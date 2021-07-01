Заблокировали счет и отказали в обслуживании: есть ли шанс для бизнеса?

С отказами в проведении операций по счету сталкиваются многие организации, ИП и даже физлица. Причины могут быть разными, но если банк не просто отказал в проведении расходной операции, но и потребовал закрыть клиента счет, то открыть новый в другом банке будет гораздо сложнее. Почему происходит отказ, как исправить ситуацию или оспорить решение банка — расскажем в сегодняшней статье.

Почему отказывают в проведении операции по счету

Причины могут отличаться в зависимости от того, кто является владельцем счета.

Если владелец — физлицо:

На счет поступают денежные средства, отличные от заработной платы, от организаций и/или ИП в больших объемах и мгновенно обналичиваются.

На счет поступают средства от юрлиц и/или ИП без конкретизации назначения платежа и без пояснений экономической целесообразности.

Регулярное поступление мелких сумм. Это может означать, что физлицо занимается предпринимательской деятельностью без ее оформления. Если физлицо является самозанятым рекомендуется сообщить об этом в обслуживающий банк (в свободной форме), чтобы операции не вызывали подозрения.

Если лицо — владелец счета или контрагент, переводящий ему деньги, состоят в списке недобросовестных участников рынка (такие списки могут вестись как внутри самого банка, так направляться ему от регуляторных органов).

Операция имеет нетипичный характер — например, крупная сумма с назначением платежа — дарение.

Транзитные платежи (перечисления в течение 1-2 суток после зачисления) — регулярные переводы между своими счетами без или на счета иных лиц.

Подозрение, что картой пользуется третье лицо — например, если обычно операции по карте совершались в Санкт-Петербурге, а потом карта была использована в Новосибирске. Для банка это сигнал, что карта может использоваться мошенником.

Приостановить операции по счету банк может также по распоряжению суда или приставов.

Подозрительной может быть признана любая операция вне зависимости от суммы — банк оценивает суть операции, назначение платежа, контрагента от которого поступают или которому перечисляются средства и другие факторы.

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Если владелец счета — ИП

Причины могут быть те же, что и для физлица — ведь ИП это лишь особый статус. Что касается профессиональной деятельности предпринимателя, то отказ в совершении операции может стать последствием не конкретизированных формулировок в назначении платежей, когда банк не может точно определить вид операции и ее экономический смысл, отсутствие платежей по налогам, если у ИП есть сотрудники — отсутствие перечислений заработной платы, взносов и т.п.

Если операция не соответствует обычной деятельности ИП, то банк также может попросить представить подтверждающие документы.

По требованию ФНС операции по счету приостанавливаются, если ИП не сдал отчетность или не заплатил налоги.

С 1 июля 2021 года ФНС вправе за 14 дней до блокировки сообщить о ней налогоплательщику (это касается и организаций), чтобы он мог исправиться —- сдать декларацию, например. А срок, через который будут приостановлены операции, увеличен с 10 дней до 20-ти после наступления срока сдачи отчета.

Если владелец счета — организация

Для организаций часто играет роль налоговая нагрузка — если она ниже критерия, установленного ФНС, то считается, что компания скорее всего скрывает доходы или завышает расходы, чтобы минимизировать сумму налогов.

Компании на общей системе могут проверить налоговую нагрузку с помощью калькулятора на сайте налоговой службы.

Обналичивание больших сумм, транзитные платежи, высокие обороты при отсутствии штат сотрудников или небольшом количестве работников — это причины по которым операции могут вызывать у банка сомнения.

Должен ли банк уведомить о приостановке операций

Как правило, банк извещает о таком событии посредством уведомления в онлайн-банке или мобильном приложении, а также через SMS.

Сотрудник также может позвонить на телефон руководителя или главного бухгалтера и сообщить о том, что перечисления по счету приостановлены. Зачисления не блокируются.

Если вам необходимо проверить свои счета или счета контрагентов на наличие блокировки, можно пользоваться сервисом на сайте ФНС — для этого нужно знать только ИНН владельца счета и БИК банка.

Компания может иметь несколько счетов в разных банках, если операции приостановлены в одном, это не значит, что и другой банк сделает то же самое.

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Права и обязанности банка

ИП или организация может столкнуться с тем, что банк отказал не только в проведении операции, но и вообще в обслуживании. Такое право есть у банка, если клиент регулярно нарушает условия договора РКО, совершает сомнительные операции, игнорирует требования предоставить подтверждающие документы и т.д.

В соответствии со 115-ФЗ банк должен сообщить клиенту о причине отказа в обслуживании, открытии счета или вклада.

Права клиента банка

Клиент банка, получивший отказ, может направить подтверждение, доказывающее, что оснований для такого отказа нет.

На рассмотрение заявления клиента банку дается 10 рабочих дней (п. 13.4 статьи 7 Закона 115-ФЗ).

Далее возможны два варианта:

пояснения устроят банк, банк отменит свое решение и клиенту будут оказаны услуги;

банк сочтет представленные пояснения и доказательства недостаточными или неубедительными, тогда он сообщает клиенту о невозможности оказания услуг.

После этого клиент банка вправе обратиться уже в межведомственную комиссию при ЦБ РФ и направить жалобу с приложением необходимых документов. Срок рассмотрения жалобы — 20 рабочих дней.

После того как решение (положительное или отрицательное) принято, комиссия сообщит о нем клиенту и банку в течение 3-х дней.

Заявитель может присутствовать на заседании комиссии, в том числе рассматривается возможность дистанционного рассмотрения (по видеосвязи).

Алгоритм действий при получении отказа от Банка

Мы хотим дать несколько полезных советов, которые помогут решить вопрос с обслуживанием максимально комфортно для владельца счета.

Постарайтесь после получении сообщения о приостановлении операций прийти в банк лично. Личное присутствие владельца счета или руководителя компании, которой он принадлежит, говорит о том, что он заинтересован в решении ситуации и готов к переговорам. Также при личном посещении вы можете попросить банк предоставить официальный документ с указанием обоснования отказа. Уточните, какие именно документы необходимо представить в банк. Часто перечень сразу высылают в уведомлении в онлайн-банке или предоставят при обращении. Соберите полный пакет документов по списку. Если нет возможности предоставить какие-то из них, например, по операции есть только счет и акт, а договор отсутствует, — укажите причину. Документы необходимо передать лично или отправить в банк в электронном виде. Сохраните опись документов и подтверждение их отправки.

Если банк все же отказывает в проведении операции, то придется отменить ее. Действительно — требования закона для всех банков одинаковы, но некоторые из них формализовано подходят к рассмотрению документов, не учитывая специфику или особенности бизнес-процессов компании.

Что касается обслуживания, то банк, который вам откажет, отправит информацию в список неблагонадежных клиентов, к которому обращаются и другие банки. После этого открыть счет в другом банке будет проблематично.

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Не совершайте этих ошибок

Некоторые клиенты поддаются панике или эмоциям и совершают ошибки, которые негативно отражаются на их репутации в банке.

Не стоит ссориться с сотрудниками банка — они действуют в соответствии с законодательством. Консультант специализированной службы банка поможет разобраться в проблеме и объяснит какие документы нужно предоставить для ее решения.

Менять банки и открывать множество счетов «на всякий случай» тоже не нужно. Это может иметь обратный эффект. Необоснованное разделение средств по разным счетам банк сочтет намерением уйти от контроля, а если по счету не проходит практически никаких операций, то это будет выглядеть подозрительно. К примеру, если у вас есть сотрудники, но вы проводите операции с поставщиками и клиентами по одному счету, а зарплату, взносы и НДФЛ перечисляете по другому, то придется первому банку предоставлять подтверждение, что свои обязанности работодателя вы выполняете в другой кредитной организации.

Не рекомендуем отказывать в предоставлении документов или намеренно не предоставлять полный их комплект. Это говорит о том, что клиент банка пытается скрыть какую-то информацию о своей деятельности.

Не приходите на беседу в банк неподготовленными — путанные и невнятные пояснения производят негативное впечатление о руководителе. Если вы плохо ориентируетесь в каких-то вопросах — возьмите с собой главного бухгалтера или юриста, которые помогут дать пояснения.