Ак Барс Банк
Банковские гарантии

Банковские гарантии: как отразить в налоговом и бухгалтерском учете

Обеспечение исполнения обязательств — частое условие получения займов, поставки товаров (работ, услуг) и участия в госзакупках, когда банк гарантирует исполнение обязательств одной стороной сделки перед другой. За свои услуги банк взимает плату, отражение в учете которой зависит от предмета обеспеченной сделки.
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Банковские гарантии: как отразить в налоговом и бухгалтерском учете
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Что такое банковская гарантия

Банковская (независимая) гарантия — это финансовый инструмент, который страхует одну из сторон договорных отношений (бенефициара) от несоблюдения условий договора другой стороной (принципалом).

Банк выступает гарантом сделки, которая совершается при условии выдачи гарантии, и за свои услуги взимает комиссию. Если наступает гарантийный случай, банк выплачивает бенефициару собственные деньги, а после требует их возмещения принципалом.

Банки предлагают организациям и предпринимателям гарантии:

  • для участия в госзакупках;

  • для закупки товаров, работ или услуг;

  • для обеспечения исполнения таможенных и налоговых обязательств.

Пошаговая инструкция по получению банковской гарантии здесь.

Бухгалтерский учет банковских гарантий

Отражение банковских гарантий в учете сторон сделки происходит по-разному и зависит от обязательства, на которое гарантия предоставляется.

Учет у принципала

Для учета расчетов с банком за выдачу гарантии используют счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», а при перечислении вознаграждения гаранта формируют следующую проводку Дт 76 Кт 51.

Когда цель получения банковской гарантии — обеспечить исполнение обязательств по приобретаемому имуществу, то комиссия за ее получение формирует себестоимость этого имущества, так как непосредственно связана с его покупкой. Поэтому и в бухгалтерском учете комиссию относят на счет учета имущества:

  • сч. 01 — если сделка предполагает приобретение основных средств: Дт 01 Кт 76.

  • сч. 08 — когда речь идет о приобретении или строительстве объектов основных средств, приобретении земельных участков: Дт 08 Кт 76.

  • сч. 10 — если сделка предполагает приобретение материалов: Дт 10 Кт 76.

  • сч. 41— при закупке товаров: Дт 41 Кт 76.

Если банк предоставляет независимую гарантию на другие цели, не связанные с приобретением имущества, то принципал относит банковскую комиссию за выдачу гарантии на счета расходов по обычным видам деятельности:

  • сч. 20— если предметом сделки являются работы или услуги для основного производства, например, обслуживание оборудования основных цехов: Дт 20 Кт 76.

  • сч. 23 — если предметом сделки являются работы или услуги для вспомогательного производства: Дт 23 Кт 76.

  • сч. 25 — когда компания закупает работы или услуги для общепроизводственных нужд, например, ремонт помещений: Дт 25 Кт 76.

  • сч. 26 — если оплачиваются общехозяйственные расходы, например, корпоративное обучение HR-специалистов или финансистов: Дт 26 Кт 76.

  • сч. 44 — если предметом сделки является продажа готовой продукции и товаров: Дт 44 Кт 76.

  • сч. 91 — если комиссия (вознаграждение гаранту) отражается в составе прочих расходов: Дт 91 Кт 76.

Ак Барс Банк выдает банковские гарантии стоимостью до 120 млн рублей для участия в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ.

При оформлении банковской гарантии с целью получения кредита, расходы на ее получение списывают равномерно в течение действия кредитного договора (сч. 97) или признают единовременно — учитывают в составе прочих расходов на счете 91.2. Выбранный вариант учета закрепите в учетной политике (п. 7 ПБУ 1/2008):

  • Дт 97 Кт 76.

  • Дт 91.2 Кт 76.

Когда принципал возмещает банку-гаранту свою задолженность перед контрагентом, которая возникла в результате исполнения гарантом обязательств по банковской гарантии перед бенефициаром (наступления гарантийного случая), дохода у него не возникает (п. 2 ПБУ 9/99). При этом у него не возникает и расхода, так как он погашает свое имеющееся обязательство и экономические выгоды не снижаются. В бухгалтерском учете это отражается проводками:

  • Дт 60 (66, 67, 76) Кт 76— принципал признал кредиторскую задолженность перед банком, выдавшем гарантию;

  • Дт 76 Кт 51 — принципал перечислил банку-гаранту денежные средства в погашение кредиторской задолженности.

Учет у бенефициара

Бенефициар учитывает полученную банковскую гарантию по дебету забалансового счета 008.

Балансовый учет банковской гарантии у бенефициара возникает только тогда, когда принципал не исполнил свои обязательства, и банк по гарантии перечислил бенефициару деньги в счет погашения задолженности принципала.

Бухгалтерские записи выглядят так:

  • Дт 51 Кт 76 — от банка-гаранта поступила сумма задолженности принципала;

  • Дт 76 Кт 62 (58.3, 76) — задолженность принципала списана;

  • Кт 008— прекращенное обеспечение списано.

Налоговый учет банковских гарантий

Аналогично бухгалтерскому учету налоговый учет банковской гарантии зависит от того, для обеспечения каких обязательств она получена.

Учет у принципала

Расходы на оплату услуг банка по предоставлению гарантии должны быть экономически обоснованы и документально подтверждены (п. 1 ст. 252 НК).

Налогоплательщики, которые используют метод начисления, отражают их в налоговом учете на дату выдачи банковской гарантии (пп. 3 п. 7 ст. 272 НК).

При использовании кассового метода начисления расходы в налоговом учете признаются на дату уплаты вознаграждения банку (п. 3 ст. 273 НК).

Однако, если гарантия выдана на несколько налоговых периодов, и ее размер зависит от длительности гарантийного обеспечения, то при методе начисления расходы на ее получение нужно учитывать равномерно в течение всего срока (письмо Минфина от 07.02.2022 № 03-03-06/1/7902).

Если банковское обеспечение предусмотрено договором поставки имущества, то в целях налогообложения прибыли комиссию за выдачу банковской гарантии включают в:

  • первоначальную стоимость приобретаемого имущества (п. 2 ст. 254, п. 1 ст. 257 НК), если приобретаются основные средства или материалы;

  • в состав косвенных расходов (ст. 320 НК), если приобретаются товары для перепродажи.

Банковскую комиссию за выдачу гарантии по договорам на оказание работ или услуг включают в состав:

К последним относят и вознаграждение банка за оформление гарантии с целью получения кредита, за исключением случаев, когда заемные средства привлекаются для покупки основного средства. Тогда комиссию гаранта нужно включать в стоимость этого основного средства (письмо Минфина от 01.08.2005 № 03-03-04/1/111).

Другие примеры, когда банковская гарантия учитывается в составе внереализационных расходов:

  • для возмещения НДС в заявительном порядке (ст. 176.1 НК);

  • для освобождения от уплаты акциза при экспорте произведенной подакцизной продукции (п. 2 ст. 184 НК);

  • для освобождения от уплаты авансов по акцизам на алкогольную и/или подакцизную спиртосодержащую продукцию (п. 11 ст. 204 НК);

  • для обеспечения исполнения таможенных обязательств (ст. 61 закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ).

Ак Барс Банк включен ФТС и Минфином в списки банков, которые вправе выдавать соответствующие гарантии по уплате пошлин, налогов и для работы 44-ФЗ и 223-ФЗ.

При наступлении гарантийного случая у принципала возникает задолженность перед банком, который выдал гарантию. Погашение этой задолженности при определении базы по налогу на прибыль не учитывают, так как экономическая выгода не возникает.

Учет у бенефициара

При применении метода начисления бенефициар принимает к налоговому учету выручку в момент отгрузки товаров, работ или услуг (п. 1, 3 ст. 271 НК). Поэтому погашение задолженности принципала банком-гарантом в налоговом учете бенефициара не отражается.

Если же бенефициар использует кассовый метод, то выплата от банка по гарантии за реализованные товары, работы или услуги признается его доходом (п. 1 ст. 346.15 НК). Если же поступление денег от банка-гаранта покрыло задолженность в виде процентов по выданным займам, то для бенефициара это внереализационный доход (п. 6 ч. 2 ст. 250 НК).

При использовании кассового метода начисления доходы в налоговом учете признаются на дату поступления денежных средств от банка (п. 2 ст. 273 НК).

Ак Барс Банк — банк с высоким рейтингом надежности (рейтинг Эксперта РА (ruA-) и АКРА (A(RU)) и широким выбором выдаваемых гарантий. Подать заявку на рассмотрение можно в режиме реального времени и с минимальным набором документов.

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Комментарии

1
  • Вадим

    спасибо, для меня своевременная статья, как раз начали работать с клиентами, которые получают контракты через госзакупки. Коллеги, кстати вопрос - кто уже работает с цифровыми (электронными) контрактами, с 1 апреля их делают обязательными, там ведь и актирование будет электронным? Задумываюсь, а как получать потом от клиентов документы ля учета, в каком виде?

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