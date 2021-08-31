Как новичку открыть свой бизнес: регистрация, налоговый режим, расчетный счет, бухучет и ЭДО

Вы работаете на себя, но не решаетесь зарегистрировать бизнес. Для начала нужно понять какой вид деятельности может считаться предпринимательской. Если способ получения дохода подходит под это определение, то бизнес необходимо оформить по всем правилам. В противном случае можно столкнуться со штрафом и даже арестом.

Гражданский кодекс и разъяснения Федеральной налоговой службы дают определение предпринимательской деятельности:

самостоятельная : человек работает на себя и оплачивает свой труд;

направленная на получение прибыли : если вы учите людей вязать пару часов в день бесплатно в выходные дни — это не предпринимательская деятельность. Но если вы открыли собственную вязальную школу, составили расписание занятий, определились с ценами на услуги и взяли деньги на обучение вязанию, это уже подпадает под предпринимательскую деятельность;

систематическая : доход, даже минимальный, поступает с определенным промежутком времени (еженедельно, ежемесячно и т. д);

определены основные направления деятельности : продажа товаров, услуг, сдача в аренду и т. д.

Такой бизнес подлежит обязательной регистрации. В противном случае ФНС может отнести ваш бизнес к незаконному предпринимательству.

За ведение бизнеса без регистрации предусмотрены штрафы: административная ответственность (пункт 1 статьи 14 КоАП): штраф в размере от 500 до 2 000 рублей.

налоговая ответственность (ст. 116 НК РФ): 10% от дохода, но не менее 40 000 рублей;

уголовная ответственность (ст. 171 УК РФ): штраф до 300 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет; обязательные работы до 480 часов; лишение свободы на срок до 6 месяцев.

Чтобы не попасть в неприятную историю с налоговыми органами лучше зарегистрировать бизнес: оформить самозанятого, ИП или ООО.

Что надо знать до регистрации бизнеса

Решите, где вы собираетесь вести бизнес. Будете ли работать от Калининграда до Владивостока, либо только в своем регионе.

Какой тип товара или услуги будете продавать.

Будете ли осуществлять импорт или экспорт за рубеж.

Это влияет на выбор кода деятельности по ОКВЭД и режима налогообложения. При продаже товаров нужно знать, попадает ли он под обязательную маркировку, при продаже услуг — под обязательную лицензию.

Развитие интернета и удаленная работа в 2021 году задали вектор популярных бизнес-идей у начинающих предпринимателей:

бизнес в Инстаграм : продажа продуктов питания, одежды, обуви, цветов, изделий handmade, создание AR-масок, тренинги, продажа фотографий и т. д.

вендинговые автоматы : в автомате активно покупают кофе, чай, шоколад и снэки, линзы и даже медицинские маски.

пекарня : маленькой пекарне легче подстроится под вкусы потребителей, чем большому заводу. Плюс минимальные вложения в производство и предложение покупателям свежей продукции около дома.

: маленькой пекарне легче подстроится под вкусы потребителей, чем большому заводу. Плюс минимальные вложения в производство и предложение покупателям свежей продукции около дома. стикершоп: торговая точка, где реализуют стикеры и сувениры для поклонников с героями мультиков, кино, известными личностями.

торговая точка, где реализуют стикеры и сувениры для поклонников с героями мультиков, кино, известными личностями. маникюрная студия: маникюр стал повседневной нормой, поэтому число маникюрных салонов, где можно сделать процедуру быстро, качественно стало расти.

Какую форму регистрации выбрать

Изучите особенности каждой организационно-правовой формы перед регистрацией.

Самозанятый

Для тех кто работает без привлечения наемных работников, и деятельность попадает под эту форму регистрации. Если вы оформились как самозанятый, единственный налог который нужно платить — налог на профессиональный доход по ставке 4% с дохода от физлиц, 6% с дохода от юрлиц.

Индивидуальный предприниматель

Небольшой бизнес со наемным штатом до 100 человек, деятельность законодательно попадает под ИП (например, нельзя продавать алкоголь).

Общество с ограниченной ответственностью

Учредителями могут быть от 1 до 50 человек, где каждый вносит свою долю в уставный капитал. Преимущество в том, что нет ограничений на деятельность. ООО, в отличие от ИП, можно продать. Но для открытия понадобится пакет документов (устав, приказ о создании ООО, протокол собрания учредителей, решение о создании ООО и т.д). Также необходимо вести бухучет.

Какой режим налогообложения выбрать

1. Общая система налогообложения (ОСН).

Подойдет для ИП и ООО при любом виде деятельности с любым доходом и количеством сотрудников. ОСН обязательна у ИП и ООО со штатом более 100 человек, действующими филиалами, доходом за квартал, полугодие, 9 месяцев или год более 150 млн.рублей. На ОСН платят налоги: НДС, НДФЛ и страховые взносы, налог на имущество и т.д.

2. Упрощенная система налогообложения (УСН).

Подходит для ИП и ООО без филиалов, со штатом менее 100 человек и доходом за год менее 150 млн. рублей. Налог на УСН можно платить по ставке 6% от полученного дохода, либо по ставке 15% от разницы между доходами и расходами.

3. Патентная система налогообложения (ПСН).

Подходит только для ИП со штатом менее 15 человек и годовым доходом менее 60 млн.рублей. Патент покупается для каждого вида деятельности на срок от 1 до 12 месяцев. Работать по патенту можно только в том регионе, где он был выдан.

4. ЕСХН (единый сельскохозяйственный налог).

Спецрежим для определенных отраслей — например, агрофирм. Заменяет налог на прибыль, имущество и НДС. Налог платят два раза в год, а декларацию сдают по итогам года.

В Ак Барс Банке есть удобная онлайн-бухгалтерия для УСН и ОСНО — считает зарплату персонала, заполняет и отправляет отчеты в госорганы, напоминает о сроках уплаты налогов и рассылает счета клиентам — достаточно настроить рассылку.

Как зарегистрировать бизнес

Определится с видом деятельности. Выбрать систему налогообложения. Подать заявление на регистрацию в налоговую лично, через портал госуслуг или МФЦ.

Электронная отчетность и электронная подпись

Большинство организаций и предпринимателей сдают отчетность в электронном виде. Это та же форма отчетности, что и на бумаге, только подписанная не от руки, а с квалифицированной цифровой подписью, которую необходимо приобрести. Сдать такую отчетность можно через личный кабинет конкретного госоргана или через оператора электронного документооборота (ЭДО), с которым необходимо заключить договор на оказание таких услуг.

Обратите внимание: некоторые отчеты, например НДС, можно подать только в электронном виде.

При торговле продукцией, подлежащей обязательной маркировке, электронный документооборот обязателен. Он позволяет отслеживать движение товара от производителя к конечному продавцу в режиме онлайн и фиксировать момент перехода права собственности от продавца к покупателю.

Учитывая это, заранее продумайте как будете работать с отчетами и оцените необходимость в оформлении договора с ЭДО.

Маркировка товара и лицензирование услуг

Чтобы работать с маркированными товарами нужно зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК». Для этого также нужна квалифицированная электронная подпись.

Список товаров, подлежащих обязательной маркировке в 2021 году:

кожаная одежда;

б лузки (в том числе детские);

женские и мужские (в том числе детские): куртки, пальто, ветровки, анораки,плащи;

постельное белье;

столовое белье;

кухонное и туалетное белье;

мороженое и сыры;

ювелирные изделия и драгоценные металлы;

одежда из меха;

лекарства;

табачная продукция;

обувь;

фотоаппараты и лампы-вспышки;

парфюмерная продукция;

шины и покрышки.

Виды деятельности, на которые надо получать отдельную лицензию указаны в ст. 12 закона № 99-ФЗ.

Открытие расчетного счета в банке, выбор тарифа

Вести полноценный бизнес без расчетного счета практически невозможно.

Закон РФ не обязывает предпринимателей открывать расчетный счет в банке, но:

Согласно Указанию Банка России от 09.12.2019 № 5348-У взаиморасчеты наличными деньгами между ИП и другим юридическим лицом на сумму более 100 000 рублей в день по одному договору запрещены. Таким образом, если вы планируете поступление средств на сумму 100 001 руб. по одному договору, то такой платеж должен поступать только на расчетный счет. Сделки на крупные суммы, тендеры, госзакупки возможны только при наличии расчетного счета.

взаиморасчеты наличными деньгами между ИП и другим юридическим лицом на сумму более 100 000 рублей в день по одному договору запрещены. Таким образом, если вы планируете поступление средств на сумму 100 001 руб. по одному договору, то такой платеж должен поступать только на расчетный счет. Сделки на крупные суммы, тендеры, госзакупки возможны только при наличии расчетного счета. Оплата банковской картой стала обыденностью для любого покупателя. Скоро торговых точек, где нельзя расплатится картой, не останется. Чтобы подключить терминал, принять платежи по эквайрингу или через интернет платежным агрегатором нужен расчетный счет.

Использование личной банковской карты для взаиморасчетов с контрагентами не рекомендуется. Согласно № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» банк обязан отслеживать подозрительные операции по карте физлица. Регулярное поступление сумм на карту от сторонних лиц попадает в поле зрения банка. Это считается одним из признаков получения дохода преступным путем. Зачастую банк блокирует карту физического лица и передает информацию в ФНС.

Чтобы оплатить налоги, не нужно идти в отделение банка. Благодаря онлайн-банку оплатить налоговые платежи можно в любой время суток в любой точке земного шара.

Вывод: своевременно платить налоги, принимать к оплате карты и вести безналичные расчеты с контрагентами получится только при наличии расчетного счета.

Открыть счет в Ак Барс Банке — 0 рублей за открытие счета, быстрое получение реквизитов, личный консультант, бонусы от партнеров.

Чтобы подобрать тариф на РКО и не переплачивать, постарайтесь заранее спланировать свои банковские операции и оценить потребности своего бизнеса.

1. Посчитайте количество платежных поручений в месяц.

Если платежей много, то лучше выбрать более дорогой тариф с абонентской платой, но с бесплатным пакетом платежек в другие банки.

Пример: у Сергея кофейня с 20 поставщиками. Также Сергей оплачивает аренду торговой точки, услугу доставки некоторых товаров. Итого 100 платежек в месяц.

Сергей выбрал тариф «Один момент» и платит абонентскую плату в размере 1% от поступлений на счет. Все платежи в другие банки у него бесплатные. На других тарифах с фиксированной абонентской платой каждая платежка стоила бы от 30 до 100 рублей.

2. Решите, планируете ли вы хранить остаток на расчетном счете.

Если вы планируете хранить денежные средства на расчетном счете, посмотрите, по какой ставке начисляются проценты на остаток. Начисление процентов проходит по принципу депозита: чем больше остаток неизрасходованных средств, тем выше процентная ставка. При грамотном планировании сумм остатка есть возможность окупить стоимость абонентской платы по тарифу.

Пример: у Светланы своя пекарня. Светлана пользуется тарифом «Платежный».

На счете пекарни она всегда хранит резерв денежных средств в 500 тыс. рублей. От этой суммы на счет каждый месяц поступает 2% годовых. Ежемесячно банк списывает абонентскую плату за обслуживание 1,9 тыс. рублей, а начисляет 10 тыс. рублей. В итоге пекарни Светланы за год экономят 22,8 тыс. рублей на обслуживании и зарабатывают 97,2 тыс. рублей на процентах по остатку.

3. Оцените, если ли у вашего бизнеса потребность в снятии и внесении наличных через кассу банка или банкоматы.

Если вы занимаетесь торговлей и принимаете наличные от клиентов, обращайте внимание на процент за внесение наличных. В зависимости от тарифного плана меняется и размер комиссии. Во многих тарифах внесение наличных до фиксированный суммы бесплатно, свыше лимита взимается процент от суммы.

Размер комиссии на снятие денежных средств зависит от того:

на какие цели происходит выдача наличных;

как часто необходима выдача;

в каком объеме это необходимо.

Все эти факторы также учитывайте при выборе тарифа.

Кто будет вести бухгалтерский учет

Штатный бухгалтер. Многие новички останавливаются именно на этом выборе. Но тогда нужно заключить с ним трудовой договор и платить зарплату и налоги. Для новичка это довольно обременительно.

Приходящий бухгалтер. Позволит сэкономить средства, но при этом попадаете в зависимость от сотрудника. Если завтра ваш бухгалтер заболеет или уедет в отпуск, решать как вести учет дальше только вам. А если это происходит в отчетный период, проблематично вдвойне.

Онлайн-бухгалтерия. Помогает самостоятельно предпринимателю вести учет, формировать декларации и отчитываться в налоговую инспекцию. У банков настроена интеграция с бухгалтерскими сервисами. Это дополнительный бонус, так как экономит время (банк и онлайн-бухгалтерия обмениваются документами автоматически) и денежные средства (услуги онлайн- бухгалтерии обходятся дешевле, чем содержание штатного бухгалтера).

Аутсорсинг. Устоявшаяся практика ведения учета в мире. По договору бухгалтерского обслуживания аутсорсер сдает отчеты по начислению налогов,начисляет зарплату сотрудникам, удерживать и перечислять НДФЛ и т.д. Материальная ответственность за правильность ведения бухучета отражается в договоре на обслуживание.

Печать

Федеральный закoн oт 06.04.2015 № 82-ФЗ разрешает ООО работать без печати. В 2021 году ничего не изменилось, оттиск по-прежнему можно не использовать. Но на практике все не так просто. Если у вас есть наемные работники с бумажными трудовыми книжками, вам печать необходима. Первичные документы, бланки строгой отчетности, приходные кассовые ордера обязательно требуют печати.

Если вы все же решили работать без печати, это необходимо отразить в уставе общества.