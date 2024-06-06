Как бизнесу оптимизировать кредитную нагрузку

Развитие бизнеса часто требует привлечения дополнительных финансовых ресурсов. Многие предприниматели обращаются за кредитами, чтобы закупить новое оборудование или запустить инновационный проект. При этом важно знать, как оптимизировать кредитную нагрузку, чтобы эффективно использовать заемные средства и снизить риски неплатежеспособности.

Что такое кредитная нагрузка для бизнеса

Кредитная нагрузка — это сумма всех регулярных платежей по кредитам, которые бизнес выплачивает банкам и другим кредиторам за определенный период (обычно за месяц). Например, если производственная компания взяла два кредита на модернизацию оборудования и пополнение оборотных средств и ежемесячно выплачивает по ним 200 тысяч рублей, то это и будет кредитной нагрузкой.

Важность контроля кредитной нагрузки сложно переоценить. Если платежи по кредитам «съедают» большую часть прибыли, предприятие рискует столкнуться с кассовыми разрывами и неспособностью расплачиваться по другим обязательствам — выдавать зарплату, оплачивать аренду, закупать сырье и т.д.

Поэтому каждый предприниматель должен уметь оптимизировать кредитную нагрузку и удерживать ее на комфортном уровне.

Как выбрать кредит с оптимальной нагрузкой

Одна из распространенных ошибок при кредитовании бизнеса — погоня за самой низкой ставкой без учета реальной стоимости кредита и его влияния на финансовые потоки компании. Чтобы не ошибиться, нужно внимательно анализировать все условия:

Эффективную ставку с учетом комиссий и других платежей.

График погашения и размер ежемесячного платежа.

Наличие отсрочки по выплате основного долга.

Возможность досрочного погашения.

Требования к обеспечению и залогам.

Штрафные санкции.

Универсальных рецептов не существует, выбор всегда индивидуален. Но чем крупнее кредит и чем дольше срок — тем важнее становится именно размер ежемесячной нагрузки, а не номинальная ставка. Идеально, если банк может предложить гибкий график с учетом специфики вашего бизнеса — сезонный, с отсрочкой, с возможностью пропуска платежей и т.д.

Многие банки сейчас адаптируют свои кредитные программы под нужды малого и среднего бизнеса. Они стараются предложить предпринимателям максимально комфортные условия и минимум бюрократии.

Пример такого подхода — кредиты для МСБ в Ак Барс Банке. Так, вы можете получить до 10 млн рублей без залога на срок до 3 лет. При оформлении расчетного счета для бизнеса можно снизить ставку до –1%, а если ваш бизнес зарегистрирован и действует на территории Республики Татарстан, то при подаче заявки на кредит от 1 млн рублей ставка будет ниже на –2%. Также на 2% можно снизить ставку при оплате единовременной комиссии.

В линейке продуктов есть отдельные кредиты на выплату заработной платы, на исполнение контрактов, на оплату сырья, покупку коммерческой недвижимости, приобретение оборудования и автомобилей, ремонт и модернизацию основных средств, для АПК (включая сбор урожая), для поставщиков маркетплейсов.

Как бизнесу оптимизировать кредитную нагрузку

Если вы чувствуете, что существующие кредиты начинают ощутимо давить на бизнес — нужно оперативно принимать меры по снижению долговой нагрузки:

Внедрите управленческий учет. Чтобы своевременно реагировать на возможные кризисные ситуации, нужно внедрить систему управленческого учета и тщательно отслеживать финансовое состояние компании. Основными инструментами для этого являются отчет о прибылях и убытках, платежный календарь, бухгалтерский баланс. Помимо ведения отчетов, необходимо также правильно оценивать полученные результаты.

Реструктурируйте задолженность. Обратитесь в банк с просьбой пересмотреть график платежей, увеличить срок кредита, предоставить отсрочку. Кредиторы часто идут навстречу добросовестным заемщикам, чтобы помочь им справиться с временными трудностями. Также вы можете попробовать договориться о получении нового кредита по льготной программе или выбрать банк с более выгодными условиями, чем по действующим кредитам.

Рефинансируйте кредиты. Если у вас несколько займов под высокие ставки, имеет смысл объединить их в один кредит на более выгодных условиях. Это не только снизит ежемесячные выплаты, но и упростит управление долгом.

Привлеките инвесторов или партнеров. Продажа доли в бизнесе или совместные проекты позволяют привлечь «длинные» деньги без обязательств по возврату. Вариант не для всех, но может быть хорошим решением для старта или развития бизнеса.

Чтобы получить деньги от инвестора, нужно разработать инвестиционный проект и определить срок его окупаемости.

Для создания финансовой модели проекта используют основные показатели деятельности компании, которые можно найти в бухгалтерском балансе и отчете о финансовых результатах.

Оптимизируйте расходы и увеличьте доходы. Снижайте издержки, ищите новые источники прибыли, работайте над повышением эффективности — это базовые способы разгрузить бизнес от долгов. Составьте антикризисный план и неукоснительно ему следуйте.

Проведите анализ текущих затрат и выявите статьи, на которые уходит больше всего средств. Затем следует разработать план по их сокращению или замене более эффективными альтернативами. Например, можно пересмотреть условия сотрудничества с поставщиками или найти более выгодные тарифы на услуги связи.

Внедрите систему управления запасами, чтобы избежать избыточных закупок и связанных с ними издержек на хранение и обслуживание.

Используйте факторинг и лизинг. Эти инструменты позволяют пополнять оборотные средства и модернизировать основные фонды без классического кредитования. Факторинг — это финансирование под уступку денежных требований по контракту, который заключен между поставщиком и заказчиком. При факторинге компании не требуется передавать свои активы в залог. В крайнем случае банк или факторинговая компания могут потребовать, например, поручительство от собственника, что не так обременительно для бизнеса. При лизинге клиент получает не деньги, а имущество и после внесения последнего, так называемого выкупного платежа, он вправе переоформить право собственности на себя.

Следите за уровнем долга. Регулярно считайте кредитную нагрузку, не допускайте ее критического повышения. Если планируете взять новый кредит — заранее просчитайте, как он отразится на бизнесе с учетом возможных рисков.

Кредитование — мощный инструмент для предпринимателей, но он требует аккуратного и профессионального подхода.

Грамотный финансовый менеджмент, работа над повышением устойчивости и сотрудничество с надежными банками-партнерами — вот залог успешного использования кредитных инструментов для реализации самых амбициозных бизнес-идей.

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