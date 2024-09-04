Налоговая амнистия за дробление бизнеса: как это будет работать, условия и порядок

Если в 2022–2024 в вашем бизнесе происходило дробление, с 12.07.24 есть шанс избежать доначислений, пеней, штрафов, если отказаться от этой схемы по доброй воле. Рассказываем, как все работает.

Кто может воспользоваться налоговой амнистией

Тот, кто дробил бизнес, т.е. вел, по сути, единую деятельность, но разделял ее между несколькими лицами — фирмами, ИП, которые:

самостоятельны лишь формально;

подконтрольны одним и тем же лицам.

Цель подобного разделения лишь одна — не потерять право на спецрежим с тем, чтобы платить как можно меньше налогов, то есть получить необоснованную налоговую выгоду.

От каких платежей можно избавиться по налоговой амнистии

Это следующие платежи:

Доначисления налогов за 2022–2024 гг., которые были получены именно по поводу дробления. Начисленные на них суммы пеней. Штрафы по п. 1 ст. 119, 120, 122 НК.

Внимание: амнистируются только суммы, непосредственно связанные с применением дробления.

Как их узнать? С 12 июля 2024 г. налоговики их указывают в актах и решениях. Это прямое требование закона (п. 10 ст. 6, п. 1 ст. 8 закона от 12.07.24 N 176-ФЗ, далее — закон № 176-ФЗ). В этих документах должны присутствовать:

конкретное описание процедур дробления;

расчет доначислений, пеней и наложенных штрафов в связи с дроблением.

С 12 июля 2024 г. вступление в силу таких решений приостанавливается (п. 4 ст. 6, п. 1 ст. 8 закона № 176-ФЗ), доначисления, пени и штрафы не должны взыскиваться.

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Два условия налоговой амнистии

1. Амнистию можно получить по решению, которое вступило в силу в период с 12 июля 2024 г. Решения, которые начали действовать раньше, придется или обжаловать, или, если не получится, выполнять.

2. Необходимо, чтобы были установлены обстоятельства, прекращающие обязанность платить суммы, связанные с дроблением. А конкретно:

Выездные проверки (или проверка) 2025, 2026 гг. не выявили факты дробления. Если по итогам проверок 2025–2026 гг. налоговики выявят, что вы продолжаете применять дробление, то приостановленные части решений старых решений (за 2022–2024 гг.) вступят в силу одновременно с новыми (за 2025–2026 гг.) (п. 7 ст. 6 закона № 176-ФЗ).

По 2025, 2026 гг. выездные проверки не проводились. Отметим, что проверка 2025 г. может быть проведена не позднее 31 декабря 2028 г., 2026 г. — не позднее 31 декабря 2029 г. Если эти даты остались в прошлом, а проверки так и не назначены, то «дробленческие» доначисления, пени, штрафы платить уже не нужно будет.

Вы добровольно отказались от применения дробления — лучше ДО того, как будут назначены выездные проверки 2025, 2026 гг. Также можно амнистироваться, изменив структуру бизнеса, чтобы уйти от дробления.

Организация-налогоплательщик находится в процессе ликвидации, банкротства, по поводу нее принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ.

Что значит «добровольно отказаться от дробления»

Это означает пересмотреть показатели, определяющие применяемый налоговый режим. Закон предписывает (подп. 2 п. 1 ст. 6 закона № 176-ФЗ):

определить сумму дохода, консолидированную по группе лиц, участвующих в дроблении;

учесть и другие показатели по группе, которые влияют на возможность применения спецрежима;

на основе рассчитанных доходов и показателей определить, какой налоговый режим следует применять;

налоги рассчитать, исходя из режима, который должен применяться, с учетом доходов и показателям;

сдать корректную отчетность;

уплатить налоги. Если налоги уже уплачены в заниженном размере, то нужно их добровольно доплатить.

Если выяснилось, что в прошедшем периоде было нельзя применять спецрежим, то необходимо отказаться от применения спецрежима. При добровольном отказе стоит подать аналогичное сообщение (уведомление) в порядке, аналогичном порядку отправки уведомления при обычной утрате права на спецрежим.

Дробление продолжают члены группы

Не исключено, что один налогоплательщик прекратил операции дробления, но ИФНС в процессе выездной проверки выясняет, что в 2025 или в 2026 г. дробление продолжила другая группа.

Если будет установлено, что эта группа–«преемник» подконтрольна тем же лицам, что и налогоплательщик, прекративший применение дробления, то доначисления, пени, штрафы должен уплатить «преемник» (п. 13 ст. 6 закона № 176-ФЗ).

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