Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип Ак Барс Банк
Ак Барс Банк
Интернет-банкинг

Интернет-банк для юридических лиц. Как можно полноценно работать со счётом онлайн

Функционал систем дистанционного банковского обслуживания уже давно вышел за пределы отправки платежных поручений и выгрузки выписок. Современные банковские приложения и интернет-банки позволяют управлять различными бизнес-процессами, находясь в любой точке мира.
29
Интернет-банк для юридических лиц. Как можно полноценно работать со счётом онлайн
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Актуальная информация

Основа системы дистанционного банковского обслуживания (интернет-банка и мобильного приложения) — работа с расчетным счетом. Компании могут отправлять платежи поставщикам, работникам, платить налоги, быстро и в пару кликов совершать операции.

В системы ДБО встроены справочники, которыми могут пользоваться компании при формировании платежных документов:

  • по ИНН можно подтянуть наименование получателя платежа и оценить его благонадежность;

  • осуществлять рассылку выписок по расписанию.

Также клиенты могут создавать и вести реестры контрагентов и работников, используя выгрузку из учетной программы, чтобы не вводить все сведения вручную.

Поэтому экстренно отправить платеж партнеру не составит проблем: все реквизиты сохранятся в системе ДБО, а отправить платеж можно из любого места, где есть интернет.

Онлайн-бухгалтерия

Бухгалтерский, кадровый и налоговый учет онлайн для ИП и ООО на УСН, патенте и ОСНО.

Интернет-банк — это безопасная система дистанционного банковского обслуживания, которая позволяет:

  • создавать и проводить платежные документы в рублях и иностранной валюте, а также документы валютного контроля:

  • получать информацию по операциям по счетам и остаткам, выписки и приложения к ним:

  • общаться с банком, быть в курсе событий по расчетному счету, банковских новостей и тарифов; 

  • подключиться к услуге «1С:ДиректБанк АББО»;

  • обеспечить безопасное хранение электронной подписи;

  • подключиться к платежной интеграции сервиса «Облачная бухгалтерия»;

  • открывать дополнительные счета в рублях и иностранной валюте;

  • работать с кредитами, депозитами и продуктами с неснижаемым остатком;

  • подключать услуги и получать справки, не приходя в офис.

Интернет-банк уведомит клиента о происходящих событиях, важные задачи не пройдут мимо. Даже когда под рукой нет компьютера или ноутбука, бизнес не встанет на паузу. Банковские приложения для мобильных телефонов умеют делать большинство операций, доступных в интернет-банке.

Так Ак Барс Мобильный:

  • хранит информацию о контрагентах и совершенных транзакциях;

  • оповещает о всех операциях, чтобы клиент видел перемещения средств и мог контролировать остаток и исполнение задач;

  • формирует выписку по счету в разных форматах и при необходимости отправляет ее на электронную почту;

  • отображает курсы валют;

  • формирует аналитику;

  • обеспечивает безопасный доступ через авторизацию по пин-коду или отпечатку пальца.

Также в Ак Барс Мобильный можно выставлять счета контрагентам, проверять их надежность, формировать, подписывать и отправлять платежные поручения. Поэтому даже если руководитель компании или предприниматель в отъезде, работники получат зарплату без задержек, а поставки не сорвутся из-за неоплаты.

Учет и отчетность

Сервисы онлайн-бухгалтерии используют информацию об остатках и оборотах по счетам для формирования отчетов и расчета налогов, а встроенный ЭДО с контролирующими органами позволяет отправлять отчетность без перехода в сторонние приложения. 

В интернет-банке индивидуальный предприниматель может автоматически и бесплатно перейти на АУСН — автоматизированную упрощенную систему налогообложения. 

Для малого и начинающего бизнеса, когда каждая копейка на счету, онлайн-бухгалтерия — существенное подспорье. Можно не нанимать на работу бухгалтера, а также не тратиться на создание дополнительного рабочего места и программы для бухучета и документооборота с госорганами.

Если же вы работаете в команде и подготовку платежных документов делегируете другим работникам, в интернет-банке можно настроить права доступа лиц к документам компании и разделение их полномочий. Руководителю останется только подписать документ с помощью Рутокена ЭЦП 2.0 или с помощью приложения для смартфонов PayControl.

Сложные задачи поручите онлайн-бухгалтерии Ак Барс Банка, которая готова взять на себя бухгалтерский, налоговый и кадровый учет ИП и ООО на УСН, ОСНО и ПСН. А персональный налоговый календарь напомнит о сроках уплаты налогов и сдачи отчетности.

Зарплата

Зарплатный проект — сервис для обеспечения расчетов с персоналом, как в части оплаты труда, так и перечисления подотчетных сумм. Компания управляет выпуском карт, формирует реестры на перечисление денег и контролирует их зачисление.

В интернет-банке удобный интерфейс и легкая интеграция с сервисом «Моё дело». Так в едином окне бизнес сможет не только работать с расчетным счетом, но и:

  • вести кадровый учет и расчеты с персоналом;

  • вести бухгалтерский учет; 

  • выставлять счета и акты;

  • рассчитывать налоги;

  • формировать и отправлять отчетность.

Откройте расчетный счет в Ак Барс Банке и управляйте своими счетами онлайн.

Расчетный счет для бизнеса

Открытие счета бесплатно, обслуживание первый месяц 0 ₽, реквизиты сразу онлайн

Реклама: ПАО «АК БАРС» БАНК, ИНН: 1653001805, erid: LjN8KKtLA

Ак Барс Банк

Ак Барс Банк

Живите лучше!

8895 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип nlukina
    nlukina
    Обучение для бухгалтеров

    ❗️Экстренно: полный разбор масштабных поправок в НК РФ. Самые нужные вебинары для бухгалтера

    Эксперты «Клерка» уже разобрали все изменения в законодательстве и подготовили для вас вебинары, где расскажут, что нужно учесть бухгалтерам.

    ❗️Экстренно: полный разбор масштабных поправок в НК РФ. Самые нужные вебинары для бухгалтера
    23
    Логотип 1CVDGB
    1CVDGB
    Бухгалтерский учет

    Особенности бухгалтерского учета на предприятиях ЖКХ. На что обратить особое внимание

    Бухгалтерский учет — часть процесса регулирования финансовых процессов в любой организации. В сфере ЖКХ (жилищно-коммунальное хозяйство) бухгалтерия имеет свои особенности, связанные со спецификой деятельности данного сектора.

    Особенности бухгалтерского учета на предприятиях ЖКХ. На что обратить особое внимание
    9
    Логотип Ак Барс Банк
    Ак Барс Банк
    Интернет-банкинг

    Интернет-банк для юридических лиц. Как можно полноценно работать со счётом онлайн

    Функционал систем дистанционного банковского обслуживания уже давно вышел за пределы отправки платежных поручений и выгрузки выписок. Современные банковские приложения и интернет-банки позволяют управлять различными бизнес-процессами, находясь в любой точке мира.

    Интернет-банк для юридических лиц. Как можно полноценно работать со счётом онлайн
    29
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Общество

    Лучшие медицинские учреждения, больницы и поликлиники в Сербии. Платные и Бесплатные

    Медицинская сфера является одной из ключевых областей, заботящихся о здоровье населения, и Сербия не является исключением. В стране существует множество медицинских учреждений, больниц и поликлиник, предоставляющих разнообразные медицинские услуги как платно, так и бесплатно.

    Лучшие медицинские учреждения, больницы и поликлиники в Сербии. Платные и Бесплатные
    15
    Логотип Projecto.pro
    Projecto.pro
    Менеджмент

    Роль и значение метрик в управлении проектами. Как оценить проектную деятельность?

    Оценить, насколько эффективно работает пекарь или плотник, очень просто — нужно всего лишь подсчитать, сколько он выпекает булочек или сколачивает табуреток. Но такой очевидный критерий не срабатывает, когда речь идёт об оценке эффективности работы над бизнес-проектом. Для её измерения были разработаны специальные метрики.

    Роль и значение метрик в управлении проектами. Как оценить проектную деятельность?
    26
    Логотип Такском
    Такском
    Больничные

    Электронный больничный 2023: что нужно знать бухгалтеру

    Больничные листы в 2023 году выдаются в электронном формате, а выплата пособий по нетрудоспособности осуществляется в проактивном режиме. Работодатель платит только за три дня болезни, остальную сумму сотрудник получает напрямую от СФР. Расскажем, как организовать работу бухгалтера в соответствии с требованиями закона.

    Электронный больничный 2023: что нужно знать бухгалтеру
    220
    Логотип СберКорус
    СберКорус
    Уничтожение документов

    Найти и уничтожить: утилизация документов по всем правилам

    Документы в компании нужно хранить определенное время, а затем их необходимо уничтожить. Но нельзя просто взять и выбросить или сжечь ненужные бумаги: существуют определенные правила уничтожения документов с истекшими сроками хранения. О них и поговорим.

    Найти и уничтожить: утилизация документов по всем правилам
    209
    Читать еще