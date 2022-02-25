Как не попасть на мошенников при получении банковских гарантий

Случаев, когда компании может понадобиться банковская гарантия, довольно много. Важно не совершить ошибок и не попасться на уловки мошенников, которых в сфере банковских гарантий по-прежнему немало. В сегодняшней статье расскажем о некоторых изменениях в банковских гарантиях в 2022 году, о том, как распознать мошенничество, а также какие существуют решения для предотвращения ошибок в процессе оформления гарантий.

фиол По данным ЦБ, объем портфеля выданных банковских гарантий только на 1 января 2021 года составлял 6,93 триллиона рублей.

Что такое банковская гарантия?

Если кратко, то банковская гарантия — это договор между банком (гарантом) и клиентом (принципалом), по которому банк обязуется выплатить долг клиента третьему лицу (бенефициару) в случае невыполнения клиентом своих обязательств перед этим третьим лицом.

Когда нужна банковская гарантия?

Банковскими гарантиями обеспечивают обязательства, возникающие:

при участии в процедурах закупок;

при исполнении контрактов и договоров, заключаемых в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ;

в рамках договорных коммерческих отношений — гарантия обеспечивает исполнение обязательств поставщиком вне закупок. Она может защищать возврат аванса, исполнение обязательств или их оплату. Гарантом в таком случае может выступать любая кредитная или страховая организация.

Также бывают и другие виды гарантий, например, для получения отсрочки по уплате налогов или таможенные гарантии. Мы будем говорить именно о гарантиях, получаемых для работы в области закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ.

До недавнего времени гарантия для участников госзакупок называлась банковской и могла выдаваться только банками и кредитными организациями. С января 2022 года гарантия, выдаваемая для обеспечения заявок и контрактов в рамках 44-ФЗ, стала называться независимой.

Независимая гарантия

Об этом виде банковской гарантии говорит статья 368 ГК. В обязательные реквизиты этой гарантии входят:

дата;

срок действия;

данные о сумме гарантии и обязательстве по которому гарантия выдается;

сведения о принципале, бенефициаре и гаранте;

обстоятельства, при которых гарант должен перечислить сумму гарантии бенефициару.

Особенности оформления гарантий в зависимости от их вида могут регулироваться дополнительными нормативными актами.

Так, например, при оформлении независимой гарантии для обеспечения заявки или исполнения контракта, заключаемого в рамках 44-ФЗ, следует руководствоваться положениями 44-ФЗ и постановлением Правительства от 08.11.2013 № 1005.

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Независимая гарантия по 44-ФЗ

Теперь такая гарантия может выдаваться не только банками, но и государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ», а также фондами содействия кредитованию (гарантийными фондами, фондами поручительств), являющимися участниками национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, отвечающим определенным требованиям (ч. 1 ст. 45 № 44-ФЗ).

К такой гарантии предъявляются следующие обязательные требования:

В тексте должен быть указан идентификационный код закупки (ИКЗ). Банк, выдавший гарантию, входит в специальный Перечень. Гарантия безотзывная. Текст гарантии включает обязательные условия:

сумма гарантии;

обязательства, исполнение которых обеспечивается;

неустойка для банка при задержке перечисления гарантии бенефициару — 0,1% в день от суммы гарантии;

обязанность по оплате гарантии считается исполненной только после поступления средств на счет бенефициара;

срок действия гарантии соответствует закону;

Как правильно посчитать срок независимой гарантии?

В соответствии с ч. 3 ст. 96 № 44-ФЗ срок действия независимой гарантии должен превышать срок исполнения обязательства не менее, чем на один месяц.

Учитывая отсутствие конкретизации, окончание исполнения чьих именно обязательств является точкой отсчета, следует ориентироваться на срок окончания действия контракта.

В случае же, если срок окончания действия контракта не указан, месяц следует отсчитывать с момента окончания исполнения обязательств заказчиком, то есть к сроку поставки прибавить срок на приемку и оплату, и затем плюсовать еще месяц.

С гарантией, выдаваемой для обеспечения заявки на участие в процедуре по 44-ФЗ, все проще — по новым правилам ее срок должен составлять не менее одного месяца с даты окончания подачи заявок:

после заключения госконтракта принципал обязуется оформить с банком договор на банковскую гарантию по обязательствам, которые возникают из этого контракта;

список документов в гарантии соответствует установленному Постановлением Правительства от 08.11.2013 № 1005;

Гарантия должна быть включена в реестр.

Какие риски?

Оформление гарантии — удобный способ обеспечения обязательств поставщика перед госзаказчиком, позволяющий не выводить из оборота компании денежные средства, а заплатить лишь небольшую, по сравнению с размером обеспечения, сумму комиссии компании, выдавшей гарантию.

Если представить себе ситуацию, в которой контракт заключается на год, а сумма обеспечения исполнения контракта составляет максимальные 30% от начальной максимальной цены контракта, и сравнить эту сумму с размером комиссии, которая составляет 2-5% от суммы гарантии, выгода станет очевидной.

Однако при оформлении гарантии следует помнить о существующих рисках, для того, чтобы их минимизировать.

Представление гарантии, не соответствующей требованиям законодательства, влечет за собой серьезные последствия — например, отклонение заявки участника с такой гарантией. Но это еще полбеды, хотя и возможность подать заявку на конкретную процедуру у участника есть только одна.

Самым серьезным последствием является признание участника, предъявившего такую гарантию, не соответствующую требованиям законодательства, в качестве обеспечения исполнения контракта, не предоставившим его, и дальнейшая возможность включения сведений о таком участнике в реестр недобросовестных поставщиков. А это означает потерю контракта, потерю обеспечения заявки на участие, и потерю возможности участвовать в процедурах закупок в течение двух лет.

О мошеннических схемах

Бланк банковской гарантии — это обычный бумажный бланк, закон не предъявляет к такому бланку требований о специальных символах или защитных водяных знаках. Поэтому, получив скан такой гарантии в почту или даже взяв ее в руки, будет сложно отличить настоящую гарантию от поддельной.

фиол В случае, когда гарантия выдается для участия в процедуре закупки или исполнения контракта, несмотря на обязательное условие о включении сведения о такой гарантии в реестр, подделка может быть опознана в момент, когда уже будет поздно что-либо предпринимать.

В основном, мошенники используют схемы:

связанные с выдачей гарантии, реквизиты которой являются недостоверными ;

которые задействуют юридические лица, не являющиеся кредитными организациями , а только имитирующими финансово-кредитную деятельность;

используемые в условиях официальной деятельности кредитной организации, с участием персонала и без ведома руководства банка ;

реализуемые в ходе официальной деятельности кредитной организации, с участием руководства банка, но без постановки банковской гарантии на централизованный учет .

Как себя обезопасить?

Как во всех подобных схемах, предложения недобросовестных участников рынка прельщают дешевизной, скоростью, небольшим количеством документов по сравнению с теми, которые требует банк.

Вот что можно предпринять для того, чтобы обезопасить себя:

проверить репутацию компании. Просто в интернете провести первичный поиск по наименованию и ИНН или воспользоваться специальными сервисами проверки контрагентов с подробной информацией;

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отсечь подозрительно выгодные условия — маленький пакет документов, предложения с чересчур низкой процентной ставкой и одобрением для всех;

проверить текст гарантии на предмет его соответствия требованиям законодательства;

направить проект гарантии заказчику и попросить предварительно согласовать его;

проверить наличие гарантии в реестре перед прикреплением сведений о такой гарантии на площадку.

фиол Последняя возможность для участников закупок (поставщиков) сейчас закрыта.

Получить сведения о наличии банковской гарантии в реестре можно двумя способами:

Запросить сведения в банке-гаранте . Укажите в запросе номер документа банковской гарантии, ИНН бенефициара и принципала. Ответ банк пришлет в течение одного дня. Поэтому начинать процедуру получения гарантии лучше сразу после победы в закупке. Будет время не только оформить гарантию, но и проверить ее в реестре. Подать запрос в Казначейство . Это вариант для тех, кто принимает участие в закрытых процедурах. Форму запроса можно найти на сайте Федерального казначейства и отправить его в электронном виде. Для этого вам потребуется квалифицированная электронная подпись.

Можно попросить и заказчика проверить — появилась ли банковская гарантия в реестре — и затем уже подписывать контракт и прикладывать к нему гарантию. Но заказчик не обязан предоставлять такую информацию.

Напрямую или через посредника?

Помимо банков, оформление гарантии могут предлагать компании-посредники, которые направляют заявку на выпуск гарантии в несколько банков, и предлагают участнику оптимальный вариант.

Важным преимуществом работы напрямую с банком является возможность договориться с банком об индивидуальных условиях для компаний, часто оформляющих гарантии.

Так, например, Ак Барс Банк предлагает оформление гарантийной линии — возможности получения банковских гарантий для новых тендеров без необходимости новой подачи пакета документов.

Гарантийная линия может быть ограничена как по размеру гарантии, так и по длительности срока гарантии.

Вам не придется каждый раз готовить пакет документов, ждать результата проверки информации о вашей компании из банка. Это сильно ускоряет процесс оформления гарантий и позволяет участвовать в большем количестве закупок, развивая бизнес.

Кроме того, Ак Барс Банк одним из первых российских банков провел сделку по выдаче в пользу компании «Ростелеком» цифровой банковской гарантии на базе российской блокчейн-платформы «Мастерчейн».

В числе преимуществ цифровой технологии то, что размещение данных в распределенном реестре нивелирует риски мошенничества с банковскими гарантиями — подделать или потерять документ в закрытой блокчейн-сети практически невозможно.