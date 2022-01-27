Как заполнить платежное поручение по налогам и взносам в 2022 году: подробная инструкция

В 2021 году изменились реквизиты для оплаты в бюджет налогов и взносов. А с 2022 года нужно по-новому оформлять платежки по НДФЛ. Расскажем обо всех изменениях подробно.

С 2021 года ФНС перешла на систему казначейского обслуживания поступлений в бюджеты.

Поэтому в платежках мы теперь указываем два счёта, а также новые БИК (приказ Казначейства от 01.04.2020 № 15н).

В письме ФНС от 08.10.2020 № КЧ-4-8/16504@ собраны все необходимые реквизиты для платежей в налоговые регионов. В приложении к письму указаны:

Наименование банка — 13 поле платежного поручения.

БИК банка — 14 поле.

Номер банковского счета (включен в состав единого казначейского счета (ЕКС)) — 15 поле.

Номер казначейского счета конкретной ФНС — 17 поле.

Расположение полей вы можете увидеть на картинке ниже.

Изменения коснулись не только реквизитов, другие поля платежек тоже нужно заполнять по-новому согласно Приказа Минфина РФ от 14.09.2020 № 199Н. Но давайте рассмотрим каждое поле и правила их заполнения по порядку.

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Поля 1 и 2

Мы исходим из того, что платежки налогоплательщик заполняет в онлайн-банке или банковском приложении. Бумажными бланками большинство уже не пользуется, либо они заполняются самим банком по предоставленным клиентом реквизитам.

В полях 1 и 2 указываются название документа и номер формы по ОКУД, они подставляются в документы автоматически.

Поля 3 и 4

Номер документа (поле 3) заполняется в соответствии с нумерацией, которая установлена в организации или у ИП, при этом длина номера не может быть больше 6 символов.

Нумеруются платежки подряд, с каждого года заново.

Например, если вы закончили в 2021 году номером 322, то 10 января первое платежное поручение будет № 1, а не 323.

В поле 4 указывается дата. Стандартный формат: ДД.MM.ГГГГ, к примеру, если перечисляете в последний день срока НДС за 4 квартал 2021 года, то дата будет: 25.01.2022.

Поле 5

Здесь необходимо вписать вид платежа. Это поле заполняется банком. Ранее, по старому Постановлению ЦБ можно было указать в нем: «срочно», «телеграфом», «почтой», но сейчас банк ставит в нем отметку «электронно», т. к. платежи формируются в сервисах банка.

Вот как выглядит это поле:

Поля 6 и 7

Сумма прописью и цифрами. Если заполняете поручение вручную или на бумаге, пишите сумму прописью с заглавной буквы, слово «рублей» не сокращайте, а копейки указывайте цифрами.

Поле 8

В поле 8 указывают плательщика.

Нужно указать:

Наименование юридического лица (допустимо указывать как полное, например, Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка», так и сокращенное — ООО «Ромашка»).

Для ИП — фамилию имя и отчество полностью и статус.

Примеры:

Индивидуальный предприниматель Иванов Петр Иванович

ИП Иванов Петр Иванович

Иванов Петр Иванович (ИП)

Для представителей частной практики — ФИО и правовой статус.

Пример:

Сергеев Андрей Васильевич (адвокат)

Если банк получателя или иной, участвующий в расчетах, является иностранным банком, то кроме наименования или ФИО ИП необходимо добавлять информацию в поля 8 или 16. Дополнительно нужно указать адрес места жительства (регистрации, пребывания) физлица или юридический адрес организации. Этого требует пункт 1.1 статьи 7.2 закона № 115-ФЗ от 07.08. 2001.

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Поля 9, 10, 11, 12

В этих четырех полях нужно указать банковские реквизиты плательщика:

расчетный и корреспондентский счета;

БИК;

наименование банка.

Обычно при открытии счета банк сразу передает вам полные реквизиты, но если вы не уверены в их актуальности, запросите их через систему клиент-банк, в онлайн-сервисе банка или в приложении.

Конечно, если вы постоянно пользуетесь счетом для получения платежей и перечислений, то заметите изменения, а вот если счет используется нечасто, то не обязательно. В электронном виде, как правило, платежное поручение с вашими реквизитами будет заполняться сразу корректно.

Поля 13, 14, 15, 16, 17, 61 и 103

О некоторых из них мы уже выше писали — здесь нужно указать реквизиты получателя.

Кроме письма ФНС № КЧ-4-8/16504@ нужные данные можно найти на сайте налоговой службы, точнее получить через специальный сервис.

Для этого требуется указать код ИФНС или адрес организации, ИП или места ведения бизнеса (зависит от вида налога, который надо заплатить, например, если вы получили один патент по месту регистрации, а другой — в ином регионе, то платить придется в две разные инспекции).

Узнать реквизиты для перечисления платежей в ФСС (взносов по страхованию от несчастных случаев на производстве, пени и штрафов) можно на региональных сайтах фонда. Проще всего найти их в списках на основном сайте:

Реквизиты для уплаты в ПФР можно узнать с помощью онлайн-сервиса. Достаточно выбрать тип плательщика, регион и вид платежа.

Напрямую в ПФР ИП и организациям можно перечислить штрафы, а предприниматели и физлица-самозанятые также могу перечислить страховые взносы по добровольному страхованию.

Поля 61 и 103 — ИНН и КПП получателя, их также можно найти способами, указанными выше.

Поля 18, 19, 20, 21, 22, 23

В них указывается информация о платеже.

Поле 18 «Вид. оп»

Для платежного поручения указывается шифр 01.

Поле 19 «Срок плат.»

По умолчанию в поле не ставится никакой отметки.

Поле 20 «Наз. пл.»

Согласно Положению ЦБ от 29.06.2021 № 762-П это поле заполняется для выплат зарплаты и иных доходов физлицам, для бюджетных платежей код не указывается.

Поле 21 «Очер. плат.»

Очередность платежа проставляется согласно статье 855 ГК. Если вы направили в банк несколько платежных поручений, например, на налоги, перечисление оплаты за товар поставщику, выплату зарплаты и на счете хватает средств, чтобы оплатить их все, то банк будет исполнять платежки по очереди. Сначала первую поступившую, потом вторую и т. д.

Если же окажется, что денег на счете не хватает, чтобы перевести сразу все платежи, то банк будет ориентироваться на очередность платежа:

1 очередь — алименты и исполнительные документы по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью;

2 очередь — исполнительные документы по выплате выходных пособий и зарплате;

3 очередь — текущая зарплата и перечисление налогов, взносов на основе требований органов контроля (ПФР, ФНС, ФСС);

4 очередь — прочие исполнительные документы;

5 очередь — остальные платежи.

Как видите, если вы уплачиваете налоги или взносы сами, то они попадают в 5-ю очередь.

Как создать платежное поручение в Ак Барс Банке с компьютера:

Поле 22 «Код»

Это особое поле, в нем нужно указать уникальный идентификатор платежа или УИН. Он формируется налоговым органом, например, такой номер указывается в платежном документе, который прикладывается к патенту для ИП или указывается в требовании.

Поле 23 «Рез. поле»

Дополнительное поле, обычно здесь никаких отметок не ставится.

Поле 24

Поле «Назначение платежа» не имеет жестких требований, главное отразить в нем суть проводимой операции.

Например, указать номер и дату договора, за что производится оплата (материалы, электроэнергия, консультационные услуги и прочее). Также стоит вписать в него номера и даты счетов, актов или накладных. Кроме того, если оплата производится по исполнительному документу или требованию, их реквизиты также нужно указать в этом поле.

Обязательно надо указать сведения о НДС, если сумма его не включает, то сделать запись «Без НДС» или «НДС нет». Банковские системы часто выдают ошибку, если не указать данные об НДС в назначении платежа.

В отдельных случаях нужно особым образом заполнять это поле, например, при перечислении по исполнительному документу алиментов из доходов сотрудника. Тогда надо заполнить поле по такой схеме:

// «ВЗС» (взысканная сумма) // сумма цифрами // Рубли отделяются от копеек символом «-» (тире); если сумма целая, без копеек, то после символа «-» (тире) указывается «00».

При перечислении взносов в этом поле рекомендуется указывать также регистрационный номер страхователя. Взять его можно как из информационных писем, которые присылает ПФР и ФСС, так и в выписке из ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

Пример: выдержка из выписки ООО «Лента» (ОГРН 1037832048605, сеть гипермаркетов).

Поля 43 и 44

Эти поля предназначены для заполнения на бумаге — здесь проставляются печать и подпись плательщика. На электронном документе, если вы скачаете его в pdf, сведения об электронных подписях будут выделены отдельными блоком внизу документа.

Поля 101, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110

Это самые важные поля при проведении бюджетный платежей.

Поле 101 «Статус налогоплательщика»

Основные статусы, которые используются ИП и организациями:

01 ― юрлицо, для уплаты налогов за себя и при платеже за третье лицо, о том, как его оформить — читайте ниже, а также при перечислении взносов за сотрудников в ФНС;

02 — налоговый агент, статус применяется при перечислении НДФЛ, удержанного у сотрудников, для НДС, когда, например, организация арендует муниципальную недвижимость и выступает агентом по НДС;

08 ― применяется при перечислении ИП или организациями страховых взносов от несчастных случаев в ФСС или при оплате штрафов в ПФР;

13 ― этот новый статус появился в октябре 2021 года, его нужно указывать ИП, нотариусам, адвокатам, фермерам и другим физлицам, которые перечисляют налоги в бюджет за себя.

Поле 104 «Код бюджетной классификации»

КБК на 2022 год утверждены в Приказе Минфина России от 08.06.2021 № 75н.

Особое внимание уделите КБК по НДФЛ. В 2022 году нужно разделять налог с доходов до и более 5 млн рублей и в зависимости от вида дохода.

Например: КБК 18210102010011000110 — НДФЛ, который удерживает из доходов физлица налоговый агент.

КБК 18210102020011000110 — НДФЛ с доходов ИП, нотариуса, адвоката и т.п. при получении дохода от предпринимательской деятельности (частной практики).

КБК 18210102080011000110 — НДФЛ с сумм дохода свыше 5 млн рублей.

КБК 18210102120011000110 — НДФЛ с суммы дохода свыше 5 млн рублей, при условии что налог перечисляется на основании налогового уведомления.

Это не полный перечень кодов для налога на доходы физлиц.

Поле 105 «ОКТМО»

Заполняется по классификатору территорий муниципальных образований (утв. приказом Росстандарта от 14.06.2013 № 159-СТ). Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (утвержден приказом Росстандарта от 14.06.2013 № 159-СТ).

Может содержать 8 знаков (как правило) или 11 (если уплачиваемые налоги, сборы распределяются между населенными пунктами, входящими в муниципальные образования).

Обратите внимание! ОКТМО, который вы указывает в платежном поручении, должен совпадать с ОКТМО в декларации. Например, если вы указали в декларации по НДС ОКТМО 45367000 (муниципальный округ Митино), то и при перечислении налога по этой декларации укажите в платежке тот же код.

Поле 106 «Основание платежа»

Количество кодов в поле сильно сократилось. В основном вам пригодятся два:

ТП — текущие платежи, к примеру, перечисление НДС за 1 квартал 2022 года или НДФЛ за сотрудников за января 2022 г.

ЗД — погашение задолженности по прошлым периодам (причем не важно платите вы налог или взнос просто так, в общем порядке, по требованию, по исполнительному листу и т.д.). Например, платеж 25 января 2022 года по НДС за 4 квартал 2021-го означает, что вам нужен код ЗД.

Поле 107 «Налоговый период»

Здесь необходимо указать период или дату налогового платежа.

Периоды:

месяц (МС);

квартал (КВ);

полугодие (ПЛ);

год (ГД).

Вот примеры заполнения поля 107:

МС.01.2022 (оплата за января 2022 года);

КВ.01.2022 (оплата за 1 квартал 2022 года);

ПЛ.02.2022 (оплата за второе полугодие 2022 года);

ГД.00.2022 (платеж за 2022 год);

01.02.2022 (конкретная дата для платежа, это может быть, например, дата, установленная требованием ФНС для погашения долга, не путайте с датой требования ).

Кстати, если перечисляете налог авансом, то ставите тот налоговый период, за который производите оплату (будущий период).

Поле 108 «Номер документа — основания платежа»

Обычно это поле заполняют, когда получат какой-то документ от ФНС: требование, решение о привлечении к ответственности или документ от приставов.

Соответственно, если у вас в поле 106 стоит код ЗД, то вам, скорее всего, надо указать документ, на основании которого гасится задолженность. причем, несмотря на то, что в 106 поле ставится только одно обозначение, в поле 108 перед номером документа придется поставить разные буквенные коды (приказ Минфина от 14.09.2020 № 199н).

Выглядит это так (возьмем конкретные примеры):

ТР154 — оплата по требованию № 154;

АП964/875 — платеж по решению о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения № 964/875;

АР6541237-22 — перечисление по исполнительному листу № 6541237-22.

Максимум символов в поле — 15, если ваш случай не подходит под перечисленные выше (например, вы платите в соответствии с решением ФНС об отсрочке платеж), то указывайте просто номер документа без буквенного кода.

Поле 109 «Дата документа — основания платежа»

Здесь, всё понятно — выше мы пояснили как указать номер документа, а в поле 109 нужно просто указать его дату в формате ХХ.ХХ.ХХХХ.

Например: 01.02.2022 для требование от 1 февраля 2022 года.

Поле 110 «Тип платежа»

Не заполняется.

Иногда, при заполнении платежки по налогам, банковский сервис может требовать поставить в полях 108,109,110 какие-то отметки, если вы оставили их пустыми. В этом случае можно просто поставить там нули.

Как создать платежное поручение в Ак Барс Банке с телефона:

Как заполнить платежку, при оплате за третье лицо

Это не сложно, главное — быть внимательными и верно расставить в поручении сведения о плательщике (о том, кто перечисляет деньги) и налогоплательщике (в чью пользу производится платеж).

Например, вы — ООО «Дубочек» и хотите заплатить налог за ООО «Березка».

В полях «60» и «102» (ИНН и КПП плательщика) укажите данные ООО «Березка».

В полях 8, 9, 10, 11, 12 (данные плательщика) — укажите реквизиты ООО «Дубочек».

Заполните данные о получателе — налоговой инспекции ООО «Березка», в которую нужно перечислить налог.

Поля 104-110 заполняете по данным, которые предоставит ООО «Березка» — КБК налога, текущая задолженность или погашение долга, за какой период платеж, реквизиты документа-основания для платежа (например, требования).

В поле 101 укажите статус налогоплательщика (ООО «Березка»). Например, если вы причисляете НДС за организацию — 01, если переводите взносы на травматизм за ее сотрудников — 08.

Теперь нужно заполнить поле 24 «Назначение платежа». Будьте внимательны, заполняйте его по следующему образцу:

ИНН плательщика//КПП плательщика (ИП не указывают)//наименование (ФИО — для ИП) за кого осуществляется платеж//сведения о налоге (взносе, сборе и т.д.)

В нашем примере мы должны в назначении платежа указать ИНН и КПП ООО «Дубочек», наименование — ООО «Березка», сведения о налоге — например, «НДС за 4 квартал 2021 года».