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Кредитование

Кредит или лизинг. Что и когда выгоднее для бизнеса

Когда предприятию нужно купить оборудование, недвижимость, автомобиль, а собственных денег не хватает — можно взять кредит или лизинг. Разбираемся, когда бизнесу выгоднее лизинг, а когда — кредит
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Кредит или лизинг. Что и когда выгоднее для бизнеса
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Чтобы купить дорогостоящие станки, транспорт или складские помещения, нужно выдернуть из оборота большую сумму. Это не всегда рационально. Иногда выгоднее покупать на заемные деньги или воспользоваться услугами лизинговой компании. Рассказываем, чем кредит отличается от лизинга и какой вариант выгоднее.

Чем отличается кредит от лизинга

Суть сделки. При покупке в кредит деньги предоставляет банк на заранее согласованных условиях:

  • срок — максимальный срок кредитования устанавливает банк;

  • процентная ставка — зависит от действующей ключевой ставки и условий банка;

  • требования к заемщику — устанавливает банк. 

Лизинг — это аренда имущества, которое находится в собственности лизинговой компании. После окончания договора компания может выкупить имущество или вернуть его собственнику.

Например, предприятию нужно закупить промышленное оборудование. При оформлении кредита банк перечисляет деньги на расчетный счет компании, и заемщик самостоятельно оплачивает оборудование. Оно сразу же становится собственностью предприятия. А с банком компания рассчитывается по установленному графику платежей.

Если компания оформляет оборудование в лизинг, с продавцом рассчитывается лизинговая компания, которая и становится собственником. По договору лизинга она сдает купленное оборудование предприятию в аренду.

Использование заемных средств. В лизинг вы можете купить только непотребляемое имущество, например, здание, оборудование, автомобиль. Но нельзя получить в лизинг земельный участок. В бухучете непотребляемое имущество называют основными средствами. 

Взять кредит для бизнеса можно на любые цели: на оборудование, недвижимость, земельный участок, пополнение оборотных средств. 

Право собственности и учет объекта. Когда оформляют кредит на оборудование или спецтехнику, имущество сразу переходит в собственность заемщика и отражается на балансе компании. Банк только финансирует покупку.

Лизинговое имущество — собственность лизингодателя. После окончания договора аренды клиент может его выкупить.

Обеспечение. Многие банки предлагают юридическим лицам экспресс-кредит — максимальную сумму устанавливает банк. Например, в Ак Барс Банке можно получить без залога до 10 млн рублей. Но если компания оформляет кредит на покупку автомобиля или промышленного здания, банк может взять имущество в залог, а в качестве поручителей привлечь генерального директора и учредителя.

Если предприятие оформляет кредит на покупку узкопрофильного оборудования, банк может затребовать дополнительный залог, чтобы обезопасить себя от невозврата. Если предприятие не справится с долговой нагрузкой, банку будет сложно продать узкопрофильное оборудование и вернуть деньги. 

При лизинге имущество находится в собственности лизинговой компании, поэтому дополнительного обеспечения не нужно. Если клиент не сможет вносить арендные платежи по договору лизинга, он возвращает имущество лизингодателю. Но лизингодатель сам определяет, покупку какого имущество он готов финансировать, а какого — нет. 

Требования к заемщику. Банк устанавливает требования к заемщику и формирует необходимый пакет документов. Обычно требования достаточно жесткие: срок деятельности на рынке от 6 месяцев или 1 года, финансовая стабильность, отсутствие налоговой задолженности и другое. Банк внимательно проверяет заемщика, представленные документы и через 5-7 дней выносит решение.

При лизинге условия менее строгие. Получить решение по лизингу можно в течение одного-двух дней. 

 Процентные ставки устанавливаются индивидуально и зависят от разных условий: срока кредита, суммы, является ли заемщик клиентом банка. Но в большинстве случаев переплата по кредиту получается ниже, чем выкупная стоимость имущества по договору лизинга. 

Кредитная история. Информация по кредиту и лизингу появляется в кредитной истории компании. Но сведения о полученном лизинге общедоступны — их размещают на сайте Федресурса в карточке юридического лица.

График платежей. Кредитный и лизинговый договоры могут предусматривать разные способы выплат: ежемесячно, поквартально или индивидуальный платеж, например, для компаний сезонного бизнеса.

Налоги. Налоговые платежи при кредите и лизинге рассчитываются по-разному.

Имущественный и транспортный налоги

Когда имущество оформляют в собственность, компания платит налог: за недвижимость — имущественный, за автомобиль — транспортный. Если имущество покупается в кредит, налог рассчитывают с первого дня оформления в собственность.

Обычно лизинговое имущество учитывается на балансе лизинговой компании, она и платит за него налоги. Но в договоре можно прописать, что имущество учитывается на балансе лизингополучателя. Например, компания зарегистрировала автомобиль в ГИБДД на свое имя, она и платит транспортный налог. 

Налог на добавленную стоимость

Когда компания покупает имущество в кредит, НДС можно сразу заявить к вычету. Но при условии, что продавец — плательщик НДС. При этом к возмещению нельзя заявить проценты по кредиту.

При лизинге НДС начисляется на сумму арендных платежей. Их можно подать к возмещению, но не сразу, а в конце срока действия договора лизинга.

Пример 

Компания собирается обновить автопарк. Цена автомобиля 3 млн рублей с НДС 20%. Сделку компания рассматривает с помощью кредита или лизинга. В обоих случаях переплата по кредиту и удорожание по лизингу составит 900 000 ₽. Договор планируют заключить на 50 месяцев с ежемесячным платежом. Рассчитаем сумму НДС при покупке автомобиля в кредит и лизинг:

3 000 000 ₽ / 120% х 20% = 500 000 ₽ — сумма возмещения НДС при покупке в кредит (проценты не учитываются). 

(3 000 000 ₽ + 900 000 ₽) / 120% х 20% = 650 000 ₽ — сумма возмещения НДС при покупке в лизинг (проценты учитываются).

Налог на прибыль

Если компания купила имущество в кредит, его ставят на баланс предприятия и начисляют амортизацию.

Когда имущество в лизинге, налоговый вычет зависит от того, кто является собственником имущества:

  • лизинговая компания — покупатель рассчитывает налог на прибыль аналогично расходам на аренду;

  • компания-клиент — она учитывает амортизацию, может применять повышающий коэффициент до 3. Если арендные платежи по лизингу превышают амортизацию, их можно учитывать в расходах.

На нескольких примерах мы рассчитали экономию от кредита и лизинга по налогу на прибыль, налогам на ОСН, налогам на УСН «Доходы минус расходы» и ЕСХН.

В каких случаях выгода будет выше, узнаете в продолжении статьи в Life Profit.

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