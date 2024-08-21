Как бизнесу рефинансировать кредит

Рефинансирование кредита — это возможность бизнеса улучшить условия текущего займа: снизить процентную ставку, увеличить срок кредитования или объединить несколько кредитов в один. Но компании-заемщику важно изучить детали, взвесить все «за» и «против», чтобы получить выгодные условия и перекредитование пошло бизнесу на пользу.

Зачем бизнесу рефинансировать кредит

Цели рефинансирования:

Снизить финансовую нагрузку: уменьшить ежемесячный платеж за счет продления срока кредита или снижения процентной ставки, чтобы меньше платить за кредит.

Оптимизировать расходы. Например, за счет объединения нескольких кредитов в один, чтобы упростить управление платежами и получить более выгодные условия.

Изменить валюту кредита , чтобы защитить бизнес от колебаний валютного курса, переведя кредит в валюту, в которой компания получает доход.

Получить дополнительные средства. Например, увеличить сумму кредита, чтобы реализовать новые бизнес-идеи или покрыть непредвиденные расходы.

Как работает рефинансирование

Рефинансирование работает так:

Компания получает новый кредит, чтобы погасить текущий. Новый кредит может быть выгоднее, например, за счет сниженной процентной ставки или более длительного срока.

Изучите программы рефинансирования разных банков, чтобы выбрать наиболее выгодные условия. Например, программа рефинансирования кредитов для бизнеса есть в Ак Барс Банке: сумма кредита — от 3 млн рублей, срок кредита — до 10 лет.

Можно ли рефинансировать кредит в своем банке

Да, рефинансировать кредит в банке, в котором он получен, можно. Но это индивидуально в каждой кредитной организации.

Часто банки предлагают клиентам реструктуризацию. То есть компания вправе попросить банк-кредитор пересмотреть условия текущего кредита, чтобы улучшить их без оформления нового займа. Но все же стоит сравнить условия реструктуризации с рефинансированием в другом банке, чтобы выбрать наиболее выгодный вариант.

Какой кредит можно рефинансировать

К рефинансированию банки, как правило, предъявляют требования и ставят условия. Например:

Некоторые банки разрешают рефинансировать кредит, до окончания которого осталось не менее 3 месяцев.

Возможность объединения кредитов и максимальное количество объединяемых кредитов зависит от банка.

Важно соблюсти сроки между датой подачи заявки на рефинансирование и датой заключения кредитного договора. Некоторые банки отводят на это не более 6 месяцев.

Если в текущем банке-кредиторе предусмотрены штрафы за досрочное погашение, рефинансирование может быть невыгодным.

Как рефинансировать кредит

Процедура рефинансирования кредита в каждом банке своя, но в общем случае алгоритм получения нового кредита для покрытия имеющегося выглядит так:

Шаг 1. Проверка соответствия требованиям банка. Убедитесь, что бизнес соответствует требованиям банка к заемщикам (например, резидентство РФ, отсутствие задолженностей, срок ведения бизнеса).

Шаг 2. Подача заявки. Оставьте предварительную заявку на сайте банка или в отделении, указав данные компании, желаемый размер и срок кредита.

Шаг 3. Подготовка документов . Соберите необходимый пакет документов. Стандартно банку потребуются анкета-заявление, учредительные документы, финансовые документы, документы по залоговому обеспечению. Дополнительные документы банк может запросить индивидуально.

Шаг 4. Подписание кредитного договора. После одобрения заявки подпишите с банком кредитный договор.

Шаг 5. Погашение предыдущих кредитов. Подтвердите погашение задолженностей перед предыдущими кредиторами.

Подайте заявку на рефинансирование кредита на сайте Ак Барс Банка на срок до 10 лет. Ознакомьтесь и с другими кредитными предложениями банка по ссылке.

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