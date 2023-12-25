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Инвестиции

Куда бизнесу инвестировать свободные деньги 

Бывает так, что в конце года у компании остаются свободные средства. Нужно принять решение: что же с ними делать? Сегодня разберем, какие есть варианты выгодных инвестиций для бизнеса.
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Куда бизнесу инвестировать свободные деньги 
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Можно ли все деньги оставить на расчетном счете

Это самый банальный способ, но не самый лучший. Почему?

  • Легко потратить. 

Деньги, которые без дела лежат на расчетном счете, рано или поздно найдут себе применение. Причем это может быть незапланированная спонтанная трата, которой не было бы, если бы деньги не лежали на счете.

  • Упущенная выгода.

Когда вы копите деньги на расчетном счете, как в копилке, то теряете доход. Тот, который могли бы получить, если бы деньги работали. С очередным повышением ключевой ставки — на этот раз до 16% годовых, ставки по депозитам тоже выросли. Если вы не планируете сложных инвестиций, то воспользуйтесь хотя бы банковским депозитом

Например, у вас скопилось 6 млн рублей свободных денег. Вы разместили их на депозит под 10% годовых. Тогда ваш ежемесячный доход составит 50 тысяч рублей.

Некоторые банки ежемесячно начисляют проценты на остаток, но, как правило, ставки в этом случае ниже, чем для депозита.

Ак Барс Банк предлагает максимальный доход с минимальными условиями по вкладу «Новогодний спринт». Его можно открыть онлайн на срок от 7 до 30 дней на сумму от 30 тысяч до 30 млн рублей. Ставка — 14% годовых.

Куда инвестировать деньги

Есть несколько вариантов, куда инвестировать деньги с максимальной выгодой для компании.

Инвестиции в драгоценные металлы

Кроме депозитных счетов, можно завести себе металлический счет и хранить там драгоценные металлы. Однако чтобы правильно инвестировать в золото, нужно обладать знаниями рынка драгметаллов и постоянно мониторить ситуацию на нем. 

По сути, вы покупаете виртуальный золотой слиток и ждете, пока цена на него вырастет, чтобы продать выгодно.

Инвестиции в ценные бумаги

Свободные деньги можно направить в акции и облигации. Но тут, как и в предыдущем пункте, без специальных знаний не обойтись. 

Если вы хотите стать инвестором, то можно доверить свои деньги управляющей компании, совместно с которой вы разработаете стратегию инвестирования. 

Ваши деньги будут направлены на покупку ценных бумаг, а вы сможете получать дополнительный доход от совершения торговых операций с ними на бирже.

Инвестиции в малый бизнес 

Можно попробовать открыть собственный малый бизнес или проинвестировать начинающий стартап. Важно — найти перспективную идею и хороших исполнителей. Сегодня вузы проводят много различных стартап-акселераций и марафонов, где талантливые студенты ищут инвесторов на свои проекты.

Можно приобрести оборудование, например, кофемашины для кофейни, и сдавать их в аренду всем желающим открыть такой бизнес. Можно самому открыть вендинг — в том числе купить, например, франшизу.

Однако нужно помнить, что бизнес-процессы часто непредсказуемы, и результаты могут сильно варьироваться в зависимости от множества факторов, таких как конкуренция, изменения в законодательстве, экономические условия и т. д.

Кроме того, бизнес, как правило, требует значительного времени для возврата инвестиций. В течение этого периода могут возникнуть непредвиденные проблемы или возможности, которые повлияют на результаты.

Инвестиции в недвижимость

Если денег скопилось столь много, что хватит на приобретение недвижимого имущества, то почему бы не инвестировать в новый офис-центр или другую коммерческую недвижимость, которую затем будете сдавать в аренду? Можно также взять в аренду имущество и сдавать его в субаренду.

Банковский депозит

Во всех предыдущих случаях деньги не будут сами по себе приносить пассивный доход. Чтобы инвестиции оказались успешными, деньгами нужно грамотно управлять. 

К тому же это всегда риск: золото и ценные бумаги могут подорожать или упасть в цене, на рынке недвижимости может произойти кризис, а бизнес — это вообще одна из самых рискованных и долгосрочных инвестиций. Здесь можно как получить значительный доход, так и потерять большие деньги.

Без особых знаний можно вложить деньги в банковский депозит. Но при этом важно правильно подойти к выбору депозита, ведь есть вклады, снять которые досрочно нельзя. Выходит, если компании срочно понадобятся деньги, то снять их не получится или получится, но с потерей всего дохода. 

В результате кроме срока вклада нужно изучить, как начисляются проценты, каковы условия досрочного снятия и есть ли возможность пополнения.

«Новогодний спринт» от Ак Барс Банка — выгодный вклад по ставке 14% годовых. Разместите свои деньги на короткий срок и получите дополнительный доход без дополнительных усилий.

До 29 декабря 2023 года можно заключить неоднократное количество сделок на размещение депозита «Новогодний спринт».

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Комментарии

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