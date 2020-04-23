Как тратить деньги компании, чтобы не привлекать внимание налоговой и банка

Корпоративная карта – это современное мобильное средство платежа.

Если вы ИП, представитель компании, но до сих пор не пользовались корпоративными картами, статья поможет узнать, чем же они так удобны и как ими правильно пользоваться.

Корпоративная карта имеет обычный вид пластиковой карты, ее привязывают к расчетному счету ИП или компании. Если объяснять совсем коротко, то корпоративная карта – аналог выдачи денег под отчет, при этом не требуется бумажное оформление процедуры и наличие кассы – экономите время.

Обычно к одному карточному счету можно выпустить несколько корпоративных карт. Наш банк допускает неограниченное количество, чтобы пользоваться ими могли все, кому потребуется: директор, бухгалтер, секретарь, командированные работники, работники отдела закупок и так далее.

При этом владелец основного счета всегда может быть уверен, что сотрудники не израсходуют лишнего: можно установить лимит на сумму снятия в банкомате или на сумму безналичных операций. К примеру, Ак барс банк устанавливает лимит на снятие наличных в пределах 200 тыс. рублей в день. Директор может снизить этот лимит еще.

Теперь подробнее про преимущества корпоративной карты:

1. Лимиты по картам и подключение смс-информирования позволяют в режиме реального времени контролировать расход денег. Также банк предоставляет организации детальную выписку по операциям с использованием карт. За счет этого бухгалтерия может контролировать целевое расходование средств сотрудниками.

2. Сокращаются операционные расходы и время, связанное с выдачей подотчетных сумм. Компании не нужно получать в банке наличные денежные средства на хозяйственные расходы, а также осуществлять их доставку и хранение.

3. Можно не снимать наличные деньги на хозяйственные расходы, а значит, отсутствуют расходы на инкассацию и хранение налички.

4. Можно оплачивать товары на сумму свыше 100 000 руб. – расчеты с помощью корпоративной карты относятся к безналичным платежам.

5. Можно делать онлайн-покупки.

6. Можно снимать наличные через банкомат – деньги на счете в пределах лимита доступны круглосуточно.

7. Не нужно покупать валюту для заграничных командировок – карту можно открыть сразу в долларах США или евро. Списание средств с расчетного счета производится в валюте, в которой открыт расчетный счет по корпоративной карте. Конвертация в валюту счета происходит по курсу, установленному в день поступления финансового сообщения с МПС и списания с расчетного счета.

8. Можно пополнять счет наличными через банкоматы и устройства самообслуживания.

9. Снижение риска потери или кражи наличных денежных средств. При утрате карты клиент может ее заблокировать, сохранив средства. Ак барс банк предоставляет своим клиентам услугу экстренной выдачи наличных денежных средств/ экстренной замены корпоративной карты в случае ее утраты за пределами РФ.

10. Копить и использовать бонусы в случае регистрации карты на сайте ПС MasterCard.

Зарегистрируйте вашу бизнес-карту в программе Mastercard по ссылке банка или на сайте самой платежной системы и: — Получите дополнительные скидки и сократите расходы по ведению бизнеса. — Копите бонусы, обменивайте их на товары и услуги от партнеров — отели, авиабилеты, связь и др.

Правила расходования денег с корпоративной карты зависят от формы собственности и налоговой системы бизнеса.

Корпоративная карта ИП

Деньги на расчетном счете принадлежат ИП, и тратить их можно как на личные нужды, так и для предпринимательской деятельности (п. 4 Постановления от 17.12.1996 № 20-П, Письмо Банка России от 02.08.2012 № 29-1-2/5603, Письмо Минфина от 19.04.2016 № 03-11-11/24221).

На системе УСН «Доходы» налоговую вообще не интересуют расходы. На общей системе или упрощенке «Доходы минус расходы» придется вести раздельный учет, так как личные расходы нельзя учесть в целях налогообложения. Все операции нужно подтвердить документально.

Корпоративная карта юрлица

Юридические лица вправе оплачивать корпоративной картой только потребности компании: товары, работы, услуги, мебель в офис, канцтовары, офисную технику, командировочные расходы, ГСМ для автомобилей и др. От работников требуется сохранять чеки и квитанции, подтверждающие расходы с корпоративной карты. Это потом прикладывается к авансовому отчету. За снятые с карты наличные или интернет-оплату работнику тоже нужно отчитаться.

Корпоративную карту нельзя использовать для: • покупок товаров в личных целях; • переводов физлицам, в том числе для выплаты заработной платы; • выплаты больничных пособий и других сумм социального характера.

И еще ряд ограничений корпоративных карт:

1. При проверке налоговая тщательно изучает расходы по корпоративной карте, поэтому их документальное подтверждение должно быть безупречным. Если чеков/квитанций будет не хватать или обнаружится, что владельцы тратили деньги на личные покупки, то инспекция доначислит налоги, пени и штрафы.

2. Регулярное снятие наличных привлечет внимание банка и оперативные действия со стороны банка по блокировке карты. Для мониторинга операций по обналичиванию Центробанк РФ выпустил Методические рекомендации (утв. Банком России 21.07.2017 № 19-МР). Если расходных операций много, банк вправе запросить документы по расходам для проверки.

Вообще, проблемы со стороны банков и налоговиков сыпятся на компании, которые нарушают требования к использованию корпоративных карт. Если соблюдать несложные правила – не тратить деньги на личные нужны, не совершать переводы физлицам, не «терять» чеки, подтверждающие целевой характер расходования снятой наличности, это очень удобный платежный инструмент.

Тем более, что до 30 июня можно получить корпоративную карту без платы за обслуживание в течение первого года.