Проводки по эквайрингу в 2022 году: ликбез для бухгалтера

Что такое эквайринг и какой он бывает

Эквайринг — способ приема оплаты за товары, работы или услуги, когда клиент рассчитывается с компаний или ИП банковской картой. Расчеты идут через посредника в лице банка, который зачисляет деньги с карты покупателя на расчетный счет продавца.

Эквайринг бывает двух видов.

Торговый

Компания или ИП заключает договор с банком, который предоставляет ей в пользование POS-терминал для приема платежей. Терминал может быть стационарным — подключаться к сети питания и устанавливаться на рабочем месте кассира, или мобильным — работать от аккумулятора (например: терминалы такого типа используют курьеры, чтобы принять оплату от покупателя на дому).

Покупатель прикладывает карту или смартфон с функцией беспроводной передачи NFC к терминалу или вставляет ее в специальный разъем, при необходимости вводит пин-код, происходит операция списания средств с карты, и терминал печатает слип (документ об исполнении платежа).

Интернет-эквайринг

Физический терминал в данном случае не нужен. По договору банк подключает интернет-магазин клиента к онлайн-сервису приема платежей (интегрирует сайт клиента с платежным шлюзом).

Покупатель выбирает товар, переходит на платежную страницу и вводит реквизиты карты и пин-код. Средства списываются с карты, а слип приходит покупателю на e-mail (абонентский номер), указанный при формировании заказа.

Важно: эквайринг не освобождает бизнес от применения онлайн-касс. Мы писали об этом в отдельном материале.

За свои услуги банк взимает с продавца комиссию.

Обратите внимание: ЦБ ограничит комиссию на эквайринг для бизнеса, который продает социально значимые товары (например, продукты питания) или оказывает социально значимые услуги населению (например, пассажирские перевозки): с 18.04 2022 по 31.08.2022 размер комиссии не должен превышать 1%. Эта мера поддержки позволит бизнесу сократить расходы в период кризиса.

В зависимости от условий договора зачисление средств может происходить:

на следующий рабочий день;

2 раза в день.

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Отражение операций по эквайрингу в бухгалтерском учете зависит от срока зачисления средств. А вот вид эквайринга не важен: в обоих случаях проводки будут одинаковые.

Проводки по эквайрингу: зачисление средств день в день, комиссия списана со счета

Бухгалтер отразит это в учете так:

Дт 62 — Кт 90.1 — начислена выручка от реализации.

Дт 51 — Кт 62 — средства поступили на расчетный счет.

Дт 90.3 — Кт 68.2 — начислен НДС (если компания или ИП применяет общий режим налогообложения).

Дт 91.2 — Кт 51 — списана банковская комиссия за услуги эквайринга.

Проводки по эквайрингу: зачисление средств с отсрочкой, комиссия удержана банком из выручки

Если средства попадают на расчетный счет не сразу, а через временной промежуток дольше 1 дня, бухгалтеры дополнительно используют счет 57 «Переводы в пути».

Поэтому проводки будут выглядеть так:

Дт 62 — Кт 90.1 — отражена выручка от реализации.

Дт 57 — Кт 62 — деньги списаны с банковской карты покупателя.

Дт 51 — Кт 57 — выручка за вычетом банковский комиссии зачислена на расчетный счет продавца.

Дт 91.2 — Кт 57 — отнесена на прочие расходы банковская комиссия за услуги эквайринга.

В розничной торговле, где можно не использовать счет 62, проводки будут такие:

Дт 57 — Кт 90.1 — учтена выручка от розничной торговли.

Дт 90.3 — Кт 68.2 — начислен НДС (если продавец применяет ОСНО).

Дт 51 — Кт 57 — зачислена выручка на расчетный счет за вычетом банковской комиссии.

Дт 91.2 — Кт 57 — отнесена на расходы банковская комиссия за услуги эквайринга.

Возврат денег покупателю

Когда покупатель возвращает товар, ранее оплаченный банковской картой, продавец обязан вернуть ему деньги также на карту. Возврат наличными возможен лишь тогда, когда покупка была оплачена также наличными (указание ЦБ от 09.12.2019 № 5348-У).

Если покупатель вернул товар в тот же день, то кассир проводит через POS-терминал операцию «Отмена». А бухгалтер просто учитывает выручку в обычном порядке.

Если же покупатель вернул товар спустя несколько дней, то бухгалтеру нужно отразить в учете обратные операции:

Дт 62 — Кт 90.1 — сторнирована выручка;

Дт 90.3 — Кт 68.2 — сторнирован НДС;

Дт 62 — Кт 57 — передано в банк-эквайер заявление на возврат средств;

Дт 57 — Кт 51 — деньги возвращены на банковскую карту покупателя.

Важно: вернуть покупателю нужно полную сумму покупки. Первоначально продавец получил деньги на счет за вычетом банковской комиссии, но это его проблемы. Удержать сумму комиссии с покупателя нельзя.

Налоговый учет по эквайрингу

При расчетах по эквайрингу на счет компании (ИП) поступает сумма за минусом банковской комиссии. Однако выручку в целях исчисления:

налога на прибыль на общем режиме;

налога на упрощенке;

единого сельскохозяйственного налога,

нужно учитывать в полном объеме.

Расходы на оплату банковских услуг по эквайрингу учитывают при расчете налогооблагаемой базы как на ОСНО и ЕСХН, так и на доходно-расходной УСН.

Порядок признания выручки зависит от налогового режима. Компании на ОСНО, которые применяют метод начисления, признают выручку в момент передачи товара покупателю (подписания акта оказания услуг).

Все ИП и компании-спецрежимники — признают выручку кассовым методом, то есть в момент поступления оплаты. Кроме того, кассовый метод вправе использовать компании на ОСНО, с доходом менее 1 млн рублей в квартал. Однако на практике, они редко применяют этот метод из-за расхождений между налоговым и бухгалтерским учетом.