Кредитные каникулы, дешевый эквайринг, займ на зарплату. Какую поддержку банки оказывают бизнесу

Михаил Мишустин анонсировал новый пакет мер для поддержки бизнеса во время эпидемии коронавируса. О том, что предприятиям нужно смягчить удар на днях говорил и президент Путин в селекторном совещании с губернаторами. Можно рассчитывать на новую помощь в период кризиса, вызванного коронавирусом. А пока о том, что банки готовы предложить на сегодня.

Кабмин утвердил список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей, среди них, к примеру, туризм, авиация и общепит (постановление Правительства РФ № 434 от 3 апреля 2020 г.). Предприятиям из этого перечня власти помогут в первую очередь. Для них уже ввели кредитные и налоговые каникулы, предусмотрены другие меры поддержки.

Какую поддержку бизнесу сейчас оказывают банки

Кредитные каникулы. Если деятельность представителя малого и среднего бизнеса относится к перечню отраслей экономики, наиболее пострадавших в результате пандемии, то он может обратить к своему кредитору (в банк, МФО или КПК) и получить отсрочку на 6 месяцев.

Льготный период предоставляют не автоматически, а по заявлению. Заявку банк обязан рассмотреть в течение 5 календарных дней и сообщить заемщику об изменении условий кредитного договора. Пока платежи заморожены, банк не будет начислять неустойку и беспокоить требованиями досрочного погашения кредита или займа.

ЦБ РФ: При этом нужно иметь в виду, что после установления льготного периода обязательства кредитора по предоставлению денежных средств заемщику приостанавливаются на весь срок действия льготного периода. Однако заемщику будет начислена процентная ставка по кредитному договору за период каникул, и эта сумма должна быть выплачена после окончания каникул в соответствии с обновленным графиком платежей.

Реструктуризация кредита. Допустим, ваш бизнес не попал в перечень пострадавших? Есть ли иные возможности договориться с кредитором? Да, можно обратиться в банк за реструктуризацией кредита, к примеру, перенести сроки платежа, снизить его размер. Конечно, не все банки идут на встречу клиентам, но по крайней мере, Банк России разрешил им не создавать повышенные резервы по таким реструктурированным кредитам, то есть у банка не возникает дополнительных затрат на тот случай, если вы договоритесь о реструктуризации.

Как дают льготный период для индивидуальных предпринимателей? По кредитам ИП есть ряд особенностей: 1. ИП может выбрать один из вариантов: либо получить право на льготный период по тем же правилам, что и граждане, либо, если его деятельность относится к перечню отраслей, наиболее пострадавших в результате пандемии, он может обратиться за реструктуризацией кредита или займа по тем же правилам, что и субъект малого и среднего предпринимательства. Пользоваться обоими вариантами реструктуризации одновременно нельзя. 2. ИП может просить на льготный период либо полное приостановление платежей, либо уменьшение их размера до посильного уровня. 3. Кредитор обязан принять от ИП заявление об установлении льготного периода по телефону или онлайн. Кредитор, правда, после заявки будет оценить, действительно ли доход предпринимателя снизился, чтобы потом, предоставив неправомерные каникулы, ему не пришлось штрафовать ИП или ухудшать его кредитную историю.

Кредит. ЦБ РФ напоминает, что предприниматели из любой отрасли и на любые цели могут получить кредиты по ставке 8,5% годовых на срок до 3 лет в рамках программы Банка России по стимулированию кредитования малого и среднего бизнеса. Совокупный лимит на такие кредиты установлен в размере 175 млрд рублей. Чтобы получить такой кредит, обратитесь в один из уполномоченных банков программы, перечень которых можно найти на сайте АО «Корпорация «МСП».

Ссуда на зарплату. Еще 150 млрд рублей ЦБ РФ предоставит банкам по ставке 4% годовых сроком на 1 год в соответствии с правительственной программой, направленной на сохранение занятости в пострадавших отраслях. В рамках такой программы кредит можно получить в уполномоченных банках по ставке 0% годовых на срок до 6 месяцев.

Комиссия по эквайрингу. С 15 апреля по 30 сентября 2020 года максимальная комиссия по эквайрингу при онлайн-покупках составит 1%. Данная комиссия будет действовать для предприятий, занимающихся розничной продажей продуктов питания и еды, лекарств и иных товаров медицинского назначения, товаров повседневного спроса.

Недавно Центральный банк России провел вебинар с ведущими бизнес-объединениями России на площадке ТПП РФ.

Какие меры поддержки предлагает клиентам Ак Барс Банк

Рефинансирование. Ак Барс Банк разработал пакет антикризисных мероприятий не только для действующих, но и для новых клиентов. Банк снижает ежемесячные платежи в рамках программы рефинансирования, предлагая льготные ставки. С действующих клиентов банк снял комиссию за обслуживание кредитной линии.

Кредитные каникулы. Что касается компаний из списка наиболее пострадавших, то Ак Барс Банк предоставляет экспресс-отсрочку по платежам сроком до 6 месяцев с оперативным рассмотрением каждого запроса.

Кредит на зарплату. Сейчас банк заключает соглашение о включении в программу кредитования малого и микробизнеса, после этого он сможет выдавать клиентам деньги на выплату заработной платы под 0 % годовых.

Турфирмам. Чтобы облегчить финансовую нагрузку на предпринимателей туристической сферы, Ак Барс Банк вернет комиссию при совершении операций по переводу денег клиентам, отказавшимся от путевок.

Торговым компаниям. Владельцы торговых точек, которые вынуждены временно приостановить свою деятельность, могут не беспокоится о сервисных расходах – в Ак Барс Банке можно получить услуги эквайринга без взимания платы за обслуживание своих эквайринговых терминалов и онлайн-касс.

Онлайн сервисы. Кроме того, банк активно развивает дистанционные сервисы и услуги. Открыть расчетный счет в Ак Барс Банке можно без визита в офис по онлайн-заявке на сайте. Документы доставит представитель банка.

Чтобы каждый клиент мог совершать банковские операции удаленно без дополнительных затрат, Ак Барс Банк запустил акцию «Будь онлайн». Участники акции бесплатно подключаются к системе дистанционного банковского обслуживания с использованием устройств Рутокен и/или облачной подписи PayControl и получают корпоративные карты платёжных систем MasterCard или Visa без комиссии за обслуживание в течении первого года.

Также клиенты банка могут воспользоваться электронным документооборотом при подписании кредитно-обеспечительной документации и сопровождении кредитных договоров без посещения офиса.

Банковские гарантии. Ак Барс Банк продолжает выдавать банковские гарантии онлайн для участия в тендерах и исполнения контрактов в рамках 223 и 44 Федерального закона с полностью удаленным циклом рассмотрения и выдачи без визита в офис банка.