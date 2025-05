Где и как купить подписку Spotify в России в 2025 году — рабочие способы оплаты

Проблемы с оплатой Spotify в России

Блокировка российских банковских карт

Необходимость использования VPN для доступа к сервису

Перед тем как оформить подписку Spotify Premium, потребуется включить VPN с IP другой страны — например, Турции, Аргентины или Великобритании. Без этого сайт выдаст ошибку: «Spotify is not available in your country»

Также важно, чтобы регион карты совпадал с IP и языком браузера. Это снижает риск блокировки и позволяет беспрепятственно активировать подписку.