Хайп-тренд. Облигации в юанях

На этом фоне юань — вполне адекватная альтернативная по ряду причин.

валюта дружественной страны, т. е. отсутствует риск заморозки активов;

эмиссия валюты осуществляется второй по размерам экономикой мира, что снижает риск резкого обесценивания;

постоянное повышение ликвидности за счет использования юаня в международной торговле РФ.

Одним из аргументов при приобретении иностранной валюты всегда было желание застраховаться от риска возможной инфляции цен в рублях. При этом, выбирая страховую валюту, желательно оценивать этот же параметр в стране ее происхождения. С этой точки зрения, юань так же выглядит очень убедительно.

По итогам августа 2022 годовой рост индекса потребительских цен (ИПЦ) в Китае составил 2,5% против 14,3% в России, по данным на июль в США и еврозоне рост цен составил 8,5% и 9,1% соответственно. Китай действует в противофазе, проводит активное монетарное стимулирование экономики, тогда как другие (США и другие крупные экономики) ужесточают финансовую среду (повышают ставки).

Также немаловажен тот факт, что курс юаня по отношению к курсу рубля практически в точности коррелирует с курсом доллара. Ниже график динамики курсов валют относительно рубля: синяя линия — курс юаня, оранжевая — доллара.

С учетом всего сказанного выше, юань выглядит вполне достойной заменой токсичного доллара, находящегося под риском блокировки или банального «отжатия», на который действуют комиссии за хранение.

С валютой разобрались, но сама по себе она не приносит дохода, а лишь хеджирует риски обесценивания рубля. Для получения дохода от собственных средств, ранее консервативные инвесторы активно использовали евробонды, как правило торгуемые за проблемные, по нынешним временам, валюты.

Отличной альтернативой на текущий момент мы считаем облигации отечественных компаний, номинированные в юанях. Их пока не очень много, но процесс набирает обороты.

Выгода для отечественных компаний очевидная. По мере погашения они заменяют долларовые облигации, аналогичными в юанях, что, учитывая очень высокий спрос на последние, позволяет им получать займы под очень низкие проценты в коридоре 3,05-3,9% годовых.

На момент написания данного материала, на бирже торгуются облигации:

Русал (серии БО-05 и БО-06),

Полюс (серия ПБО-02),

Роснефть (серия 002Р-12),

Металлоинвест (серии 001Р-01 и 001Р-02).

Русал

Является первой компанией, которая выпустила облигации в юанях на Московской бирже.

Объем размещения составил 2 млрд CN¥.

составил 2 млрд CN¥. Дата погашения: 28.07.2027.

28.07.2027. Оферта : 05.08.2024.

: 05.08.2024. Купонная доходность : 3,9% годовых.

: 3,9% годовых. ISIN RU000A105104, RU000A105112.

Поскольку компания ведет активный бизнес с Китаем, в условиях перехода на расчеты во внутренних валютах, получение займов в оборотной валюте снижает издержи при конвертации.

При размещении, спрос на облигации превышал предложение более чем в 2 раза, из-за чего было размещено сразу два выпуска, а доходность по купонам снизили с 4,75-5% до итоговых 3,9%.

Полюс

Для покрытия общекоропоративных нужд и финансирование дочерних обществ, компания разместила долг сроком обращения 5 лет с объем выпуска составил 4,6 млрд CN¥.

Дата погашения : 24.08.2027.

: 24.08.2027. Купонная доходность: 3,8% годовых.

3,8% годовых. ISIN RU000A1054W1.

Спрос на бумагу был аналогичным спросу на облигации Русала, поэтому эмитент увеличил выпуск с плановых 3,5 млрд. до 4,6 млрд CN¥.

Роснефть

Так же и Русал, НК «Роснефть» ведет не просто активную торговлю с Китаем, а поставляет около 7% всего объема колоссального потребления нефти в стране.

Объем выпуска 10-летних облигаций составил 15 млрд. CN¥.

10-летних облигаций составил 15 млрд. CN¥. Дата погашения: 07.09.2032.

07.09.2032. Купонная доходность: 3,05% годовых.

Для справки, доходность 10-летних трежерис US10Y составляет около 3,5%. Таким образом, Роснефть получила валютный займ под более низкий процент, чем получает под обеспечение гос. гарантиями казначейство США!

Металлоинвест

Компания планирует привлечение средств в размере 2 млрд. CN¥, со сроками погашения 10.09.2024 и 13.09.2024.

Купонная доходность: 3,1%, 3,8% годовых.

3,1%, 3,8% годовых. ISIN RU000A1057A0, RU000A1057D4.

В связи с высокими рисками введения со стороны ЕС ограничительных мер против российской железной руды, компания активно переориентирует свой экспорт на рынки Юго-Восточной Азии, в том числе и Китая, что как писали выше будет снижать операционные издержки по обслуживанию долга компании.

Отдельно следует отметить, что облигации можно покупать в рублях. Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут проходить как в юанях, так и рублях в по кросс-курсу.

Высокий спрос со стороны рыночных инвесторов позволил привлечь рекордные средства в юанях под самую низкую ставку среди осуществленных в РФ выпусков. Дебютный выпуск облигаций в юанях стал самым крупным рыночным размещением корпоративных облигаций на российском рынке за всю его историю.

Такому ажиотажу можно дать вполне понятное и наглядное объяснение. График очевидно демонстрирует, что доходность по размещённым отечественными компаниями облигациям существенно выше как уровня инфляции в Китае, так и доходности государственного долга КНР.

Источник:https://journal.open-broker.ru/radar/novye-obligacii-metalloinvesta/

Владимир Малиновский, начальник отдела анализа долгового рынка «Открытие Инвестиции»:

«Можно сказать, что в настоящий момент формируется новый, полноценный сегмент локальных облигаций, номинированных в юанях. Кроме уже размещенных бумаг, о планах по возможному выпуску облигаций в юанях заявили „Сегежа“, „Газпром Нефть“, Минфин РФ, „Сбер“. Возможно, что через некоторое время сегмент не только дополнит рублевый рынок, но и составит ему достойную конкуренцию. Впрочем, привлекательность юаня во многом будет зависеть от динамики курса валюты к рублю — если российская валюта продолжит оставаться крепкой, интерес к альтернативным валютам может начать снижаться. В настоящее время мы предлагаем нашим клиентам рассмотреть локальные облигации в юанях как консервативную часть портфеля, призванную в первую очередь защитить инвестора от колебаний валютных курсов».

Ну и по традиции от теории к практике

К сожалению, пока участвовал только в одном размещении облигаций в юанях, а именно в покупке облигаций Полюса. Воспользовался возможностью дистанционной подачи заявки у брокера, приятным дополнением стало отсутствие дополнительных комиссий — платится только стандартная в рамках тарифа.

К сожалению, не проверял у остальных брокеров, но Открытие-Инвестиции допкомиссию не берет.

Активно торгую в диапазоне облигациями Русала:

В частности, данного примера, сработало стояние с двух сторон. Две заявки, одна в районе номинала, вторая чуть ниже пиковых уровней начала торгов.

Тем самым помог и тем, кто приобрел с размещения и тем, кому понадобились средства на вывод. Учитывая короткий срок между сделками, итоговая доходность составила 81% годовых.

В заключении хотим обратить внимание на нюансы, которые обязательно необходимо учитывать, при принятии решения инвестировать в любые валютные долговые бумаги.

Налоги

Налогообложение в инвестициях устроено таким образом, что, независимо от валюты инвестирования, налогооблагаемая база считается в рублях на день покупки и день продажи актива (ценной бумаги).

Разница между курсом рубля в день покупки и день продажи порождает валютную переоценку — стоимость актива в рублях может увеличиться, даже если в валюте был получен убыток, что повлечет за собой оплату налога на рублевую разницу (прибыль в рублях) независимо от результата в валюте.

При покупке облигаций в юанях и постепенном ослаблении рубля к другим валютам, в том числе к юаню, инвестор получит прибыль в рублях, но из-за валютной переоценки в юане может получиться убыток. Этот момент необходимо учитывать при активной диапазонной торговле — продавать при равном или более низком курсе.

Доходность

Текущие, скажем прямо невысокие, купонные доходности юаневых облигаций, связаны с тем, что на рынке острый дефицит подобных инструментов. С выходом на него новых эмитентов, они будут вынуждены повышать ставки, для привлечения инвесторов, и как следствие менее доходные инструменты неизбежно будут проседать в стоимости.

Поэтому, по крайней мере на начальном этапе, важно не «зависать на месте» надолго в бумагах, используя для работы с ними диапазонную торговлю и «стояние» с двух сторон. Это позволит вам более плавно усреднять стоимость актива при его движении в любом направлении.

Для себя, как и для многих, планирующих активные путешествия по миру, оцениваю валютную диверсификацию актуальной, и исходя из этого, часть долларов и рублей перевел в юани и купил облигации, с которыми активно работаю!

Надеюсь данный материал помог спокойно разобраться в «горячей» теме юаневых облигаций и позволит вам совершать, а возможно и не совершать сделки с большим пониманием возможных последствий в виде дохода или убытков.

Мира вам и вашим близким. Удачных инвестиций!