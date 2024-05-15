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Ак Барс Банк
Интернет-эквайринг

Доставка товара курьером: как интернет-магазину принимать оплату

Возможность выбрать вариант расчетов повышает лояльность и привлекает покупателей, а современные технологии позволяют обеспечить этот выбор без дополнительных затрат. Разбираем все возможные способы приема оплаты интернет-магазином с курьерской доставкой.
Доставка товара курьером: как интернет-магазину принимать оплату
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Курьер не принимает оплату за товары

Далеко не всегда курьер, который доставляет товар покупателю, получает за него оплату. Причины — разные, например:

  • Магазин доставляет товары только после получения 100% предоплаты онлайн.

  • Покупатель заказал в интернет-магазине и оплатил товар на сайте продавца. Задача курьера — доставить заказ получателю-третьему лицу. К такой схеме покупатели прибегают, например, когда нужно сделать подарок или привезти продукты пожилому человеку, но нет возможности приехать лично.

Чтобы принимать оплату через сайт, продавцу нужен интернет-эквайринг — технология, которая считывает данные банковских карт без самой пластиковой карты и платежного терминала. Специальное оборудование для этого не требуется.

Для проведения платежа нужны персональные сведения о покупателе и данные физической или виртуальной банковской карты, поэтому создание безопасных условий для платежей — основная задача магазина и банка-эквайера.

Кроме того, эквайринг — платная услуга, поэтому при выборе банка-эквайера нужно учитывать размер эквайринговой комиссии, так как минимизация издержек важна не только начинающему бизнесу, когда каждая копейка на счету, но и уже раскрученным предприятиям, когда даже небольшие банковские комиссии за счет большого оборота превращаются в крупные суммы.

Интернет-эквайринг от Ак Барс Банка — это низкие комиссии от 1,4 до 2,6% и многоступенчатая система безопасности платежей:

  • протокол обработки интернет-транзакций 3-D Secure;

  • автоматическое подключение сайта продавца к системе банка по противодействия мошенничеству;

  • проверка по множественным параметрам, в том числе исторических данных уже проведенных операций во всей эквайринговой сети банка.

А еще платежную страницу можно оформить в дизайне бренда компании.

Курьер принимает оплату за товары

Чтобы курьер мог принимать оплату в момент доставки товара покупателю, у него должно быть оборудование:

1.     Мобильная онлайн-касса — если курьер принимает только оплату наличными. Однако многие покупатели стремятся избежать наличных расчетов. Да и продавцу наличные создают неудобства, так как:

  • нужно обеспечить курьера сдачей;

  • нужно обеспечить безопасность курьера особенно, если доставляются дорогостоящие товары;

  • курьер должен уметь выявлять фальшивые купюры;

  • курьеру нужно вернуться на базу, чтобы сдать выручку и т.д.

2.     Мобильная онлайн-касса и банковский терминал или онлайн-касса с эквайрингом — чтобы покупатели могли расплатиться не только наличными, но и банковской картой.

Основной недостаток переносных онлайн-кассрасходы на их приобретение и обслуживание:

  • Стоимость одной мобильной кассы может достигать 30 тыс. рублей в зависимости от набора функций, объема фискального накопителя и т.д., приобрести нужно аппарат для каждого сотрудника на доставке.

  • В любой кассе (в том числе мобильной) нужно менять фискальный накопитель по мере заполнения или при истечении срока действия. Несвоевременная замена накопителя грозит штрафом по ст. 14.5 КоАП.

Кроме того, бизнесу необходимо контролировать заряд аккумулятора мобильной онлайн-кассы, а курьеру помимо товара для покупателя нужно нести с собой оборудование.

Однако, снизить расходы на ККТ и не выдавать онлайн-кассы курьерам можно:

  • Аренда облачной кассы избавит продавца от необходимости обслуживать и ремонтировать, так как физически касса устанавливается в специальном дата-центре, а курьер принимает оплату через приложение в гаджете. Однако, из расходов по-прежнему остается приобретение фискального накопителя по мере окончания срока годности или заполнения, а также арендная плата.

  • Сервис «Эквайринг в телефоне» от Ак Барс Банка — это приложение для приема платежей с помощью мобильного телефона. Для оплаты покупателю достаточно считать своим смартфоном, сформированный сервисом QR-код или приложить банковскую карту к мобильному устройству продавца. Платежи по QR проходят посредством СБП. Курьеру нужен любой мобильный телефон с NFC-модулем на Android 10 и выше.

Чтобы начать принимать платежи с помощью смартфона, откройте расчетный счет и подключите эквайринг в телефоне через Ак Барс Бизнес Драйв. Затем бесплатно скачайте приложение на смартфон и принимайте платежи. До 31 мая по акции «Эквайринг в телефоне. СБП без комиссии» бизнес может принимать платежи через QR-код СБП, используя смартфон и не платить комиссию за расчётные операции.

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