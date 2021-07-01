Способы покупки основных средств: какой самый выгодный

Покупка основного средства, как правило, дорогостоящее удовольствие. Здания, оборудование, автотранспорт: собственных денег компании на все может не хватить. Чтобы не извлекать их из оборота, бизнесмены предпочитают оформлять лизинг, кредит или рассрочку.

Какой способ покупки ОС более выгодный, как внести основные средства на бухгалтерский и налоговый учет и в каких случаях применяется амортизационная премия: об этом и многом другом говорим в статье.

Основное средство (и в бухгалтерском, и в налоговом учете) — это имущество , использование которого для хозяйственной деятельности компании предполагается дольше, чем в течение 12 месяцев. При этом первоначальная стоимость объекта ОС должна быть не менее 100 000 рублей (для налогового учета) и не менее 40 000 рублей для бухучета (с 2022 года этот лимит можно будет менять на усмотрение собственника — см. ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденные Приказом Минфина РФ от 17.09.2020 № 204н).

Варианты покупки основного средства

1. На собственные деньги.

Это наиболее простой способ приобретения ОС по оформлению и трудозатратам. Но главный его минус в том, что из оборота сразу выводится значительная часть денежных ресурсов. Приходуется объект проводками на сумму всех потраченных денежных средств (с учетом транспортных, монтажных, пуско-наладочных расходов и иных совершенных затрат).

2. В рассрочку.

Гражданский кодекс дает возможность бизнесу приобретать основные средства с рассрочкой платежа. Согласно ст. 823 ГК РФ, продавец имущества может предоставить так называемый коммерческий кредит. Преимущества такой сделки в том, что ее можно оформить без третьего участника — кредитного учреждения, лизинговой компании, плюс — на цену объекта не начисляются проценты. Обычно рассрочка предполагает, что оговоренная сумма просто распределяется равными платежами на определенный период времени. Но в договоре могут быть подводные камни в виде уплаты страховок, комиссий, серьезного первоначального взноса (около 30%), так что итоговые затраты получатся такими же, как при кредите.

3. В лизинг.

Лизинговый договор можно оформить на любое «непотребляемое имущество»: имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, за исключением земельных участков (ст. 3 закона от 29.10.1998 № 164-ФЗ). Предмет сделки обычно остается в собственности лизинговой компании, пока компания-лизингополучатель не выплатит полностью его стоимость. По сути это аренда с последующим выкупом. Но от обычной аренды эта сделка отличается тем, что сумма месячного платежа и срок выплат обычно подбираются так, чтобы за период действия договора лизингополучатель выплатил стоимость объекта с учетом вознаграждения лизингодателя.

Отражение в бухгалтерском балансе возможно двумя способами (по договоренности сторон): имущество может учитываться на балансе как лизингодателя, так и лизингополучателя.

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4. На кредитные средства.

В отличие от лизинга денежные средства, полученные в кредит от банка, компания может направить на покупку любого основного средства (в т. ч. и земельного участка). Еще один важный момент: объект сразу переходит в собственность, однако на него накладывается обременение в виде залога, который будет снят только в момент полного погашения кредита. При кредите имущество учитывается на бухгалтерском балансе заемщика (т.е. вашей компании).

Как правило, проценты по банковским кредитам ниже, чем по лизингу. Но у лизинговых компаний налажены связи с поставщиками оборудования, автодилерами, которые предоставляют льготные условия, поэтому данная разница в процентах, вероятно, будет компенсирована за счет предоставляемой скидки.

Многие банки с готовностью предоставляют заемные средства на приобретение объектов ОС. Например, по одной из программ Ак Барс Банка можно получить кредит под ставку от 7,42 % на покупку транспортных средств, спецтехники (в т. ч. сельскохозяйственной пр-ва Республики Беларусь).

Проводки в бухучете при покупке ОС

Основные средства принимаются к учету по их первоначальной стоимости (сумма покупки по договору, а также другие, связанные с ней, расходы: монтаж, транспортировка, вознаграждения посредникам, таможенные сборы и т. д.).

НДС не включается в первоначальную стоимость актива, если компания его возмещает (п. 8 ПБУ 6/01). Плательщики УСН (т.е. компании, которые не являются плательщиками НДС) учитывают НДС в составе первоначальной стоимости приобретенного имущества.

Первоначальная стоимость формируется по Дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы». Способ поступления имущества в компанию роли не играет. В момент ввода в эксплуатацию ОС с этого счета списывается стоимость объекта.

На деле это выглядит так:

Дт 08 Кт 60 (10, 70, 76, 69) — приняты к учету расходы на приобретение или создание основного средства;

Дт 01 Кт 08 — сформирована первоначальная стоимость ОС;

Дт 19 Кт 60 — выделен входящий НДС.

Если основное средство приобретается на денежные средства, полученные в кредит, то бухгалтер использует также следующие записи:

Дт 51 Кт 66 — получен заем на покупку ОС;

Дт 91-2 Кт 66 — начислены проценты за пользование займом;

Дт 66 Кт 51 — уплата процентов.

Компании на УСН проценты по кредитам и займам могут включить в состав прочих расходов, согласно ст. 6 ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ.

Если приобретенное имущество находится в залоге у продавца (при рассрочке и кредитовании), тогда до момента снятия обременения необходимо отражать его стоимость на забалансовом счете 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные».

Учет амортизации при покупке основного средства (в кредит и на собственные средства)

Имущество, которое компания приобретает на заемные средства, в учете отражается в общем порядке. А именно:

принимается в состав ОС с момента ввода в эксплуатацию;

на него начисляется амортизация и сумма списывается в расходы (в бухгалтерском и налоговом учете);

проценты за пользование кредитом учитываются также в составе расходов в полном объеме.

При учете амортизации не имеет значения на собственные или заемные средства компанием приобрела имущество, до или после полной оплаты переходит право собственности (см. п. 20 Методических указаний, утвержденных приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91Н, п. 4 ПБУ № 6/01).

Записи амортизации в бухгалтерском учете ведут следующим образом:

Дт 20 (23, 25, 26, 29, 44) Кт 02 — начислена амортизация по ОС.

По отдельным видам ОС амортизация не начисляется. К таким объектам относятся активы, которые не изменяют своих производственных качеств в процессе хозяйственной деятельности (например, земля, природные объекты, объекты культурного наследия и др).

Применение амортизационной премии при покупке ОС

Согласно п. 9 ст. 258 НК РФ, часть суммы, затраченной предприятием на покупку основного средства (от 10 % до 30 %), допускается списать на расходы (амортизационную премию), остальные деньги отнести в первоначальную стоимость. Это позволит уменьшить налог на прибыль.

Например, организация приобрела в качестве основного средства оборудование на 150 000 рублей. Амортизационная премия составит 15 000 рублей, а к налоговому учету принимается сумма 135 000 рублей.

Амортизационная премия не применяется к имуществу, которое было куплено в лизинг и ставится на баланс лизингополучателя (письмо Минфина от 10.03.09 № 03-03-05/34).

Срок полезного использования определяет сама организация на дату, когда ОС введено в эксплуатацию. Но она не берет ее «с потолка», а ориентируется на классификацию, утвержденную постановлением Правительства РФ от 01.01.02 № 1.

Все основные средства по этой классификации распределены на 10 амортизационных групп. И для каждой из них есть нижний и верхний предел.Так, компьютеры — это 2 группа ОС, и период их полезного использования составляет от 2 до 3 лет включительно.

Важно: амортизационная премия применима только в налоговом учете. В бухучете — все средства, затраченные на приобретение ОС, идут на формирование стоимости актива.

Подведем итог

Итак, компании не хватает собственных денежных ресурсов на покупку ОС, можно попытаться получить рассрочку или обратиться за поддержкой в банк или лизинговую компанию.

При этом учитывайте не только общую цену объекта и процентные ставки, но и применяемый в организации налоговый режим, возможность получить амортизационную премию и т.д.

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