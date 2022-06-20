ВЭД. Работа в ЕАЭС — новые перспективы

Сложности внешнеэкономической деятельности в 2022 году

Беспрецедентное напряжение в политических и экономических отношениях России с Европой, США и некоторыми другими государствами в 2022 году стало серьезным испытанием для российских компаний и ИП, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью.

Отключение от SWIFT

По решению Евросоюза некоторые российские банки отключены от международной платежной системы SWIFT. Меры в отношении еще нескольких — обсуждаются.

Эти банки ограничены в доступе на международную арену и не могут оперативно и в полном объеме исполнять межграничные банковские операции с зарубежными странами. Для клиентов отключенных от SWIFT кредитных организаций исполнение контрактных обязательств становится проблемой: платежи не проходят ни в одну, ни в другую стороны.

Ак Барс Банк подключен к системе SWIFT, системе CIPS (Китай), системе СПФС (Россия). У банка также есть резервные каналы связи с иностранными банками-корреспондентами для осуществления платежей в валюте. Зачисления и переводы во всех видах валют происходят в стандартном режиме.

Ограничения

Санкции, введенные Евросоюзом, США и Великобританией в отношении российского банковского сектора проявляются в запрете американским компаниям и гражданам вести расчеты через банки из санкционного списка и заморозке активов этих кредитных организаций.

Цель — ограничение доступа российским компаниям к международным расчетам и товарообмена с зарубежными контрагентами.

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Недружественные действия иностранных государств

Помимо Евросоюза и США в разной степени ввели или поддержали ограничения в отношении российского бизнеса и некоторые другие государства. В качестве ответных мер Правительство России подготовило постановление № 430 от 05.03.2022, в котором поименованы недружественные государства: 27 стран Евросоюза, США, Великобритания, Канада, Украина и еще 17 стран из разных уголков земного шара.

Сотрудничать с резидентами этих стран можно, но действует запрет на вывоз иностранной валюты, и валютный контроль в отношении сделок с представителями недружественных государств жестче. А закрытые границы делают логистику витиеватой и многоэтапной, что в конечном итоге сказывается на стоимости продукции.

Кроме того, действуют временные правила, касающиеся отдельного перечня операций:

операций между резидентами и иностранными партнерами, зарегистрированными в недружественных странах или контролируемых оттуда (постановление Правительства № 295 от 06.03.2022);

расчетов с правообладателями из недружественных государств, за исключением тех, что добросовестно исполняют свои обязательства, а также связанных с услугами связи, поставкой лекарств, медицинских изделий, продуктов, сельхозпродукции, программного обеспечения (указ Президента от 27.05.2022 № 322).

Ограничительные меры касаются определенных видов сделок: покупка недвижимости, выдача займов нерезидентам, сделки с иностранными ценными бумагами и участием в капитале иностранных компаний, зарегистрированных в недружественных странах.

Курс валюты

Резкое падение рубля повлекло введение еще одной антикризисной меры со стороны российского правительства: введена обязательная продажа валютной выручки (указ Президента от 28.02.2022 № 79).

До 24 мая 2022 года экспортеры обязаны были конвертировать в рубли 80% выручки, полученной в инвалюте. С 24 мая объем обязательной продажи валюты снизили до 50%.

В связи со стабилизацией на финансовом рынке с 10 июня Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ принято единогласное решение разрешить резидентам — участникам внешнеэкономической деятельности осуществлять обязательную продажу иностранной валюты в размере 0% суммы иностранной валюты, зачисленной на их счета в уполномоченных банках на основании внешнеторговых контрактов.

Партнерство с ЕАЭС

В свете сложностей в работе с США, Евросоюзом и некоторыми другими государствами, связи с партнерами из стран ЕАЭС для российских предпринимателей и фирм становятся интереснее, проще и перспективнее:

Обойдемся без SWIFT. Россия создала Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) — альтернативу SWIFT. Большинство российских банков работают через СПФС. Также к ней подключились все финансовые организации Беларуси и отдельные банки Кыргызстана и Армении. Сделки через банки, работающие с СПФС, не зависят от западных стран и санкций.

Расчеты в национальных валютах. Не так давно страны-участники ЕАЭС договорились о переходе на расчеты в национальных валютах. То есть расплачиваться друг с другом партнеры будут в российских и белорусских рублях, казахстанских тенге, киргизских сомах, армянских драмах. Рублевый экспортный контракт с партнером из стран ЕАЭС, защитит поставщика от скачка или обвала валютного курса.

Ак Барс Банк работает с валютами всех стран-участниц ЕАЭС. Открыть валютный счет

Сертификат СТ-1. Пока действует разрешительный порядок вывоза из России ряда товаров, определенных Правительством (постановление от 09.03.2022 № 312), в недружественные страны, но для экспорта в ЕАЭС процедура проще. Если российский экспортер получил на продукцию сертификат СТ-1, предназначенный для государств ЕАЭС, получать разрешение не нужно.

Карта «МИР». Банки стран ЕАЭС подключаются к платежной системе «МИР». Командированный сотрудник сможет расплатиться бизнес-картой национальной платежной системы или снять наличные. Visa или Mastercard не понадобятся.

Клиенты Ак Барс Банка в рамках коробочных продуктов пользуются бизнес-картой «МИР» бесплатно.

Не надо проходить таможенный контроль. Отсутствие таможенных постов на границах со странами, входящими в Единый таможенный союз, значительно ускоряет и упрощает доставку грузов. По факту сделки подайте статистический отчет в ФТС через личный кабинет участника ВЭД .

В целом совет Евразийской экономической комиссии постепенно принимает решения, так или иначе направленные на улучшение качества сотрудничества между странами, построение торговых и экономических связей.

Ак Барс Банк в партнерстве с АО «Экспортная страховая компания KazakhExport» финансирует импорт несырьевых товаров из Казахстана на срок до двух лет под льготные кредитные ставки. Клиенты смогут нарастить внешнеторговые обороты и расширить ассортимент.

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