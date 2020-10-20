Как эффективно работать на удаленке: бесплатная бухгалтерия, онлайн-юрист, конструктор документов и другие полезные сервисы

Надвигается новая волна коронавируса, а многие предприятия от первой не отошли. Некоторые и не отойдут никогда. Кому удалось выжить? Повезло тем компаниям, вид деятельности которых позволяет использовать работу удаленных сотрудников. Бухгалтерам и вовсе не привыкать к трудностям, они уже адаптировались к новым условиям и вторую волну переживут легче.

Многим компаниям полностью перейти на удаленку мешает привычка к определенным бизнес-процессам и нежелание адаптироваться к новой среде. А ведь у удаленной работы очень много преимуществ как для работодателя, так и для сотрудников:

возможность найма лучших работников, независимо от их места жительства — качество выполняемой работы повышается;

повышение продуктивности сотрудников, при этом компаниям не приходится арендовать и содержать офисы;

ускорение роста и масштабирования компании — если компания увеличивает штат сотрудников, то в организационном плане ничего не изменится, а благодаря онлайн-технологиям организация может работать в любом регионе России и на международном уровне.

Поддержка удаленной работы означает, что в вашей организации будет более разнообразная рабочая сила — из разных стран, культур, бэкграундов, и такая команда даст компании больше интересных, нестандартных, креативных идей.

Бизнес перестает зависеть от форс-мажоров, политической нестабильности, стихийных бедствий, той же пандемии.

Как бухгалтеру наладить онлайн-работу

Как организовать работу, если приходится оставаться дома? Особенно сложно тем, кто ведет или обслуживает сразу несколько организаций, для кого это, возможно, бизнес. Чтобы не потерять клиентов и продолжать полноценно работать на расстоянии Ак Барс Банк предлагает решение — онлайн-бухгалтерия.

Еще вчера казалось, что работать в бухгалтерской программе можно только сидя за офисным столом, но теперь многие бухгалтера перешли на новый формат работы и у них нет проблем с решением повседневных задач.

Используя онлайн-бухгалтерию Моё дело, вы получаете сервис, интегрированный с интернет-банком, автозаполнение отчетности, формирование первичных документов, расчет зарплаты, больничных, отпускных, кадровый учет. Отправить отчетность тоже можно онлайн. Кроме того, вам будет помогать индивидуальный налоговый календарь — чтобы не пропустить дату отправки декларации или уплаты налога.

Все это вы получите бесплатно, если вы — клиент Ак Барс Банка с подпиской на РКО.

Но вы можете выбрать еще и облачную бухгалтерию: Контур.Бухгалтерия и сдача отчетности в подарок на 3 месяца при открытии счета в Ак Барс Банке. Функционал облачной бухгалтерии ни в чем не уступает традиционной, ведь она:

Формирует и отправляет отчетность в ФНС, ФСС, ПФР, Росстат.

Полностью автоматизирует бухгалтерский учет.

Позволяет вести учет по сотрудникам, складской учет.

Содержит более 2000 форм первичных и кадровых документов.

Предоставляет круглосуточную поддержку и консультации экспертов.

Предприниматель на УСН «доходы» без сотрудников, может без помощи бухгалтера в системе Ак Барс Бизнес Онлайн бесплатно и автоматически:

рассчитать авансовый платеж и годовой налог по УСН

сформировать платежное поручение на единого налога

сформировать декларацию по УСН, с учетом уплаченных фиксированных взносов

Как руководителю вести дела на удаленке

На помощь директору приходят уже готовые инструменты и сервисы. Оказывается удаленно можно делать очень многое, даже открыть счет без визита в банк. Причем и времени это у вас займет совсем немного, уже через 5 минут будут доступны реквизиты вашего нового счета.

Ак Барс Банк предлагает несколько тарифов для бизнеса различного масштаба, в зависимости от его возможностей и потребностей:

Пакет «Простой» — бесплатное открытие счета и дистанционное банковское обслуживание, отсутствие абонентской платы.

Старт-Онлайн — бесплатное открытие счета, скидки при оплате абонентской платы за 6 или 12 месяцев сразу, начисление процентов на остаток по счету.

Торговый — для бизнеса с большими оборотами наличных средств.

Недавно мы рассказывали о нашем новом мобильном приложении с современным функциями — распознавание по лицу и отпечатку пальца, с PayControl для быстрой подписи транзакций, с возможностью заполнения платежек при помощи справочников и подсказок (очень актуально при заполнении налоговых платежей) и т.д.

Получается. что управлять тем же банковским счетом и платежами из дома очень легко.

Кроме того, когда работаешь удаленно нет надобности отказываться от таких необходимых вещей, как консультации юриста, например.

Вам пригодится правовая помощь онлайн. Клиентам Ак Барс банка, имеющим подписку на РКО, она предоставляется бесплатно.

Какие возможности дает правовая онлайн-поддержка:

устные и письменные консультации, помощь с составлением документов и поддержку во время переговоров;

подготовка документов для арбитражного процесса и для обжалования итогов тендера/конкурса в судебном порядке;

предоставление информации о программах поддержки, помощь с получением льгот и субсидий, содействие в общении с госорганами.

Кроме того, можно воспользоваться еще одним сервисом — конструктором документов. Вам не обязательно быть профессионалом, чтобы подготовить трудовой договор или составить акт на услуги. Достаточно отвечать на вопросы работа и он сформирует юридически грамотные документы, соответствующие законодательству. Причем введенные данные система запомнит. В дальнейшем вы сможете воспользоваться автозаполнением полей.

Как видите, удаленка не ограничивает ваш бизнес, а, напротив, дает возможности для оптимизации и развития.