недель

134,04р. 2-3 недели

147,37р. 0,5-1 неделя

около 4 месяцев

2015

11,50%

4,91%

16.07.2015

141,5р. 1-2 недели

134,51р. 1-2 недели

148,5р. 3-4 недели

1,5 месяца

2014

7,50%

4,91%

17.07.2014

142,5р. 0,5 недели

124,7р. 2-3 недели

153,25р. 3-4 недели

3,5 месяца

**МТС #MTSS

Дивиденд: 33,85р.

Дата закрытия реестра: 12.07.22, купить до: 08.07.22

Дата выплаты: 26.07.22

год выплаты дивидендов

ставка ЦБ, %

дивиденды, % годовых

дата** закрытия реестра

min* цена акции

гэп

max* цена акции

период закрытия див. гэпа

2021

5,50%

10,79%

15.06.2021

322,80р. 4-5 недель

316,05р. 4-5 недель

344,45р. 0,5-1 неделя

более года

2020

4,50%

12,81%

15.06.2020

319,60р. 2-3 недели

314,95р. 3-4 недели

332,55р. 3-4 недели

1,5 месяца

2019

9,00%

10,19%

17.06.2019

255,05р. 2-3 недели

264,10р. 4-5 недели

270,10р. 0,5-1 неделя

3,5 месяца

2018

7,25%

9,08%

02.07.2018

262,00р. 1-2 недели

251,00р. 5-6 недель

286,05р. 4-5 недель

около года

2017

9,00%

10,13%

03.07.2017

232,00р. 1-2 недели

224,05р. 0,5-1 неделя

252,25р. 3-4 недели

0,5 месяца

2016

10,50%

10,88%

27.06.2016

238,15р. 0,5-1 неделя

231,50р. 2-3 недели

268,30р. 1-2 недели

менее месяца

2015

11,50%

10,63%

29.06.2015

238,25р. 2-3 недели

207,65р. 4-5 недель

253,10р. 0,5-1 неделя

9 месяцев

2014

7,50%

8,48%

08.07.2014

290,00р. 5-6 недель

260,50р. 2-3 недели

324,00р. 0,5-1 неделя

1 месяц

* минимальная и максимальная цена за полтора месяца до даты отсечки

** компании выплачивают дивиденды дважды в год, рассмотрены дивиденды в июле

3. Комбинированный способ — остаться в акции.

Самый доходный, но и самый рискованный способ. Применим только к бумагам с исторически небольшим дивидендным гэпом.

В этой ситуации, вы покупаете акции в районе объявления о выплате дивидендов, когда цена на бумагу еще не разогналась дивидендными ожиданиями, получаете дивиденды и уже после закрытия гэпа, когда цена вернется к своим обычным преддивидендным показателям принимаете решение о выходе из позиции.

При принятии решения о подобном способе работы обязательно надо учитывать риск возможного увеличения гэпа, относительно исторических значений и быть к этому готовым.

Например, дивидендные гэпы Лукойла #LKOH закрываются стабильно быстро — в среднем около 20 торговых дней (четыре недели). В отдельные периоды эта закономерность искажалась — в 2020 в условиях высоких рисков для нефтяного сектора на восстановление после гэпа ушло полгода.

Другой пример: дивидендный гэп Аэрофлота до сих пор не закрыт, и нет перспектив в ближайшие годы.

Во всех вариантах важно учитывать :

настроение рынка (на растущем гэпы быстрее закрываются);

изменение ключевой ставки ЦБ;

корпоративные новости.

Побочным явлением дивидендного сезона на рынке в целом обычно является вливание дополнительной ликвидности. В июле—августе 2022 в рамках реинвестирования может вернуться около 100–150 млрд руб.

Для сравнения: среднедневной оборот по индексу МосБиржи за последний месяц составил 29,2 млрд р., т. е. объем средств соответствует 4,1 — 5,5 дням торговых оборотов. Ослабления рубля при этом не ожидается, так как остается замороженным вопрос с нерезидентами.

Наиболее сильные притоки будут в первой половине августа — в этот период российский рынок может показывать положительную динамику. И в первую очередь спросом, скорее всего, будут пользоваться как раз те же самые понятные для инвесторов дивидендные фишки: Газпром, ОГК-2, Мосэнерго, МТС и т. д.

В заключении хочу особо отметить, что доходность в прошлом не гарантирует доходности в будущем. Все вышеуказанные методы и способы возможного получения доходности в дивидендный период связаны и со значительными рисками и требуют большого внимания и точности в действиях и оценках.

Но без здорового, просчитанного риска, основанного на скрупулёзном анализе, без использования всех возможностей рынка получать доходность выше банковского депозита крайне затруднительно.

Надеюсь, материал даст не только пищу для размышлений, но и послужит базовым стимулом для самостоятельных проб получения дополнительного дохода на своем капитале. Удачных инвестиций!