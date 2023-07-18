Расчетный и лицевой счет: в чем разница, когда применяются

Иногда возникает путаница при определении понятий расчетного и лицевого счета. Разбираемся, в чем разница, как расчетный счет упрощает жизнь бизнесу и почему вместо него нельзя использовать лицевой счет.

Расчетный счет

Это банковский счет для проведения операций, связанных с бизнесом.

С расчетного счета можно:

Платить налоги, страховые взносы, пени, штрафы, госпошлины. Перечислять зарплату сотрудникам. Рассчитываться с контрагентами. Принимать безналичную оплату от клиентов. Перечислять арендные платежи. Рассчитываться по кредитам и займам. Оплачивать взнос в УК организации.

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Закон не требует обязательно иметь расчетный счет, но юрлицам и ИП удобнее работать при его наличии:

Они могут заключать договоры более чем на 100 тыс. рублей.

Бизнес не ограничен в видах расходов. Если расчетного счета нет, деньги можно потратить только на зарплату, страховые взносы, личные нужды ИП, оплату товаров, работ, услуг, выдачу наличных под отчет, выдачу займов.

Можно подключить эквайринг и принимать от клиентов безналичную оплату. Многие покупатели привыкли пользоваться картами и оплачивать покупки онлайн. А в рознице доля безналичных платежей достигает 80% и выше.

Бизнес может получить кредит на развитие бизнеса. Кредит может потребоваться на модернизацию, развитие нового направления и покрытие кассового разрыва. Одно из условий кредитования — наличие расчетного счета в банке, так как именно на него переводятся кредитные деньги.

Можно подключить услугу зарплатный проект и снизить нагрузку на бухгалтерию. Такая услуга позволяет автоматизировать процесс выпуска карт и зачисления зарплаты.

Можно открыть корпоративную карту, приобретать с ее помощью товары для хозяйственных нужд, оплачивать расходы на рекламу и командировки, ГСМ, госпошлины и др. ИП вправе тратить средства и на личные нужды.

Можно подключить полезные сервисы и делегировать им рутинные процессы, например, онлайн-бухгалтерию от Ак Барс Банка. Сервис возьмет на себя бухгалтерский, кадровый и налоговый учет, сам сформирует отчетность во все контролирующие органы. А правовая помощь онлайн поможет развивать бизнес легально. Таким образом бизнес может передать часть задач внешним провайдерам и сэкономить трудовые и денежные ресурсы, а также время, которое можно потратить на стратегические задачи.

Самозанятому ИП счет тоже нужен, особенно если оплату ему переводят юрлица. Самозанятое физлицо может принимать платежи на личный банковский счет.

Открыть расчетный счет можно в разных банках. Перед этим сравните несколько предложений: какие предлагаются тарифы и лимиты, можно ли открыть бизнес-карту, есть ли мобильное приложение и какие-либо полезные сервисы.

Чтобы открыть счет, нужно подать заявку — обычно это можно сделать на сайте банка, по телефону или в офисе. В любом случае будет необходимо предоставить оригиналы документов. Каждый банк запрашивает свой пакет документов.

В большинстве случае счет открывают в течение 2-3 рабочих дней, а в течение 5 последующих банк передает сведения в ФНС, ФСС и ССП.

В Ак Барс Банке можно открыть расчетный счет для бизнеса и через 3 минуты после подачи заявки уже получить реквизиты. После этого можно принимать оплату от юрлиц. Вы бесплатно получите открытие счета, подключение эквайринга и первый месяц обслуживания. Далее стоимость РКО зависит от тарифа, который вы можете выбрать на сайте банка и изменить через интернет-банк. Банк предоставляет бесплатный перевод до 2 млн рублей для клиентов любого банка РФ, возможность открытия счетов в разных валютах и отсутствие комиссии при выполнении определенных условий. На остаток по счету начисляется до 7,02% годовых. Оставить заявку

Лицевой счет

Лицевые счета, открываемые в банках, выполняют разные функции для граждан и организаций.

Физические лица используют его для оплаты услуг юрлиц, получения кредитов и платежей по ним, получения заработной платы или хранения денег на вкладе, перевода родственникам, снятия наличных. Они могут пользоваться лицевым счетом по своему усмотрению, в отличие от организаций и ИП.

Бизнес может открывать лицевые счета, но не может применять их для ведения предпринимательской деятельности. Оплачивать товары и услуги поставщиков и принимать оплату от клиентов с помощью лицевого счета не получится.

Банки открывают лицевые счета юрлицам и ИП. Чаще всего компании используют такие счета для выплаты зарплаты.

Лицевые банковские счета бывают таких типов:

сберегательные;

расчетные;

операционные;

инвестиционные.

Пример лицевого использования лицевого счета. В компании семь сотрудников. При открытии зарплатного проекта к расчетному счету привязывается по одному лицевому счету на каждого трудящегося, а в день выплаты зарплаты деньги с расчетного счета разносятся по лицевым счетам.

Условия открытия счета зависят от банка. В Ак Барс Банке вы можете открыть лицевой счет на выгодных условиях. Коробочные предложения включают выдачу нескольких карт к одному счету, кешбэк за покупки, до 12% годовых на остаток и бесплатное обслуживание при соблюдении условий. Ознакомиться со всеми преимуществами можно здесь.

В чем разница между лицевым и расчетным счетом

Сравнение счетов показано в таблице.

Что случится при нарушении правил использования счета

Организация или ИП не могут вести операционные расчеты через лицевой счет, иначе банк приостановит операции или заблокирует счет. Такое требование банк указывает в договоре с клиентом.

Если организация проводит по расчетному счету более 30 операций в день, переводы на крупные суммы (более 100 тыс. рублей в день или 1 млн рублей в месяц), большое количество контрагентов (больше 10 в день или 50 в месяц) тоже могут насторожить банк и привести к блокировке операций.

Кроме того, партнеры могут отказаться сотрудничать с компанией, нарушающей правила использования расчетного счета. Им удобнее проводить платежи по безналичному расчету, чтобы, в том числе, обезопасить себя от проверок ФНС и по 115-ФЗ.

Расчётный счёт для бизнеса Открытие счёта бесплатно, обслуживание первый месяц 0 ₽, реквизиты сразу онлайн Открыть счет

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