Как закрыть ИП с долгами по налогам

Закрытие ИП с долгами по налогам может быть сложным и запутанным процессом. Рассмотрим, как оценить финансовое положение ИП и принять необходимые меры для урегулирования долгов перед налоговой.

Закрытие ИП и ликвидация ООО: в чем разница

Иногда у предпринимателей возникает необходимость закрыть свою деятельность (ИП) по разным причинам.

Но что делать, если ИП с долгами? Законно ли такое закрытие?

Для начала вспомним, что ИП – это физическое лицо, узаконившее свое право заниматься предпринимательской деятельностью.

На ИП лежит полная имущественная ответственность по принятым на себя обязательствам. И аннулирование гражданско-правового статуса в этом плане ничего не меняет.

Минфин изложил свою позицию по этому вопросу в письме от 27.04.2017 № 03-03-06/1/25384, суть которого сводится к следующему: даже если гражданин снимает с себя статус индивидуального предпринимателя, то его ответственность по обязательствам перед кредиторами все равно остается.

Точка зрения Минфина понятна: после прекращения деятельности в качестве предпринимателя сам гражданин никуда не исчезает. А если с учета снимают организацию, то сведения о ней исключаются из ЕГРЮЛ, после чего она официально завершает свое существование.

По этой причине, прежде чем ликвидировать юрлицо, необходимо сначала сообщить об этом намерении кредиторам. Если у кредиторов имеются нерешенные финансовые вопросы с ООО, то решить их они смогут еще с активной организацией.

Если выяснится, что к финансовой несостоятельности (банкротству) имели отношение учредившие компанию лица, то им будет грозить субсидиарная ответственность.

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Долги у ИП: какие бывают

Работа ИП всегда пересекается с разными рисками, постоянно приходится искать пути выхода из сложных ситуаций.

К большим расходным статьям ИП, который не получает доход от бизнеса, или его деятельность временно стоит на паузе, относятся обязательные страховые взносы за себя.

В 2023 году в качестве таких взносов ИП придется заплатить 45 842 рубля. Если деятельность ИП приносит убытки или не ведется вовсе, то лучше его закрыть.

Раньше в пакет документов, который подавали в налоговую в обязательном порядке, включалась справка из ПФР об отсутствии задолженности. Но сейчас ее наличие не обязательно.

Кстати, ФНС не имеет право отказать в приеме документов, если не погашен долг по страховым взносам.

Соответственно, закрыть ИП с долгами перед Социальным фондом не только можно, но и нужно, чтобы остановить впоследствии накопление взносов.

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Процедура закрытия ИП с долгами

Закрытие ИП с долгами может варьироваться в зависимости от конкретной ситуации. Вот несколько шагов, которые нужно предпринять:

Оцените свою финансовую ситуацию.

Прежде чем приступать к закрытию ИП, необходимо точно определить объем и характер долгов. Это поможет разработать план и принять соответствующие меры.

Если снятием с учета ИП будет заниматься лично, то необходимо подготовить заявление по форме Р26001 и оплатить пошлину в 160 ₽.

Урегулируйте долги и взаимоотношения с сотрудниками.

Постарайтесь связаться с кредиторами и договориться о вариантах погашения долгов. Это может включать пересмотр графика погашения, установление выплат в рассрочку или соглашение о снижении суммы долга. Некоторые кредиторы могут быть готовы идти на компромисс, чтобы получить хотя бы часть своих денег.

Перед закрытием ИП увольте сотрудников и перечислите им заработную плату в день увольнения. При несоблюдении этого срока вам грозят пени и штрафы — 1000-5000 рублей (ст. 5.27 КоАП).

Страховые взносы и НДФЛ, удержанный с выплат уволенных сотрудников, нужно перечислить до того, как предприниматель подаст заявление о закрытии ИП.

Далее необходимо подать заявление в СФР о снятии с учета в качестве страхователя.

Сдайте в налоговую заявление по форме Р26001.

Заявление можно направить:

в электронном виде — через личный кабинет налогоплательщика или через Госуслуги;

на бумаге: в ИФНС по месту регистрации — лично или через представителя; по Почте России ценным письмом с описью вложения; через МФЦ; через нотариуса.

Перечислите оставшуюся сумму страховых взносов за себя.

Сделать это необходимо в течение 15 дней после снятия с учёта ИП (ст. 432 НК). Однако, если вы хотите учесть эту сумму при расчете налога на УСН, взносы надо перечислить ещё до закрытия ИП.

Разберитесь с налоговыми обязательствами.

Сроки погашения налогов будут зависеть от системы налогообложения ИП:

УСН и ЕСХН — не позднее 28 числа месяца, следующего за снятием статуса предпринимателя;

ОСНО: НДФЛ — не более 15 дней после прекращения регистрации, НДС — не позднее 28-го числа месяца, следующего за кварталом прекращения деятельности;

ПСН — в течение действия патента в сроки, указанные в нем.

Сдайте отчетность.

После закрытия ИП необходимо сдать в ФНС декларации по налогам. Состав отчетности и сроки приведем в таблице:

Если денег на покрытие долгов перед бюджетом и кредиторами не хватило, то можно предпринять следующие шаги:

Продайте имущество. Если у вас есть активы или имущество, которое можно продать, чтобы покрыть долги, рассмотрите этот вариант. Продажа имущества может помочь уменьшить вашу задолженность перед кредиторами.

Обратитесь к юристу или бухгалтеру. В случае серьезных долгов или сложной финансовой ситуации рекомендуется проконсультироваться с профессионалами, такими как юристы или бухгалтеры, которые специализируются на закрытии ИП с долгами. Они смогут предоставить конкретные рекомендации и помощь в данной ситуации.

Подумайте о банкротстве. Если не удалось найти деньги на погашение долгов, урегулирование отношений с кредиторами, реструктуризацию долга, то возможно вам поможет процедура банкротства ИП. Этот вариант подходит только в том случае, если общая сумма долга значительно превышает стоимость ваших имущественных активов (не берется в расчет единственное жилье и некоторая другая собственность, в отношении которых взыскание не применяется).

В онлайн-сервисе Ак Барс Банка закрытие ИП происходит быстро и без лишних сложностей. Для этого нужно выбрать ИП в справочнике и система создаст необходимые документы для снятия с учета в ФНС. Предпринимателю не придется самому разбираться в бюрократических трудностях и посещать лично отделение ФНС. Система автоматически проверит документы и исключит ошибки.

Могут ли простить долги ИП

Можно ли снять статус ИП и надеяться, что государство закроет глаза на долги предпринимателя?

В 2018 году к определенным случаям применялась так называемая налоговая амнистия (давние задолженности, безнадежные к взысканию налоговые обязательства).

По амнистии происходило списание сумм, которые сформировались на 1 января 2015 года. Причем, в отношении этих задолженностей налоговая инспекция уже должна была выполнить взыскание.

Таким образом, закрыть статус ИП с долгами по налогам на практике реально, однако за физическим лицом остается обязательство по погашению недоимок. В противном случае дело дойдет до судебных разбирательств со всеми сопутствующими тяжбами.

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