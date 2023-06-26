Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип Ак Барс Банк
Ак Барс Банк
Индивидуальный предприниматель

Как закрыть ИП с долгами по налогам

Закрытие ИП с долгами по налогам может быть сложным и запутанным процессом. Рассмотрим, как оценить финансовое положение ИП и принять необходимые меры для урегулирования долгов перед налоговой.
35
Как закрыть ИП с долгами по налогам
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Закрытие ИП и ликвидация ООО: в чем разница

Иногда у предпринимателей возникает необходимость закрыть свою деятельность (ИП) по разным причинам.

Но что делать, если ИП с долгами? Законно ли такое закрытие?

Для начала вспомним, что ИП – это физическое лицо, узаконившее свое право заниматься предпринимательской деятельностью.

На ИП лежит полная имущественная ответственность по принятым на себя обязательствам. И аннулирование гражданско-правового статуса в этом плане ничего не меняет.

Минфин изложил свою позицию по этому вопросу в письме от 27.04.2017 № 03-03-06/1/25384, суть которого сводится к следующему: даже если гражданин снимает с себя статус индивидуального предпринимателя, то его ответственность по обязательствам перед кредиторами все равно остается.

Точка зрения Минфина понятна: после прекращения деятельности в качестве предпринимателя сам гражданин никуда не исчезает. А если с учета снимают организацию, то сведения о ней исключаются из ЕГРЮЛ, после чего она официально завершает свое существование.

По этой причине, прежде чем ликвидировать юрлицо, необходимо сначала сообщить об этом намерении кредиторам. Если у кредиторов имеются нерешенные финансовые вопросы с ООО, то решить их они смогут еще с активной организацией.

Если выяснится, что к финансовой несостоятельности (банкротству) имели отношение учредившие компанию лица, то им будет грозить субсидиарная ответственность.

Процедура закрытия ИП будет проще, если воспользоваться услугами сервиса Ак Барс Банка.

Долги у ИП: какие бывают

Работа ИП всегда пересекается с разными рисками, постоянно приходится искать пути выхода из сложных ситуаций. 

К большим расходным статьям ИП, который не получает доход от бизнеса, или его деятельность временно стоит на паузе, относятся обязательные страховые взносы за себя.

В 2023 году в качестве таких взносов ИП придется заплатить 45 842 рубля. Если деятельность ИП приносит убытки или не ведется вовсе, то лучше его закрыть.

Раньше в пакет документов, который подавали в налоговую в обязательном порядке, включалась справка из ПФР об отсутствии задолженности. Но сейчас ее наличие не обязательно.

Кстати, ФНС не имеет право отказать в приеме документов, если не погашен долг по страховым взносам.

Соответственно, закрыть ИП с долгами перед Социальным фондом не только можно, но и нужно, чтобы остановить впоследствии накопление взносов.

Ликвидация ИП

Подготовьте документы для закрытия ИП в ФНС и подайте их онлайн с помощью нашего сервиса.

Процедура закрытия ИП с долгами

Закрытие ИП с долгами может варьироваться в зависимости от конкретной ситуации. Вот несколько шагов, которые нужно предпринять:

  • Оцените свою финансовую ситуацию. 

Прежде чем приступать к закрытию ИП, необходимо точно определить объем и характер долгов. Это поможет разработать план и принять соответствующие меры.

Если снятием с учета ИП будет заниматься лично, то необходимо подготовить заявление по форме Р26001 и оплатить пошлину в 160 ₽. 

  • Урегулируйте долги и взаимоотношения с сотрудниками. 

Постарайтесь связаться с кредиторами и договориться о вариантах погашения долгов. Это может включать пересмотр графика погашения, установление выплат в рассрочку или соглашение о снижении суммы долга. Некоторые кредиторы могут быть готовы идти на компромисс, чтобы получить хотя бы часть своих денег. 

Перед закрытием ИП увольте сотрудников и перечислите им заработную плату в день увольнения. При несоблюдении этого срока вам грозят пени и штрафы — 1000-5000 рублей (ст. 5.27 КоАП). 

Сдайте отчетность по сотрудникам — РСВ, 6-НДФЛ, персонифицированные сведения по физлицам и ЕФС-1.

Страховые взносы и НДФЛ, удержанный с выплат уволенных сотрудников, нужно перечислить до того, как предприниматель подаст заявление о закрытии ИП.

Далее необходимо подать заявление в СФР о снятии с учета в качестве страхователя.

  • Сдайте в налоговую заявление по форме Р26001.

Заявление можно направить:

  • в электронном виде — через личный кабинет налогоплательщика или через Госуслуги;

  • на бумаге:

    • в ИФНС по месту регистрации — лично или через представителя;

    • по Почте России ценным письмом с описью вложения;

    • через МФЦ;

    • через нотариуса. 

  • Перечислите оставшуюся сумму страховых взносов за себя. 

Сделать это необходимо в течение 15 дней после снятия с учёта ИП (ст. 432 НК). Однако, если вы хотите учесть эту сумму при расчете налога на УСН, взносы надо перечислить ещё до закрытия ИП. 

  • Разберитесь с налоговыми обязательствами. 

Сроки погашения налогов будут зависеть от системы налогообложения ИП:

  • УСН и ЕСХН — не позднее 28 числа месяца, следующего за снятием статуса предпринимателя;

  • ОСНО: НДФЛ — не более 15 дней после прекращения регистрации, НДС — не позднее 28-го числа месяца, следующего за кварталом прекращения деятельности; 

  • ПСН — в течение действия патента в сроки, указанные в нем.

  • Сдайте отчетность.

После закрытия ИП необходимо сдать в ФНС декларации по налогам. Состав отчетности и сроки приведем в таблице:

Если денег на покрытие долгов перед бюджетом и кредиторами не хватило, то можно предпринять следующие шаги:

  • Продайте имущество. Если у вас есть активы или имущество, которое можно продать, чтобы покрыть долги, рассмотрите этот вариант. Продажа имущества может помочь уменьшить вашу задолженность перед кредиторами.

  • Обратитесь к юристу или бухгалтеру. В случае серьезных долгов или сложной финансовой ситуации рекомендуется проконсультироваться с профессионалами, такими как юристы или бухгалтеры, которые специализируются на закрытии ИП с долгами. Они смогут предоставить конкретные рекомендации и помощь в данной ситуации.

  • Подумайте о банкротстве. Если не удалось найти деньги на погашение долгов, урегулирование отношений с кредиторами, реструктуризацию долга, то возможно вам поможет процедура банкротства ИП. Этот вариант подходит только в том случае, если общая сумма долга значительно превышает стоимость ваших имущественных активов (не берется в расчет единственное жилье и некоторая другая собственность, в отношении которых взыскание не применяется).

В онлайн-сервисе Ак Барс Банка закрытие ИП происходит быстро и без лишних сложностей. Для этого нужно выбрать ИП в справочнике и система создаст необходимые документы для снятия с учета в ФНС. Предпринимателю не придется самому разбираться в бюрократических трудностях и посещать лично отделение ФНС. Система автоматически проверит документы и исключит ошибки.

Могут ли простить долги ИП

Можно ли снять статус ИП и надеяться, что государство закроет глаза на долги предпринимателя?

В 2018 году к определенным случаям применялась так называемая налоговая амнистия (давние задолженности, безнадежные к взысканию налоговые обязательства).

По амнистии происходило списание сумм, которые сформировались на 1 января 2015 года. Причем, в отношении этих задолженностей налоговая инспекция уже должна была выполнить взыскание. 

Таким образом, закрыть статус ИП с долгами по налогам на практике реально, однако за физическим лицом остается обязательство по погашению недоимок. В противном случае дело дойдет до судебных разбирательств со всеми сопутствующими тяжбами.

Ликвидация ИП

Подготовьте документы для закрытия ИП в ФНС и подайте их онлайн с помощью нашего сервиса

Реклама: ПАО «АК БАРС» БАНК, ИНН: 1653001805

Ак Барс Банк

Ак Барс Банк

Живите лучше!

8151 подписчик

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Цифровая HR платформа
    Цифровая HR платформа
    Бизнес-планирование

    Что такое SWOT-анализ, и зачем он нужен бизнесу

    SWOT-анализ — это метод стратегического планирования, который заключается в оценке сильных и слабых сторон бизнеса с учетом влияния внешних факторов. Анализ заключается в построении специальной матрицы, на основании которой формируются выводы и разрабатывается план действий.

    Что такое SWOT-анализ, и зачем он нужен бизнесу
    78
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    33
    Логотип Владимир42
    Владимир42
    Интернет и IT

    Google анонсировал новые функции в Chrome для iOS и iPadOS. Что изменилось?

    Google объявил о введении серии новых возможностей для своего браузера Chrome на платформах iOS и iPadOS, включающих более продвинутую интеграцию с Картами, Календарем, Переводчиком и Объективом. Такие услуги станут доступны непосредственно в браузере, без необходимости переходить в отдельные программы.

    26
    Логотип N.Dubrovina
    N.Dubrovina
    Отчетность в ПФР

    Сверка численности РСВ, СЗВ-М, СЗВ-Стаж: отчетности изменились, а расхождения остались

    С отменой формы СЗВ-М закончились ежеквартальные сверки Пенсионного фонда (нынешний СФР) с отчетом РСВ в части численности. При этом сверка РСВ и СЗВ-Стаж (заменена на ЕФС-1) останется. Почему возможны расхождения в численности между отчетами и что поясняем контролирующим органам.

    Сверка численности РСВ, СЗВ-М, СЗВ-Стаж: отчетности изменились, а расхождения остались
    21
    Логотип solen.b
    solen.b
    Инвестиции

    Дивиденды — что это и с чем их едят

    С момента когда недавно российские компании стали возвращаться к стабильной выплате дивидендов, о них только и говорят. Но неопытный инвестор или вообще те, кто только заинтересовался темой инвестиций, не совсем понимают о чем речь.

    Дивиденды — что это и с чем их едят
    45
    Логотип СберРешения
    СберРешения
    ЭДО в кадровом учете

    Как оптимизировать работу отдела кадров

    Ежедневно через кадровую службу проходит большой объем документов. В потоке служебной и отчетной документации немудрено совершить ошибку или упустить что-то важное, а потом разбираться со штрафами. Расскажем, с помощью каких инструментов оптимизировать работу кадровика и не выйти за рамки закона.

    Как оптимизировать работу отдела кадров
    47
    Логотип QIWI Business
    QIWI Business
    Самозанятые

    ЭДО при работе с самозанятыми в 2023 году

    Часто выгодное сотрудничество с самозанятыми омрачается проблемой — получать от них нужные документы долго и сложно. Расскажем, как наладить ЭДО с самозанятыми, подробнее в статье.

    ЭДО при работе с самозанятыми в 2023 году
    59
    Логотип Action Digital School
    Action Digital School
    Обучение для бухгалтеров

    Аналитик данных: новая профессия, которую легко освоит бухгалтер

    С развитием технологий, а особенно — нейросетей, некоторые профессии находятся под угрозой исчезновения. Это относится и к бухгалтерам, чьи рутинные задачи постепенно автоматизируются с помощью машинных технологий. И хотя на специалистов по бухучёту по-прежнему существует большой спрос, иметь запасной вариант не помешает. Тем более, у бухгалтеров есть все навыки, чтобы легко перейти в модную и хорошо оплачиваемую профессию — аналитик данных.

    Аналитик данных: новая профессия, которую легко освоит бухгалтер
    1
    73
    Логотип Консалтинг Онлайн
    Консалтинг Онлайн
    Ликвидация бизнеса

    Как ликвидировать организацию: основания, порядок, сроки и этапы ликвидации юридического лица

    По ряду причин бизнес может закрыться. И правильно завершить все дела можно только при помощи ликвидации юридического лица, проведенной согласно всем нормам действующих законов. Течение процедуры в том числе зависит от организационно-правовой формы компании, которая вступает в нее. Однако этапы ликвидации для организаций разной ОПФ в целом одинаковы.

    48
    Читать еще