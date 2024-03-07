Ак Барс Банк
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Как вести бизнес и не нарушать 115-ФЗ

Руководитель службы внутреннего контроля Ак Барс Банка Сергей Мешалкин поделился, на что обращают внимание банки при сотрудничестве с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в целях исполнения 115-ФЗ. Рассказываем о самых важных моментах.
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Как вести бизнес и не нарушать 115-ФЗ
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Зачем бизнесу знать 115-ФЗ

Закон 115-ФЗ — один из наиболее важных в деятельности предпринимательского сообщества. Его нужно знать всем владельцам бизнеса. Закон действует уже больше 20 лет, каждые полгода меняется и дополняется.

115-ФЗ регулирует противодействие отмыванию денежных средств, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. Отмывание денежных средств — это придание законного вида денежным средствам, которые получены в результате предположительно совершенного преступления.

На практике предприниматели чаще всего сталкиваются с исполнением этого закона на примере банков. Кредитным организациям важно понимать суть операций клиентов и не сомневаться в их законности.

Закон также регулирует противодействие террористической активности, но способы реакции на отмывание денежных средств и противодействие терроризму разные. Это регулирование больше связано с деятельностью физических лиц.

Чтобы исполнять закон, банки должны следовать старой политике «знай своего клиента», чтобы понимать, что предприниматель занимается законным бизнесом и риск обслуживания его невелик или управляем. Банк должен проверять клиента до приема на обслуживание и потом анализировать проводимые им транзакции. Если кредитная организация выявляет подозрительные или незаконные операции, то должна сообщить об этом в Росфинмониторинг.

Как банки проверяют клиентов и оценивают риски

Идентификация и изучение клиентов

Больше внимания банки уделяют клиентам, которые попадают в группы риска. Например, если у компании есть лицензируемые виды деятельности.

Банки проводят идентификацию клиентов до открытия счета, устанавливают информацию о представителях и выгодоприобретателях, конечных бенефициарных владельцах, проверяют их документы.

Документы должны быть действительными, подлинниками или заверенными копиями. Если речь идет об иностранных документах, они должны быть переведены на русский и выданы компетентными органами иностранных государств.

Банки проверяют клиентов:

  • на наличие связей с экстремизмом, терроризмом и распространением оружия массового уничтожения;

  • по списку лиц из базы банка с негативной информацией;

  • по списку лиц со статусом «Публичное должностное лицо»;

  • по списку иноагентов.

Анализ и оценка рисков

При оценке клиента банки обращают внимание на:

  • выписку из ЕГРЮЛ;

  • информацию о конечных бенефициарах, включая их гражданство, дату рождения, паспортные данные, визы, адрес места жительства, ИНН;

  • наличие задолженности по налоговым платежам;

  • наличие лицензируемых видов деятельности;

  • сведения о финансовом положении и основных видах деятельности;

  • соответствие заявленной деятельности клиента его ОКВЭД;

  • наличие сайта и нет ли этого сайта в списке запрещенных;

  • оценку ЦБ уровня риска совершения подозрительных операций;

  • цель установления и предполагаемый характер деловых отношений с банком;

  • ориентирована ли деятельность клиента на частое снятие денежных средств;

  • есть ли офисное помещение, склады и др.

Банку важно понимать, что клиент ведет реальную деятельность, а не маскирует незаконные операции.

Для оценки рисков сотрудничества с бизнесом банки используют платформу «Знай своего клиента» (Платформа ЗСК). Это сервис, с помощью которого кредитные организации получают от Банка России информацию об уровне риска вовлеченности юрлиц и ИП в проведение подозрительных операций.

Банк России видит транзакции по всей банковской системе и может определить сомнительные операции клиента. Стоит отметить, что 99% компаний ЦБ оценивает как бизнес с низким уровнем риска.

Юрлица и ИП, в свою очередь, должны обновлять информацию о себе, предоставленную в банк, регулярно в зависимости от уровня риска:

  • при низком уровне риска — раз в три года;

  • при среднем или высоком уровне — не реже раза в год;

  • если возникли сомнения в достоверности полученной ранее информации (например, если поступили данные от налоговой, правоохранительных органов или физлиц, которые являются клиентами предпринимателя) — то в течение семи рабочих дней.

Компании должны располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и направлять ее по запросу уполномоченных органов (ФНС, Росфинмониторинг) в течение 7 рабочих дней со дня получения запроса.

Если бизнес не отвечает на запросы уполномоченных органов, могут последовать штрафы по ст. 14.25.1 КоАП: 30—40 тысяч — для должностных лиц, 100–500 тысяч — штрафы для юрлиц.

Благонадежные компании и сомнительные операции

Банк оценивает ИП и юрлиц как благонадежных клиентов, если они:

  • Проводят платежи, соответствующие заявленной деятельности.

  • Готовы предоставить документы, которые подтверждают экономическую цель операции.

  • Осуществляют операции по уплате налоговых платежей (не менее 2% от общего дебетового оборота).

  • Не используют корпоративные карты для обналичивания денег.

  • Анализируют и контролируют долю платежей с НДС, уплачивают расходные платежи без НДС.

  • Сотрудничают с благонадежными контрагентами. Если у компании нет доступа к платформе «Знай своего клиента», информацию о благонадежности может предоставить банк.

К признакам сомнительного характера деятельности, которые могут привлечь внимание банка, привести к ограничениям дистанционного банковского обслуживания и повышению риска в системе ЗСК, относятся:

  • Необычный, запутанный характер сделки.

  • Несоответствие сделки целям деятельности организации.

  • Отказ от предоставления информации или задержки в ее предоставлении.

  • Излишняя поспешность в проведении расчетов.

Основные причины ограничения операций по счету связаны с тем, что компания снимает наличные регулярно и в крупных размерах, а также с подозрениями банков в том, что бизнес проводит сомнительные операции.

Подозрительными считаются операции по незаконному обналичиванию денежных средств, продажа наличной выручки, операции транзитного характера. Подозрения в их наличии могут возникнуть, если:

  • Уплата налогов осуществляется в размере меньше 2% от дебетового оборота.

  • Зачисление денег на счет и списание со счета носит разноплановый характер (например, поступление за стройматериалы, списание за продукты питания).

  • Деньги списываются со счета не больше чем через два дня после их зачисления.

  • Платежи поступают от разных резидентов и в последующем списываются на разные счета.

По таким операциям нужно представлять пояснение в банк.

Как повысить прозрачность бизнеса

Для повышения прозрачности деятельности бизнесу можно следовать таким рекомендациям:

  • Нужно активно взаимодействовать с банковским менеджером и информировать банк о любых изменениях в составе учредителей или руководящем составе.

  • Если банк предупреждает о сомнениях в отношении операции, клиент может обсудить ее прозрачность с клиентским менеджером.

  • Если банк замораживает операцию, компания или ИП могут обратиться в Межведомственную комиссию при Банке России для решения вопроса.

В заключение стоит отметить, что тенденция такова, что в будущем государство продолжит внимательно относиться к попыткам бизнеса уйти от налогообложения через транзитные схемы или наличный оборот. Наличные операции могут вызывать подозрения: в таком случае банк запросит информацию о том, куда и для чего предприниматель снимает средства. Если банк легко и просто дает снимать наличные, это может привести к проблемам для бизнеса или для самой кредитной организации.

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Комментарии

1
  • Татьяна
    Главный бухгалтер

    опять!! банк рекламирует себя, ответа в статье не дает (Как вести бизнес и не нарушать 115-ФЗ), позволю себе ответить: «Тебя посодют, а ты не воруй» («Берегись автомобиля»)

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