Интернет-банк для юридических лиц. Как можно полноценно работать со счётом онлайн

Функционал систем дистанционного банковского обслуживания уже давно вышел за пределы отправки платежных поручений и выгрузки выписок. Современные банковские приложения и интернет-банки позволяют управлять различными бизнес-процессами, находясь в любой точке мира.

Актуальная информация

Основа системы дистанционного банковского обслуживания (интернет-банка и мобильного приложения) — работа с расчетным счетом. Компании могут отправлять платежи поставщикам, работникам, платить налоги, быстро и в пару кликов совершать операции.

В системы ДБО встроены справочники, которыми могут пользоваться компании при формировании платежных документов:

по ИНН можно подтянуть наименование получателя платежа и оценить его благонадежность;

осуществлять рассылку выписок по расписанию.

Также клиенты могут создавать и вести реестры контрагентов и работников, используя выгрузку из учетной программы, чтобы не вводить все сведения вручную.

Поэтому экстренно отправить платеж партнеру не составит проблем: все реквизиты сохранятся в системе ДБО, а отправить платеж можно из любого места, где есть интернет.

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Интернет-банк — это безопасная система дистанционного банковского обслуживания, которая позволяет:

создавать и проводить платежные документы в рублях и иностранной валюте, а также документы валютного контроля:

получать информацию по операциям по счетам и остаткам, выписки и приложения к ним:

общаться с банком, быть в курсе событий по расчетному счету, банковских новостей и тарифов;

подключиться к услуге «1С:ДиректБанк АББО»;

обеспечить безопасное хранение электронной подписи;

подключиться к платежной интеграции сервиса «Облачная бухгалтерия»;

открывать дополнительные счета в рублях и иностранной валюте;

работать с кредитами, депозитами и продуктами с неснижаемым остатком;

подключать услуги и получать справки, не приходя в офис.

Интернет-банк уведомит клиента о происходящих событиях, важные задачи не пройдут мимо. Даже когда под рукой нет компьютера или ноутбука, бизнес не встанет на паузу. Банковские приложения для мобильных телефонов умеют делать большинство операций, доступных в интернет-банке.

Так Ак Барс Мобильный:

хранит информацию о контрагентах и совершенных транзакциях;

оповещает о всех операциях, чтобы клиент видел перемещения средств и мог контролировать остаток и исполнение задач;

формирует выписку по счету в разных форматах и при необходимости отправляет ее на электронную почту;

отображает курсы валют;

формирует аналитику;

обеспечивает безопасный доступ через авторизацию по пин-коду или отпечатку пальца.

Также в Ак Барс Мобильный можно выставлять счета контрагентам, проверять их надежность, формировать, подписывать и отправлять платежные поручения. Поэтому даже если руководитель компании или предприниматель в отъезде, работники получат зарплату без задержек, а поставки не сорвутся из-за неоплаты.

Учет и отчетность

Сервисы онлайн-бухгалтерии используют информацию об остатках и оборотах по счетам для формирования отчетов и расчета налогов, а встроенный ЭДО с контролирующими органами позволяет отправлять отчетность без перехода в сторонние приложения.

В интернет-банке индивидуальный предприниматель может автоматически и бесплатно перейти на АУСН — автоматизированную упрощенную систему налогообложения.

Для малого и начинающего бизнеса, когда каждая копейка на счету, онлайн-бухгалтерия — существенное подспорье. Можно не нанимать на работу бухгалтера, а также не тратиться на создание дополнительного рабочего места и программы для бухучета и документооборота с госорганами.

Если же вы работаете в команде и подготовку платежных документов делегируете другим работникам, в интернет-банке можно настроить права доступа лиц к документам компании и разделение их полномочий. Руководителю останется только подписать документ с помощью Рутокена ЭЦП 2.0 или с помощью приложения для смартфонов PayControl.

Сложные задачи поручите онлайн-бухгалтерии Ак Барс Банка, которая готова взять на себя бухгалтерский, налоговый и кадровый учет ИП и ООО на УСН, ОСНО и ПСН. А персональный налоговый календарь напомнит о сроках уплаты налогов и сдачи отчетности.

Зарплата

Зарплатный проект — сервис для обеспечения расчетов с персоналом, как в части оплаты труда, так и перечисления подотчетных сумм. Компания управляет выпуском карт, формирует реестры на перечисление денег и контролирует их зачисление.

В интернет-банке удобный интерфейс и легкая интеграция с сервисом «Моё дело». Так в едином окне бизнес сможет не только работать с расчетным счетом, но и:

вести кадровый учет и расчеты с персоналом;

вести бухгалтерский учет;

выставлять счета и акты;

рассчитывать налоги;

формировать и отправлять отчетность.

Откройте расчетный счет в Ак Барс Банке и управляйте своими счетами онлайн.

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