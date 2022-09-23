Хайп-тренд. Облигации в юанях

На этом фоне юань — вполне адекватная альтернативная по ряду причин.
- валюта дружественной страны, т. е. отсутствует риск заморозки активов;
- эмиссия валюты осуществляется второй по размерам экономикой мира, что снижает риск резкого обесценивания;
- постоянное повышение ликвидности за счет использования юаня в международной торговле РФ.
Одним из аргументов при приобретении иностранной валюты всегда было желание застраховаться от риска возможной инфляции цен в рублях. При этом, выбирая страховую валюту, желательно оценивать этот же параметр в стране ее происхождения. С этой точки зрения, юань так же выглядит очень убедительно.
Также немаловажен тот факт, что курс юаня по отношению к курсу рубля практически в точности коррелирует с курсом доллара. Ниже график динамики курсов валют относительно рубля: синяя линия — курс юаня, оранжевая — доллара.
С учетом всего сказанного выше, юань выглядит вполне достойной заменой токсичного доллара, находящегося под риском блокировки или банального «отжатия», на который действуют комиссии за хранение.
С валютой разобрались, но сама по себе она не приносит дохода, а лишь хеджирует риски обесценивания рубля. Для получения дохода от собственных средств, ранее консервативные инвесторы активно использовали евробонды, как правило торгуемые за проблемные, по нынешним временам, валюты.
Отличной альтернативой на текущий момент мы считаем облигации отечественных компаний, номинированные в юанях. Их пока не очень много, но процесс набирает обороты.
На момент написания данного материала, на бирже торгуются облигации:
- Русал (серии БО-05 и БО-06),
- Полюс (серия ПБО-02),
- Роснефть (серия 002Р-12),
- Металлоинвест (серии 001Р-01 и 001Р-02).
Русал
Является первой компанией, которая выпустила облигации в юанях на Московской бирже.
- Объем размещения составил 2 млрд CN¥.
- Дата погашения: 28.07.2027.
- Оферта: 05.08.2024.
- Купонная доходность: 3,9% годовых.
- ISIN RU000A105104, RU000A105112.
Поскольку компания ведет активный бизнес с Китаем, в условиях перехода на расчеты во внутренних валютах, получение займов в оборотной валюте снижает издержи при конвертации.
Полюс
Для покрытия общекоропоративных нужд и финансирование дочерних обществ, компания разместила долг сроком обращения 5 лет с объем выпуска составил 4,6 млрд CN¥.
- Дата погашения: 24.08.2027.
- Купонная доходность: 3,8% годовых.
- ISIN RU000A1054W1.
Спрос на бумагу был аналогичным спросу на облигации Русала, поэтому эмитент увеличил выпуск с плановых 3,5 млрд. до 4,6 млрд CN¥.
Роснефть
Так же и Русал, НК «Роснефть» ведет не просто активную торговлю с Китаем, а поставляет около 7% всего объема колоссального потребления нефти в стране.
- Объем выпуска 10-летних облигаций составил 15 млрд. CN¥.
- Дата погашения: 07.09.2032.
- Купонная доходность: 3,05% годовых.
Металлоинвест
Компания планирует привлечение средств в размере 2 млрд. CN¥, со сроками погашения 10.09.2024 и 13.09.2024.
- Купонная доходность: 3,1%, 3,8% годовых.
- ISIN RU000A1057A0, RU000A1057D4.
В связи с высокими рисками введения со стороны ЕС ограничительных мер против российской железной руды, компания активно переориентирует свой экспорт на рынки Юго-Восточной Азии, в том числе и Китая, что как писали выше будет снижать операционные издержки по обслуживанию долга компании.
Отдельно следует отметить, что облигации можно покупать в рублях. Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут проходить как в юанях, так и рублях в по кросс-курсу.
Высокий спрос со стороны рыночных инвесторов позволил привлечь рекордные средства в юанях под самую низкую ставку среди осуществленных в РФ выпусков. Дебютный выпуск облигаций в юанях стал самым крупным рыночным размещением корпоративных облигаций на российском рынке за всю его историю.
Такому ажиотажу можно дать вполне понятное и наглядное объяснение. График очевидно демонстрирует, что доходность по размещённым отечественными компаниями облигациям существенно выше как уровня инфляции в Китае, так и доходности государственного долга КНР.
Источник:https://journal.open-broker.ru/radar/novye-obligacii-metalloinvesta/
Владимир Малиновский, начальник отдела анализа долгового рынка «Открытие Инвестиции»:
Ну и по традиции от теории к практике
К сожалению, пока участвовал только в одном размещении облигаций в юанях, а именно в покупке облигаций Полюса. Воспользовался возможностью дистанционной подачи заявки у брокера, приятным дополнением стало отсутствие дополнительных комиссий — платится только стандартная в рамках тарифа.
К сожалению, не проверял у остальных брокеров, но Открытие-Инвестиции допкомиссию не берет.
Активно торгую в диапазоне облигациями Русала:
В частности, данного примера, сработало стояние с двух сторон. Две заявки, одна в районе номинала, вторая чуть ниже пиковых уровней начала торгов.
В заключении хотим обратить внимание на нюансы, которые обязательно необходимо учитывать, при принятии решения инвестировать в любые валютные долговые бумаги.
Налоги
Налогообложение в инвестициях устроено таким образом, что, независимо от валюты инвестирования, налогооблагаемая база считается в рублях на день покупки и день продажи актива (ценной бумаги).
Разница между курсом рубля в день покупки и день продажи порождает валютную переоценку — стоимость актива в рублях может увеличиться, даже если в валюте был получен убыток, что повлечет за собой оплату налога на рублевую разницу (прибыль в рублях) независимо от результата в валюте.
Доходность
Текущие, скажем прямо невысокие, купонные доходности юаневых облигаций, связаны с тем, что на рынке острый дефицит подобных инструментов. С выходом на него новых эмитентов, они будут вынуждены повышать ставки, для привлечения инвесторов, и как следствие менее доходные инструменты неизбежно будут проседать в стоимости.
Поэтому, по крайней мере на начальном этапе, важно не «зависать на месте» надолго в бумагах, используя для работы с ними диапазонную торговлю и «стояние» с двух сторон. Это позволит вам более плавно усреднять стоимость актива при его движении в любом направлении.
Надеюсь данный материал помог спокойно разобраться в «горячей» теме юаневых облигаций и позволит вам совершать, а возможно и не совершать сделки с большим пониманием возможных последствий в виде дохода или убытков.
Мира вам и вашим близким. Удачных инвестиций!