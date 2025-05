Как оплатить ChatGPT в России в 2025 году — пошаговая инструкция для россиян

Почему возникают трудности с оплатой ChatGPT из России

OpenAI ограничивает доступ из России и Беларуси из-за санкций и внутренней политики. Даже при использовании VPN или прокси сайт может выдать ошибку: «ChatGPT is not available in your country».

Кроме того, платеж может быть отклонен, если карта выпущена российским банком — в большинстве случаев появляется сообщение: «Your card was declined» или «Card issuer not supported».

Важно понимать: некоторые обходные схемы действительно работают, но при этом могут нарушать правила сервиса. Это значит, что аккаунт могут заблокировать без предупреждения и права восстановления.