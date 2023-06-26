Как закрыть ИП с долгами по налогам

Закрытие ИП и ликвидация ООО: в чем разница
Иногда у предпринимателей возникает необходимость закрыть свою деятельность (ИП) по разным причинам.
Но что делать, если ИП с долгами? Законно ли такое закрытие?
Для начала вспомним, что ИП – это физическое лицо, узаконившее свое право заниматься предпринимательской деятельностью.
На ИП лежит полная имущественная ответственность по принятым на себя обязательствам. И аннулирование гражданско-правового статуса в этом плане ничего не меняет.
Минфин изложил свою позицию по этому вопросу в письме от 27.04.2017 № 03-03-06/1/25384, суть которого сводится к следующему: даже если гражданин снимает с себя статус индивидуального предпринимателя, то его ответственность по обязательствам перед кредиторами все равно остается.
Точка зрения Минфина понятна: после прекращения деятельности в качестве предпринимателя сам гражданин никуда не исчезает. А если с учета снимают организацию, то сведения о ней исключаются из ЕГРЮЛ, после чего она официально завершает свое существование.
По этой причине, прежде чем ликвидировать юрлицо, необходимо сначала сообщить об этом намерении кредиторам. Если у кредиторов имеются нерешенные финансовые вопросы с ООО, то решить их они смогут еще с активной организацией.
Если выяснится, что к финансовой несостоятельности (банкротству) имели отношение учредившие компанию лица, то им будет грозить субсидиарная ответственность.
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Долги у ИП: какие бывают
Работа ИП всегда пересекается с разными рисками, постоянно приходится искать пути выхода из сложных ситуаций.
К большим расходным статьям ИП, который не получает доход от бизнеса, или его деятельность временно стоит на паузе, относятся обязательные страховые взносы за себя.
В 2023 году в качестве таких взносов ИП придется заплатить 45 842 рубля. Если деятельность ИП приносит убытки или не ведется вовсе, то лучше его закрыть.
Раньше в пакет документов, который подавали в налоговую в обязательном порядке, включалась справка из ПФР об отсутствии задолженности. Но сейчас ее наличие не обязательно.
Кстати, ФНС не имеет право отказать в приеме документов, если не погашен долг по страховым взносам.
Соответственно, закрыть ИП с долгами перед Социальным фондом не только можно, но и нужно, чтобы остановить впоследствии накопление взносов.
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Процедура закрытия ИП с долгами
Закрытие ИП с долгами может варьироваться в зависимости от конкретной ситуации. Вот несколько шагов, которые нужно предпринять:
Оцените свою финансовую ситуацию.
Прежде чем приступать к закрытию ИП, необходимо точно определить объем и характер долгов. Это поможет разработать план и принять соответствующие меры.
Если снятием с учета ИП будет заниматься лично, то необходимо подготовить заявление по форме Р26001 и оплатить пошлину в 160 ₽.
Урегулируйте долги и взаимоотношения с сотрудниками.
Постарайтесь связаться с кредиторами и договориться о вариантах погашения долгов. Это может включать пересмотр графика погашения, установление выплат в рассрочку или соглашение о снижении суммы долга. Некоторые кредиторы могут быть готовы идти на компромисс, чтобы получить хотя бы часть своих денег.
Перед закрытием ИП увольте сотрудников и перечислите им заработную плату в день увольнения. При несоблюдении этого срока вам грозят пени и штрафы — 1000-5000 рублей (ст. 5.27 КоАП).
Сдайте отчетность по сотрудникам — РСВ, 6-НДФЛ, персонифицированные сведения по физлицам и ЕФС-1.
Страховые взносы и НДФЛ, удержанный с выплат уволенных сотрудников, нужно перечислить до того, как предприниматель подаст заявление о закрытии ИП.
Далее необходимо подать заявление в СФР о снятии с учета в качестве страхователя.
Сдайте в налоговую заявление по форме Р26001.
Заявление можно направить:
в электронном виде — через личный кабинет налогоплательщика или через Госуслуги;
на бумаге:
в ИФНС по месту регистрации — лично или через представителя;
по Почте России ценным письмом с описью вложения;
через МФЦ;
через нотариуса.
Перечислите оставшуюся сумму страховых взносов за себя.
Сделать это необходимо в течение 15 дней после снятия с учёта ИП (ст. 432 НК). Однако, если вы хотите учесть эту сумму при расчете налога на УСН, взносы надо перечислить ещё до закрытия ИП.
Разберитесь с налоговыми обязательствами.
Сроки погашения налогов будут зависеть от системы налогообложения ИП:
УСН и ЕСХН — не позднее 28 числа месяца, следующего за снятием статуса предпринимателя;
ОСНО: НДФЛ — не более 15 дней после прекращения регистрации, НДС — не позднее 28-го числа месяца, следующего за кварталом прекращения деятельности;
ПСН — в течение действия патента в сроки, указанные в нем.
Сдайте отчетность.
После закрытия ИП необходимо сдать в ФНС декларации по налогам. Состав отчетности и сроки приведем в таблице:
Если денег на покрытие долгов перед бюджетом и кредиторами не хватило, то можно предпринять следующие шаги:
Продайте имущество. Если у вас есть активы или имущество, которое можно продать, чтобы покрыть долги, рассмотрите этот вариант. Продажа имущества может помочь уменьшить вашу задолженность перед кредиторами.
Обратитесь к юристу или бухгалтеру. В случае серьезных долгов или сложной финансовой ситуации рекомендуется проконсультироваться с профессионалами, такими как юристы или бухгалтеры, которые специализируются на закрытии ИП с долгами. Они смогут предоставить конкретные рекомендации и помощь в данной ситуации.
Подумайте о банкротстве. Если не удалось найти деньги на погашение долгов, урегулирование отношений с кредиторами, реструктуризацию долга, то возможно вам поможет процедура банкротства ИП. Этот вариант подходит только в том случае, если общая сумма долга значительно превышает стоимость ваших имущественных активов (не берется в расчет единственное жилье и некоторая другая собственность, в отношении которых взыскание не применяется).
В онлайн-сервисе Ак Барс Банка закрытие ИП происходит быстро и без лишних сложностей. Для этого нужно выбрать ИП в справочнике и система создаст необходимые документы для снятия с учета в ФНС. Предпринимателю не придется самому разбираться в бюрократических трудностях и посещать лично отделение ФНС. Система автоматически проверит документы и исключит ошибки.
Могут ли простить долги ИП
Можно ли снять статус ИП и надеяться, что государство закроет глаза на долги предпринимателя?
В 2018 году к определенным случаям применялась так называемая налоговая амнистия (давние задолженности, безнадежные к взысканию налоговые обязательства).
По амнистии происходило списание сумм, которые сформировались на 1 января 2015 года. Причем, в отношении этих задолженностей налоговая инспекция уже должна была выполнить взыскание.
Таким образом, закрыть статус ИП с долгами по налогам на практике реально, однако за физическим лицом остается обязательство по погашению недоимок. В противном случае дело дойдет до судебных разбирательств со всеми сопутствующими тяжбами.
Ликвидация ИП
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