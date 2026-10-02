Без ИБ-отдела: за что платить в подписке на кибербез

В одном из предыдущих материалов мы уже разбирали подписочную модель. Напомним, MSSP-провайдером мы называем компанию, которая оказывает услуги информационной безопасности. Заказчик получает дорогостоящее ПО вместе с его настройкой и сопровождением, а платит за это раз в месяц небольшими платежами.

Так можно пользоваться и нашей СКДПУ НТ — PAM-системой для контроля действий администраторов и подрядчиков. Если внешний специалист подключается к вашим серверам, полезно ограничивать его доступ и знать, что именно он там делает, особенно если у него есть повышенные права (подробнее о PAM-системе — здесь).

Долгое время PAM воспринимали как продукт для корпораций и госзаказчиков. Но у небольшой компании тоже есть серверы, важные данные и подрядчики. Правда, отдельный проект внедрения защиты ей может оказаться не по карману.