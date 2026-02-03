Криптообменник в Ростове-на-Дону: как обменять криптовалюту в 2026 году

Почему офлайн-криптообменники популярен в 2026 году

В 2026 году основной риск связан не с курсом, а с форматом сделки.

Почему Telegram-чаты и «встречи в кафе» — плохая идея:

нет фиксации условий;

высокий риск подмены реквизитов;

проблемы с наличными и фальшивыми купюрами;

отсутствие ответственности второй стороны.

Как проходит сделка в нормальном сервисе:

предварительная заявка;

фиксация курса и суммы;

проверка реквизитов и сети;

пересчет наличных в офисе;

завершение сделки только после подтверждения транзакции.

Именно так выглядит безопасный обмен криптовалюты в Ростове-на-Дону.