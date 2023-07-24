АУСН и разделение операций по счетам

Особенность применения АУСН — отсутствие обязанности сдачи отчетности. Данные о доходе налоговая получает от банка, ККТ или из личного кабинета на сайте ФНС. Для корректного разделения на учитываемые и неучитываемые операции, которые проходят по счёту, налоговая разработала методические рекомендации.

Разберем подробнее, как ФНС рекомендует разделять операции при определении налоговой базы по АУСН и что нужно учесть при составлении платёжки.

АУСН и разделение операций: зачем это нужно

Автоупрощенка, как экспериментальный режим налогообложения, была введена на территории четырех регионов РФ с 1 июля 2022 года. В их числе — Москва, Московская и Калужская области, Республика Татарстан.

Отличительная особенность АУСН — отсутствие обязанности сдавать налоговую отчетность. Данные о доходах и расходах инспекция получает, как уже было сказано выше, от банка, ККТ или из личного кабинета налогоплательщика на сайте ФНС.

Для того чтобы банк мог корректно определить, является ли операция, которая проходит по счёту, налогооблагаемой или нет, ФНС разработала специальную кодировку.

С её помощью кредитное учреждение определяет, относится ли доход или расход к налоговой базе по УСН. Ведь не все операции, проходящие по счёту, можно включить в состав доходной или расходной части по АУСН.

Методические рекомендации не являются НПА, они носят рекомендательный характер и не содержат правовых норм. Ответственности за несоблюдение рекомендованного порядка разделения операций не предусмотрено. Разберём более детально, что из себя представляют данные методические рекомендации, и как они облегчают жизнь автоупрощенцу.

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Основные разделы методических рекомендаций по АУСН

Методические рекомендации, предложенные ФНС, состоят из 4 разделов:

Общие положения.

В этом разделе даётся краткая характеристика режима автоупрощёнки.

Основные понятия.

Содержит перечень основных понятий, которые используются в документе.

Общий подход к разделению операций.

Этот раздел включает типы операций, которые относятся к налоговой базе (приходные и расходные операции), операции, которые не относятся к налоговой базе по АУСН, приводятся специальные коды, необходимые для идентификации каждой операции, проходящей по счёту.

Рекомендации по разделению операций.

В этом разделе ФНС даёт рекомендации по разделению операций на учитываемые и неучитываемые при определении налоговой базы по АУСН.

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Зачем операции присваивается определённый признак и для чего это нужно

Для правильного расчёта налоговой базы по АУСН все операции, проходящие по счёту, разделяются на входящие и исходящие, а также на учитываемые и неучитываемые.

Каждой операции присваивается определённый признак:

Приход — признак, присваиваемый операции, которая увеличивает налоговую базу. Например, доход от оказания услуг или от сдачи имущества в аренду, от продажи товаров или выполнение работ. Возврат прихода — признак, присваиваемый расходной операции, при которой производится возврат ранее учтенного дохода. Например, возврат средств, если покупатель вернул товар. Расход — признак, присваиваемый операции, при которой происходит уменьшение налоговой базы. Например, покупка материалов или закупка товаров, выплата зарплаты сотрудникам или оплата аренды. Возврат расхода — признак, которым характеризуются операции, связанные с возвратом ранее понесённых затрат. Например, обратная ситуация, когда автоупрощенец получает деньги за возврат оплаченных ранее товаров.

Указанными признаками отмечаются только те операции, которые включаются в налоговую базу. Если операция не подлежит включению в состав доходов или расходов по АУСН, ей присваивается признак «Не налоговая база». Например, этим признаком будет отмечена операция по приобретению предпринимателем имущества для личных целей.

Обратите внимание, что одна операция может иметь несколько признаков. Например, автоупрощенец перечислил своему сотруднику заработную плату и матпомощь. Часть выплаты, приходящаяся на зарплату работника, будет иметь признак «Расход», а оставшаяся часть, относящаяся к выплате материальной помощи, — «Не налоговая база».

Если банк не будет иметь достаточно информации для определения признака операции, он по умолчанию присвоит входящим поступлением признак «Приход», а исходящим — «Не налоговая база». В этом случае налогоплательщик может самостоятельно скорректировать признак в срок не позднее седьмого числа следующего месяца.

Если в указанный срок корректировка не последует, операция будет считаться подтверждённой, и чтобы её исправить в дальнейшем, упрощенцу отведут стандартный срок исковой давности — 3 года.

Кодировка операций. Что это и зачем она нужна

Если формируется платёжное поручение на оплату или направляется счёт на оплату контрагенту, автоупрощенец может использовать специальную кодировку. Она поможет банку правильно определить тип операции: относится ли она к налоговой базе или нет.

Укажите код в реквизите «24» (Назначение платежа) после основного текста. От основного текста код нужно отделить + с обеих сторон.

Методические рекомендации предлагают использовать три основных кода:

«Б» — этим кодом следует «маркировать» операции, которые относятся к налоговой базе по АУСН.

Разделения на приходные и расходные операции нет. Этим кодом обозначается и приход, и расход.

Например, организация на АУСН оказала своему контрагенту услуги на сумму 20 000 руб. В поле «24» (Назначение платежа) контрагент укажет «Оплата услуг по договору № 1 от 20.07.2023 без НДС +Б+».

«Н» — код для операций, которые не учитываются при определении налоговой базы по АУСН.

Например, предприниматель на автоупрощёнке купил для личных нужд кофемашину стоимостью 90 000 руб. Укажите такое назначение платежа: «Покупка кофемашины по счёту № 1 от. 20.07.2023 +Н+».

«В» — возврат прихода или расхода.

Организация на АУСН вернула контрагенту партию бракованного товара на общую сумму 250 000 руб. В платёжном поручении контрагент укажет: «Возврат средств по договору № 1 от 20.07.2023 +В+».

«БХХХ.YY» — этим кодом определяют операции, которые частично учитываются в составе налоговой базы по АУСН.

Например, организация перечислила своему сотруднику зарплату и материальную помощь. В платёжном поручении необходимо будет указать: «Заработная плата за июль 2023 года и материальная помощь в связи с бракосочетанием Васильевой Н.В. +Б120000.00+».

Х — обозначается основная сумма денег в любой валюте, а Y — сумма копеек.

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