Купить USDT за рубли в 2026 году: легально и без переплат

Что такое USDT и зачем его покупают в России

USDT — это токен компании Tether, курс которого привязан к доллару США в соотношении 1:1. Он относится к категории стейблкоинов — цифровых активов со стабильной ценой.

Покупка USDT в России чаще всего используется для:

защиты капитала от волатильности рубля;

перевода средств за границу;

хранения средств на USDT-счете вместо валютного депозита;

расчетов в криптосреде;

оплаты услуг и зарубежных сервисов (оплата USDT стала стандартом в Web3 и цифровой экономике).

Когда рубль нестабилен, спрос на покупку USDT за рубли традиционно растет — это видно по увеличению объема сделок на P2P и в обменниках.

Важно понимать: USDT — это цифровая валюта, а не банковский доллар. Он существует в блокчейне и требует корректного выбора сети и кошелька. Ошибка в технических деталях может стоить средств.