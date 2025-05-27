Где и как купить подписку Spotify в России в 2025 году — рабочие способы оплаты

Как купить подписку Spotify в России в 2025 году — инструкция с обходными решениями для пользователей

Вопрос «работает ли Spotify в России?» продолжает волновать многих пользователей. Несмотря на все ограничения, Spotify Premium остается одним из самых востребованных музыкальных сервисов — и для россиян по-прежнему есть способы его оформить.

После 2022 года ситуация изменилась: официальная оплата Spotify для пользователей из РФ стала недоступна. Карты российских банков, включая «Мир» и СБП, не принимаются, регистрация через российский IP не работает, а продление старой подписки часто заканчивается ошибкой.

Но это не значит, что все потеряно. Наоборот — в 2025 году появилось несколько рабочих и безопасных способов, с помощью которых можно купить подписку Spotify без российской карты:

через виртуальные карты с международной поддержкой (например, Aifory Pro);

при помощи подарочных кодов;

через друзей или родственников за границей.

Если вы ищете способ подключить Spotify Premium в России — без блокировок и лишней головной боли — в этом материале вы найдете все: от понятной инструкции до советов по оплате Spotify без карты, работающих здесь и сейчас.