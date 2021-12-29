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КБК на 2022 год по налогам, взносам и прочим платежам, администрируемым ФНС и внебюджетными фондами

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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В списке приведены только КБК по налогам, взносам и другим платежам, администрируемым ФНС и внебюджетными фондами (Пенсионный фонд и Фонд социального страхования).

Обратите внимание, что с 1 января 2017 года все взносы, кроме взносов по социальному страхованию от несчастных случаев и производственному травматизму, уплачиваются в ФНС.

Согласно установленной структуре кодов бюджетной классификации в подвиде доходов бюджета от взимания налогов и сборов (14-17 цифра в КБК) указывается:

  • 1000 — сумма налога, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному 
  • 2100 — пени по соответствующему налогу
  • 3000 — штрафы по соответствующему платежу

КБК пеней и штрафов по страховым взносам указаны в таблице, вместе с КБК взносов, поскольку общее правило замены знаков в подвиде доходов  у них соблюдается не всегда.

Обратите внимание, что в списке указаны КБК с уже проставленным подвидом дохода 1000 (исключение — некоторые взносы, у которых другой подвид дохода). Если подвид дохода не указан, то подвид дохода ставить не надо!

Архив КБК

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