Как вести бизнес и не нарушать 115-ФЗ

Руководитель службы внутреннего контроля Ак Барс Банка Сергей Мешалкин поделился, на что обращают внимание банки при сотрудничестве с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в целях исполнения 115-ФЗ. Рассказываем о самых важных моментах.

Зачем бизнесу знать 115-ФЗ

Закон 115-ФЗ — один из наиболее важных в деятельности предпринимательского сообщества. Его нужно знать всем владельцам бизнеса. Закон действует уже больше 20 лет, каждые полгода меняется и дополняется.

115-ФЗ регулирует противодействие отмыванию денежных средств, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. Отмывание денежных средств — это придание законного вида денежным средствам, которые получены в результате предположительно совершенного преступления.

На практике предприниматели чаще всего сталкиваются с исполнением этого закона на примере банков. Кредитным организациям важно понимать суть операций клиентов и не сомневаться в их законности.

Закон также регулирует противодействие террористической активности, но способы реакции на отмывание денежных средств и противодействие терроризму разные. Это регулирование больше связано с деятельностью физических лиц.

Чтобы исполнять закон, банки должны следовать старой политике «знай своего клиента», чтобы понимать, что предприниматель занимается законным бизнесом и риск обслуживания его невелик или управляем. Банк должен проверять клиента до приема на обслуживание и потом анализировать проводимые им транзакции. Если кредитная организация выявляет подозрительные или незаконные операции, то должна сообщить об этом в Росфинмониторинг.

Как банки проверяют клиентов и оценивают риски

Идентификация и изучение клиентов

Больше внимания банки уделяют клиентам, которые попадают в группы риска. Например, если у компании есть лицензируемые виды деятельности.

Банки проводят идентификацию клиентов до открытия счета, устанавливают информацию о представителях и выгодоприобретателях, конечных бенефициарных владельцах, проверяют их документы.

Документы должны быть действительными, подлинниками или заверенными копиями. Если речь идет об иностранных документах, они должны быть переведены на русский и выданы компетентными органами иностранных государств.

Банки проверяют клиентов:

на наличие связей с экстремизмом, терроризмом и распространением оружия массового уничтожения;

по списку лиц из базы банка с негативной информацией;

по списку лиц со статусом «Публичное должностное лицо»;

по списку иноагентов.

Анализ и оценка рисков

При оценке клиента банки обращают внимание на:

выписку из ЕГРЮЛ;

информацию о конечных бенефициарах, включая их гражданство, дату рождения, паспортные данные, визы, адрес места жительства, ИНН;

наличие задолженности по налоговым платежам;

наличие лицензируемых видов деятельности;

сведения о финансовом положении и основных видах деятельности;

соответствие заявленной деятельности клиента его ОКВЭД;

наличие сайта и нет ли этого сайта в списке запрещенных;

оценку ЦБ уровня риска совершения подозрительных операций;

цель установления и предполагаемый характер деловых отношений с банком;

ориентирована ли деятельность клиента на частое снятие денежных средств;

есть ли офисное помещение, склады и др.

Банку важно понимать, что клиент ведет реальную деятельность, а не маскирует незаконные операции.

Для оценки рисков сотрудничества с бизнесом банки используют платформу «Знай своего клиента» (Платформа ЗСК). Это сервис, с помощью которого кредитные организации получают от Банка России информацию об уровне риска вовлеченности юрлиц и ИП в проведение подозрительных операций.

Банк России видит транзакции по всей банковской системе и может определить сомнительные операции клиента. Стоит отметить, что 99% компаний ЦБ оценивает как бизнес с низким уровнем риска.

Юрлица и ИП, в свою очередь, должны обновлять информацию о себе, предоставленную в банк, регулярно в зависимости от уровня риска:

при низком уровне риска — раз в три года;

при среднем или высоком уровне — не реже раза в год;

если возникли сомнения в достоверности полученной ранее информации (например, если поступили данные от налоговой, правоохранительных органов или физлиц, которые являются клиентами предпринимателя) — то в течение семи рабочих дней.

Компании должны располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и направлять ее по запросу уполномоченных органов (ФНС, Росфинмониторинг) в течение 7 рабочих дней со дня получения запроса.

Если бизнес не отвечает на запросы уполномоченных органов, могут последовать штрафы по ст. 14.25.1 КоАП: 30—40 тысяч — для должностных лиц, 100–500 тысяч — штрафы для юрлиц.

Благонадежные компании и сомнительные операции

Банк оценивает ИП и юрлиц как благонадежных клиентов, если они:

Проводят платежи, соответствующие заявленной деятельности.

Готовы предоставить документы, которые подтверждают экономическую цель операции.

Осуществляют операции по уплате налоговых платежей (не менее 2% от общего дебетового оборота).

Не используют корпоративные карты для обналичивания денег.

Анализируют и контролируют долю платежей с НДС, уплачивают расходные платежи без НДС.

Сотрудничают с благонадежными контрагентами. Если у компании нет доступа к платформе «Знай своего клиента», информацию о благонадежности может предоставить банк.

К признакам сомнительного характера деятельности, которые могут привлечь внимание банка, привести к ограничениям дистанционного банковского обслуживания и повышению риска в системе ЗСК, относятся:

Необычный, запутанный характер сделки.

Несоответствие сделки целям деятельности организации.

Отказ от предоставления информации или задержки в ее предоставлении.

Излишняя поспешность в проведении расчетов.

Основные причины ограничения операций по счету связаны с тем, что компания снимает наличные регулярно и в крупных размерах, а также с подозрениями банков в том, что бизнес проводит сомнительные операции.

Подозрительными считаются операции по незаконному обналичиванию денежных средств, продажа наличной выручки, операции транзитного характера. Подозрения в их наличии могут возникнуть, если:

Уплата налогов осуществляется в размере меньше 2% от дебетового оборота.

Зачисление денег на счет и списание со счета носит разноплановый характер (например, поступление за стройматериалы, списание за продукты питания).

Деньги списываются со счета не больше чем через два дня после их зачисления.

Платежи поступают от разных резидентов и в последующем списываются на разные счета.

По таким операциям нужно представлять пояснение в банк.

Как повысить прозрачность бизнеса

Для повышения прозрачности деятельности бизнесу можно следовать таким рекомендациям:

Нужно активно взаимодействовать с банковским менеджером и информировать банк о любых изменениях в составе учредителей или руководящем составе.

Если банк предупреждает о сомнениях в отношении операции, клиент может обсудить ее прозрачность с клиентским менеджером.

Если банк замораживает операцию, компания или ИП могут обратиться в Межведомственную комиссию при Банке России для решения вопроса.

В заключение стоит отметить, что тенденция такова, что в будущем государство продолжит внимательно относиться к попыткам бизнеса уйти от налогообложения через транзитные схемы или наличный оборот. Наличные операции могут вызывать подозрения: в таком случае банк запросит информацию о том, куда и для чего предприниматель снимает средства. Если банк легко и просто дает снимать наличные, это может привести к проблемам для бизнеса или для самой кредитной организации.

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